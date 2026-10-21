Evento gratuito destaca talentos femininos da gastronomia no Cais das Artes

Aprender os segredos dos ingredientes de uma pizza premiada na Itália, descobrir como preparar a tradicional torta capixaba e conhecer novas maneiras de fazer café estão entre as experiências propostas pelo Encontro das Chefs 2026, que acontece de 23 a 25 de outubro, com entrada gratuita.





O evento vai oferecer 22 aulas e oficinas gratuitas de culinária, sob o tema "Da Terra à Mesa", no Cais das Artes, em Vitória. Atividades para crianças, shows musicais, apresentações de dança, DJs e feira de expositoras também fazem parte da programação.





Com a proposta de valorizar ingredientes, saberes e talentos capixabas com atrações que combinam gastronomia, cultura, sustentabilidade e empreendedorismo, o Encontro das Chefs é um convite tanto para quem gosta de cozinhar quanto para quem quer descobrir novos sabores e curtir um passeio em família.