Prêmio Biguá 2026 realiza premiações no norte, noroeste e Sul do Estado

O Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2026, realizado pela Rede Gazeta, chega a um dos momentos mais aguardados da edição: o reconhecimento dos projetos que se destacaram nas regiões Sul, Noroeste e Norte do Espírito Santo. As cerimônias regionais serão realizadas nos dias 27 e 28 de outubro, em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares, reunindo iniciativas que contribuem para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável do Estado.
Com o tema “Todos 100% Presentes”, a edição deste ano reforça a importância da participação coletiva na construção de um futuro mais sustentável. A campanha convida cidadãos, escolas, empresas, produtores rurais e instituições públicas a assumirem um papel ativo na transformação da realidade ambiental, mostrando que atitudes locais podem gerar impactos positivos para toda a sociedade.
Criado em 2012, no Sul do Espírito Santo, o Prêmio Biguá chega à sua 15ª edição na região Sul e à 6ª edição nas regiões Norte e Noroeste. Ao longo dessa trajetória, a iniciativa se consolidou como um espaço de valorização e divulgação de boas práticas ambientais, dando visibilidade a projetos que inspiram novas ações em diferentes comunidades.
Os projetos participantes concorrem em cinco categorias: Produtor Rural, Sociedade Civil, Escola de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, Empresa e Poder Público.
Antes de chegar à premiação, as iniciativas passam por um processo de avaliação que inclui análise técnica e visitas aos projetos, permitindo conhecer de perto as ações desenvolvidas e seus resultados.
Nas cerimônias regionais, serão anunciados os destaques de cada categoria, conforme a avaliação da comissão julgadora. Os primeiros colocados, com exceção das categorias Empresa e Poder Público no que se refere à premiação em dinheiro, receberão troféu, certificado e R$ 5 mil. Os vencedores também avançam para a etapa estadual, de acordo com os critérios previstos no regulamento.
Mais do que reconhecer os projetos vencedores, o Prêmio Biguá busca ampliar a visibilidade de soluções sustentáveis e incentivar que experiências bem-sucedidas sejam compartilhadas e multiplicadas em todo o Espírito Santo.
Após as premiações regionais, os projetos classificados disputarão a etapa estadual, que contará com votação popular on-line, entre 30 de outubro e 10 de novembro, pelo site agazeta.com.br/premiobigua.
A participação do público amplia o alcance das iniciativas e fortalece o propósito do prêmio de envolver a sociedade na valorização de ações voltadas à sustentabilidade.
O encerramento da edição 2026 está previsto para o dia 18 de novembro, quando serão conhecidos os vencedores estaduais do Prêmio Biguá.
- Prêmio Biguá Sul: 27 de outubro, às 8h30, no Cerimonial Itamaraty, em Cachoeiro de Itapemirim.
- Prêmio Biguá Noroeste: 27 de outubro, às 18h, no Sesi, em Colatina.
- Prêmio Biguá Norte: 28 de outubro, às 18h30, no Cerimonial Le Pallace, em Linhares.