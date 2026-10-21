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Culinária

Evento gratuito destaca talentos femininos da gastronomia no Cais das Artes

Confira a programação completa do Encontro das Chefs, que terá aula-show com Dayse Paparoto, primeira campeã do Masterchef Profissionais Brasil
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 16:02

Evento Encontro das Chefs, realizado em 2025 no Parque Casa do Governador
O evento contará com 22 aulas e oficinas de culinária gratuitas. Foto: Acervo/Encontro das Chefs

Aprender os segredos dos ingredientes de uma pizza premiada na Itália, descobrir como preparar a tradicional torta capixaba e conhecer novas maneiras de fazer café estão entre as experiências propostas pelo Encontro das Chefs 2026, que acontece de 23 a 25 de outubro, com entrada gratuita.


O evento vai oferecer 22 aulas e oficinas gratuitas de culinária, sob o tema "Da Terra à Mesa", no Cais das Artes, em Vitória. Atividades para crianças, shows musicais, apresentações de dança, DJs e feira de expositoras também fazem parte da programação. 


Com a proposta de valorizar ingredientes, saberes e talentos capixabas com atrações que combinam gastronomia, cultura, sustentabilidade e empreendedorismo, o Encontro das Chefs é um convite tanto para quem gosta de cozinhar quanto para quem quer descobrir novos sabores e curtir um passeio em família. 

A chef Dayse Paparoto
A chef Dayse Paparoto está entre as atrações do encontro. Foto: Acervo/Dayse Paparoto

Entre os destaques desta edição está uma aula-show com a vencedora da primeira edição do reality MasterChef Profissionais Brasil, Dayse Paparoto, que vai ensinar a preparar ceviche de banana-da-terra com palmito pupunha grelhado e chips de inhame. 


Conhecida pelo público por sua vitória na competição gastronômica, Dayse traz para o encontro a experiência de quem também construiu uma carreira à frente de restaurantes. Formada em Cozinheiro Chef Internacional pelo Senac Águas de São Pedro, ela comanda o Paparoto Cucina, recomendado pelo Guia Michelin.

Evento Encontro das Chefs, realizado em 2025 no Parque Casa do Governador
Em 2025, o evento foi realizado no Parque Casa do Governador, em Vila Velha. Foto: Acervo/Encontro das Chefs

Outra atração é a aula-show “La Vincitrice: Sabores de uma Receita Premiada”, com as chefs Amanda Queiroz e Carla Dall’Orto, da pizzaria Bontà, que vão demonstrar o passo a passo do tomate seco e do pesto que compõem a pizza da casa premiada em Nápoles, na Itália. 


Para os pequenos chefs, a Cozinha Encantada, da chef Déborah Sampaio, vai promover quatro atividades ao longo do fim de semana, com preparos de minipizza, biscoitos, cupcake e waffle. 


O encontro também terá oficinas de reciclagem, reaproveitamento de alimentos, organização de serviços de alimentação para eventos e produção de conteúdo para redes sociais. A proposta é mostrar como a gastronomia pode gerar renda e fortalecer pequenos negócios.

Cultura e empreendorismo

Ao longo dos três dias, DJs, cantoras, grupos musicais, orquestra, coral e apresentações de dança flamenca vão movimentar o palco do Cais das Artes, que contará ainda com uma feira de expositoras. 


Nela estarão reunidos pequenos negócios, produtos artesanais, opções gastronômicas e iniciativas da economia criativa. O público poderá conhecer o trabalho de empreendedoras capixabas, descobrir novos produtos e prestigiar a produção local.

