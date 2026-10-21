Evento gratuito destaca talentos femininos da gastronomia no Cais das Artes

Aprender os segredos dos ingredientes de uma pizza premiada na Itália, descobrir como preparar a tradicional torta capixaba e conhecer novas maneiras de fazer café estão entre as experiências propostas pelo Encontro das Chefs 2026, que acontece de 23 a 25 de outubro, com entrada gratuita.
O evento vai oferecer 22 aulas e oficinas gratuitas de culinária, sob o tema "Da Terra à Mesa", no Cais das Artes, em Vitória. Atividades para crianças, shows musicais, apresentações de dança, DJs e feira de expositoras também fazem parte da programação.
Com a proposta de valorizar ingredientes, saberes e talentos capixabas com atrações que combinam gastronomia, cultura, sustentabilidade e empreendedorismo, o Encontro das Chefs é um convite tanto para quem gosta de cozinhar quanto para quem quer descobrir novos sabores e curtir um passeio em família.
Entre os destaques desta edição está uma aula-show com a vencedora da primeira edição do reality MasterChef Profissionais Brasil, Dayse Paparoto, que vai ensinar a preparar ceviche de banana-da-terra com palmito pupunha grelhado e chips de inhame.
Conhecida pelo público por sua vitória na competição gastronômica, Dayse traz para o encontro a experiência de quem também construiu uma carreira à frente de restaurantes. Formada em Cozinheiro Chef Internacional pelo Senac Águas de São Pedro, ela comanda o Paparoto Cucina, recomendado pelo Guia Michelin.
Outra atração é a aula-show “La Vincitrice: Sabores de uma Receita Premiada”, com as chefs Amanda Queiroz e Carla Dall’Orto, da pizzaria Bontà, que vão demonstrar o passo a passo do tomate seco e do pesto que compõem a pizza da casa premiada em Nápoles, na Itália.
Para os pequenos chefs, a Cozinha Encantada, da chef Déborah Sampaio, vai promover quatro atividades ao longo do fim de semana, com preparos de minipizza, biscoitos, cupcake e waffle.
O encontro também terá oficinas de reciclagem, reaproveitamento de alimentos, organização de serviços de alimentação para eventos e produção de conteúdo para redes sociais. A proposta é mostrar como a gastronomia pode gerar renda e fortalecer pequenos negócios.
Ao longo dos três dias, DJs, cantoras, grupos musicais, orquestra, coral e apresentações de dança flamenca vão movimentar o palco do Cais das Artes, que contará ainda com uma feira de expositoras.
Nela estarão reunidos pequenos negócios, produtos artesanais, opções gastronômicas e iniciativas da economia criativa. O público poderá conhecer o trabalho de empreendedoras capixabas, descobrir novos produtos e prestigiar a produção local.
Feira de expositoras: durante todo o evento
Sexta-feira (23/10), das 16h às 22h
Aulas, oficinas e experiências
- 16h30 - Sabores que Contam Histórias - Do livro Afeto à Mesa: moquequinha de camarão com chuchu e angu - Chefs Juarez Campos e Julia Faria
- 18h - Do Desperdício ao Sabor - Reaproveitamento de alimentos, reciclagem e sustentabilidade, com aula prática - Chef Rosana Neres
- 18h30 - Da Cozinha ao Evento: Os Segredos de um Catering de Sucesso - Chef Karla Brandão
- 20h - Cozinha Sustentável: Transformando Ingredientes, Preservando o Futuro Receitas criativas e saborosas com aproveitamento integral dos alimentos e redução do desperdício - Chef Maristella Sodré
Palco e apresentações
- 16h - DJ Larissa Tantan
- 18h - Instituto Serenata D’Favela – orquestra e coral
- 19h - Show musical com Elaine Augusta
- 20h30 - DJ Larissa Tantan
Sábado (24/10), das 10h às 22h
Aulas, oficinas e experiências
- 10h – Mostre o Valor do Que Você Faz - Posicionamento, fotografia e vídeo para criar conteúdos que apresentam seu negócio, valorizam seus produtos e aproximam sua marca do público - Alexsandra Victório
- 11h - La Vincitrice: Sabores de uma Receita Premiada - Chefs Amanda Queiroz e Carla Dall’Orto (Bontà)
- 11h30 - Aula Kids: Mini Pizza - Pequenos Exploradores - Cozinha Encantada, com a chef Déborah Sampaio
- 13h - Oficina de Reciclagem - Do consumo ao descarte: sustentabilidade!
- 14h - Da Terra à Criação: Sabores Capixabas Reinventados pela Chef Dayse Paparoto, primeira campeã do Masterchef Profissionais. Realização: Senac-ES
- 14h30 - Aula Kids: Biscoitos dos Sentidos - Uma experiência sensorial para explorar cores, aromas, sabores e texturas. Cozinha Encantada, com a chef Déborah Sampaio
- 15h - Do Aipim ao Pão: Sabor que Vem da Terra - Luciana Jucá (Jucá Padaria Artesanal)
- 16h - Moqueca Capixaba: O Segredo do Sabor - Aula-show com a chef Ádila Costa. Condução acadêmica: professora doutora Patrícia Merlo. Realização: Senac-ES
- 16h30 - Contação de História: Histórias da Floresta e as Poções Mágicas - Crystal Enyly
- 17h - Da Terra ao Doce: Sabores que Contam Histórias - Chef Laura Mello
- 19h - Chocolate Capixaba: Do Cacau à Criação - Espírito Cacau e chef Andréa Souto
Palco e apresentações
- 10h - DJ Negana
- 13h - Show musical com CAJU
- 15h - DJ Negana
- 17h - Dança flamenca com Olé Trio
- 18h30 - Show musical com Suindara
- 20h - DJ Negana
Domingo (25/10), das 12h às 19h
Aulas, oficinas e experiências
- 12h - Café Capixaba: Do Grão à Xícara - TERRAFÉ e baristas Francine Gravina e Marcela Cortêz
- 13h - Meu Drink, Minha Receita - Aula-show com Cláudia Marriel
- 13h30 - Aula Kids: Cupcake Sustentável – Nada se Perde! - Cozinha Encantada, chef Déborah Sampaio
- 14h30 - Oficina de Reciclagem
- 15h - Torta Capixaba: Sabores que Contam Nossa História - Aula-show da chef Mônica Gonçalves. Condução acadêmica: professora Isaura Caliari. Realização: Senac-ES
- 15h30 - Aula Kids: Waffle de Descobertas - Cozinha Encantada, chef Déborah Sampaio
- 16h - Da Terra à Taça: A Força da Mulher no Vinho - Sommelier Tati Gomes
Palco e apresentações
- 12h - DJ Negana
- 15h - Dança flamenca com Sala Baila
- 16h - Show musical com GPT – Girl Power Trio
- 18h - DJ Negana
ENCONTRO DAS CHEFS 2026 – Da Terra à Mesa
Quando: de 23 a 25 de outubro de 2026
Horários: sexta, das 16h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 19h
Onde: Cais das Artes. Rua Henrique Christovam Miguel, 530, Enseada do Suá, Vitória
Entrada gratuita
Mais informações: @encontro_das_chefs.