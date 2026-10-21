ES Gás terá atividades interativas durante 'Encontro das Chefs' no Cais das Artes





A ES Gás terá atividades interativas para o público durante o Encontro das Chefs 2026, que será realizado de 23 a 25 de outubro, no Cais das Artes, em Vitória. Patrocinadora master do evento, a distribuidora de gás canalizado instalará totens em pontos estratégicos do espaço, onde os visitantes poderão participar de dinâmicas e concorrer a brindes. A entrada é gratuita.





A programação terá 22 aulas e oficinas gratuitas, nas quais o público poderá aprender o preparo do tomate seco e do pesto da pizza da Bontà premiada em Nápoles, na Itália, além de receitas de moqueca e torta capixabas, pão de aipim e sobremesas. Também haverá atividades sobre chocolate e cafés capixabas e a participação da chef Dayse Paparoto.





As aulas de moqueca e torta capixabas combinarão preparo, história e influências culturais desses pratos. Para as crianças, a Cozinha Encantada terá quatro oficinas, com minipizza, biscoitos dos sentidos, cupcake sustentável e waffle, estimulando a criatividade, a descoberta de sabores, aromas e texturas e o aproveitamento dos alimentos.





Com o tema “Da terra à mesa”, o Encontro das Chefs também terá shows musicais, apresentações de dança, DJs e uma feira de expositoras. O evento nasceu com a gastronomia no centro da programação e ampliou seu conceito para valorizar a atuação das mulheres também na música, na arte, na cultura, no empreendedorismo, na sustentabilidade e na formação profissional. Além das cozinhas, elas estão nos palcos, à frente dos negócios e na troca de conhecimentos com o público.



