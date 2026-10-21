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Gastronomia

ES Gás terá atividades interativas durante 'Encontro das Chefs' no Cais das Artes

A distribuidora de gás é a patrocinadora master do evento que reúne gastronomia, cultura e empreendedorismo feminino de 23 a 25 de outubro. A entrada é gratuita

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 16:06

Públicado em 

21 out 2026 às 16:06
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini Mariana Perini
Encontro das chefs 2025
Encontro das Chefs 2025 / Crédito: Divulgação


A ES Gás terá atividades interativas para o público durante o Encontro das Chefs 2026, que será realizado de 23 a 25 de outubro, no Cais das Artes, em Vitória. Patrocinadora master do evento, a distribuidora de gás canalizado instalará totens em pontos estratégicos do espaço, onde os visitantes poderão participar de dinâmicas e concorrer a brindes. A entrada é gratuita.


A programação terá 22 aulas e oficinas gratuitas, nas quais o público poderá aprender o preparo do tomate seco e do pesto da pizza da Bontà premiada em Nápoles, na Itália, além de receitas de moqueca e torta capixabas, pão de aipim e sobremesas. Também haverá atividades sobre chocolate e cafés capixabas e a participação da chef Dayse Paparoto.


As aulas de moqueca e torta capixabas combinarão preparo, história e influências culturais desses pratos. Para as crianças, a Cozinha Encantada terá quatro oficinas, com minipizza, biscoitos dos sentidos, cupcake sustentável e waffle, estimulando a criatividade, a descoberta de sabores, aromas e texturas e o aproveitamento dos alimentos.


Com o tema “Da terra à mesa”, o Encontro das Chefs também terá shows musicais, apresentações de dança, DJs e uma feira de expositoras. O evento nasceu com a gastronomia no centro da programação e ampliou seu conceito para valorizar a atuação das mulheres também na música, na arte, na cultura, no empreendedorismo, na sustentabilidade e na formação profissional. Além das cozinhas, elas estão nos palcos, à frente dos negócios e na troca de conhecimentos com o público. 


Associação de marca à cultura


O patrocínio e as atividades interativas fazem parte da estratégia da ES Gás de ampliar o contato com o público e associar sua marca à cultura capixaba. Responsável pela distribuição de gás canalizado no Espírito Santo, a concessionária atende mais de 100 mil clientes nos segmentos residencial, comercial, industrial e de transporte. Desde 2023, integra o Grupo Energisa.


“Estar no Encontro das Chefs pelo segundo ano consecutivo é uma oportunidade de nos aproximarmos do público e, ao mesmo tempo, valorizar o talento, a criatividade e o protagonismo feminino. É muito importante apoiar iniciativas que dão visibilidade às mulheres e fortalecem conexões que contribuem para o desenvolvimento do Espírito Santo”, destaca Candara Keocheguerian, gerente de engenharia da ES Gás.


O Encontro das Chefs 2026 é promovido pela Conexxo, com patrocínio master da ES Gás e apoio do Cais das Artes, da OEI, da Cooptures, do Sebrae e do Governo Federal, por meio do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP). O evento conta ainda com apoio cultural do Instituto Energisa e correalização do Inades e do Senac Espírito Santo. A realização utiliza recursos da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, da Secretaria de Estado da Cultura. 

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Mariana Perini

Mariana Perini Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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