Confira a programação:

Feira de expositoras: durante todo o evento 


Sexta-feira (23/10), das 16h às 22h 


Aulas, oficinas e experiências 

 

  • 16h30 - Sabores que Contam Histórias - Do livro Afeto à Mesa: moquequinha de camarão com chuchu e angu - Chefs Juarez Campos e Julia Faria 
  • 18h - Do Desperdício ao Sabor - Reaproveitamento de alimentos, reciclagem e sustentabilidade, com aula prática - Chef Rosana Neres 
  • 18h30 - Da Cozinha ao Evento: Os Segredos de um Catering de Sucesso - Chef Karla Brandão 
  • 20h - Cozinha Sustentável: Transformando Ingredientes, Preservando o Futuro Receitas criativas e saborosas com aproveitamento integral dos alimentos e redução do desperdício - Chef Maristella Sodré  


Palco e apresentações 

 

  • 16h - DJ Larissa Tantan 
  • 18h - Instituto Serenata D’Favela – orquestra e coral 
  • 19h - Show musical com Elaine Augusta 
  • 20h30 - DJ Larissa Tantan 

 

Sábado (24/10), das 10h às 22h 

 

Aulas, oficinas e experiências 

 

  • 10h – Mostre o Valor do Que Você Faz - Posicionamento, fotografia e vídeo para criar conteúdos que apresentam seu negócio, valorizam seus produtos e aproximam sua marca do público - Alexsandra Victório 
  • 11h - La Vincitrice: Sabores de uma Receita Premiada - Chefs Amanda Queiroz e Carla Dall’Orto (Bontà) 
  • 11h30 - Aula Kids: Mini Pizza - Pequenos Exploradores - Cozinha Encantada, com a chef Déborah Sampaio 
  • 13h - Oficina de Reciclagem - Do consumo ao descarte: sustentabilidade! 
  • 14h - Da Terra à Criação: Sabores Capixabas Reinventados pela Chef Dayse Paparoto, primeira campeã do Masterchef Profissionais. Realização: Senac-ES 
  • 14h30 - Aula Kids: Biscoitos dos Sentidos - Uma experiência sensorial para explorar cores, aromas, sabores e texturas. Cozinha Encantada, com a chef Déborah Sampaio 
  • 15h - Do Aipim ao Pão: Sabor que Vem da Terra - Luciana Jucá (Jucá Padaria Artesanal) 
  • 16h - Moqueca Capixaba: O Segredo do Sabor - Aula-show com a chef Ádila Costa. Condução acadêmica: professora doutora Patrícia Merlo. Realização: Senac-ES 
  • 16h30 - Contação de História: Histórias da Floresta e as Poções Mágicas - Crystal Enyly 
  • 17h - Da Terra ao Doce: Sabores que Contam Histórias - Chef Laura Mello 
  • 19h - Chocolate Capixaba: Do Cacau à Criação - Espírito Cacau e chef Andréa Souto 


Palco e apresentações 

 

  • 10h - DJ Negana 
  • 13h - Show musical com CAJU 
  • 15h - DJ Negana 
  • 17h - Dança flamenca com Olé Trio 
  • 18h30 - Show musical com Suindara 
  • 20h - DJ Negana 

 

Domingo (25/10), das 12h às 19h 

 

Aulas, oficinas e experiências 

 

  • 12h - Café Capixaba: Do Grão à Xícara - TERRAFÉ e baristas Francine Gravina e Marcela Cortêz 
  • 13h - Meu Drink, Minha Receita - Aula-show com Cláudia Marriel 
  • 13h30 - Aula Kids: Cupcake Sustentável – Nada se Perde! - Cozinha Encantada, chef Déborah Sampaio 
  • 14h30 - Oficina de Reciclagem 
  • 15h - Torta Capixaba: Sabores que Contam Nossa História - Aula-show da chef Mônica Gonçalves. Condução acadêmica: professora Isaura Caliari. Realização: Senac-ES 
  • 15h30 - Aula Kids: Waffle de Descobertas - Cozinha Encantada, chef Déborah Sampaio
  • 16h - Da Terra à Taça: A Força da Mulher no Vinho - Sommelier Tati Gomes 


Palco e apresentações 

 

  • 12h - DJ Negana 
  • 15h - Dança flamenca com Sala Baila 
  • 16h - Show musical com GPT – Girl Power Trio 
  • 18h - DJ Negana 

ENCONTRO DAS CHEFS 2026 – Da Terra à Mesa 

Quando: de 23 a 25 de outubro de 2026 

Horários: sexta, das 16h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 19h 

Onde: Cais das Artes. Rua Henrique Christovam Miguel, 530, Enseada do Suá, Vitória

Entrada gratuita

Mais informações: @encontro_das_chefs.

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