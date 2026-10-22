Prêmio Biguá 2026 realiza premiações no norte, noroeste e Sul do Estado

O Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2026, realizado pela Rede Gazeta, chega a um dos momentos mais aguardados da edição: o reconhecimento dos projetos que se destacaram nas regiões Sul, Noroeste e Norte do Espírito Santo. As cerimônias regionais serão realizadas nos dias 27 e 28 de outubro, em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares, reunindo iniciativas que contribuem para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável do Estado.





Com o tema “Todos 100% Presentes”, a edição deste ano reforça a importância da participação coletiva na construção de um futuro mais sustentável. A campanha convida cidadãos, escolas, empresas, produtores rurais e instituições públicas a assumirem um papel ativo na transformação da realidade ambiental, mostrando que atitudes locais podem gerar impactos positivos para toda a sociedade.





Criado em 2012, no Sul do Espírito Santo, o Prêmio Biguá chega à sua 15ª edição na região Sul e à 6ª edição nas regiões Norte e Noroeste. Ao longo dessa trajetória, a iniciativa se consolidou como um espaço de valorização e divulgação de boas práticas ambientais, dando visibilidade a projetos que inspiram novas ações em diferentes comunidades.