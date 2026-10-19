Agrinho 2026: 2 mil participantes e sorteio de carros, motos e bikes

Mais de 2 mil estudantes e educadores são esperados em Aracruz, no dia 21 de outubro, para a cerimônia de encerramento e premiação do Programa Agrinho 2026. O evento será realizado no Sesc Praia Formosa e marca a conclusão de mais uma edição da iniciativa, que utiliza a educação para aproximar os universos rural e urbano e estimular a reflexão sobre sustentabilidade, cidadania e desenvolvimento.
Com o tema “Campo e cidade: Conexões que transformam”, o programa mobilizou alunos e profissionais da educação em atividades relacionadas às conexões ambientais, sociais, econômicas e culturais entre esses dois espaços. A premiação contempla categorias de desenho e produção textual, incluindo educação especial, além de modalidades voltadas a professores, pedagogos e coordenadores municipais.
Entre os prêmios previstos para esta edição estão dois carros e duas motocicletas, destinados às categorias de profissionais da educação, além de televisores, notebooks, bicicletas e outros itens para estudantes que se destacaram na competição. Os trabalhos passaram por etapas de avaliação ao longo do ano, conforme os critérios estabelecidos pelo programa.
Realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES), em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), secretarias municipais de Educação e sindicatos rurais patronais, o Agrinho é uma das iniciativas de desenvolvimento educacional ligadas ao setor agropecuário capixaba. O programa busca levar às escolas conteúdos de educação ambiental, consciência ecológica e compromisso com a sustentabilidade.
Na edição de 2025, a iniciativa envolveu cerca de 76 mil estudantes de mais de 650 escolas, distribuídas por 61 municípios capixabas, além de aproximadamente 5 mil educadores. A cerimônia deste ano encerra o ciclo de atividades e reconhece os trabalhos desenvolvidos pelas comunidades escolares participantes.
[Nestor Gomes]
Cooabriel amplia estrutura de atendimento a produtores no Norte do Espírito Santo
A Cooabriel reinaugurou, no dia 9 de outubro, a loja de insumos agrícolas de Nestor Gomes, distrito de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Instalada em um novo endereço, a unidade conta com cerca de 2,6 mil metros quadrados e teve a estrutura ampliada para oferecer mais espaço de atendimento e logística aos cooperados e clientes da região.
O investimento faz parte da estratégia da cooperativa de adequar sua infraestrutura à movimentação dos produtores e às demandas de cada localidade. A unidade, inaugurada originalmente em 2014, atende agricultores que buscam insumos, tecnologias, orientação técnica e outros serviços para o desenvolvimento de suas atividades.
Para o presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello, a reinauguração reflete a força da atividade agrícola no Norte capixaba e a participação dos cooperados no crescimento da instituição. Segundo ele, a procura pelos serviços da cooperativa contribui para viabilizar investimentos que ampliam a estrutura oferecida aos produtores.
O superintendente-geral, Carlos Augusto Pandolfi, também destaca que o comportamento dos cooperados influencia as decisões de expansão. A movimentação nas lojas, o armazenamento de café e a utilização de outros serviços ajudam a identificar as necessidades locais e a direcionar os recursos para as unidades com maior demanda.
A loja de Nestor Gomes integra uma rede de 18 unidades da Cooabriel, sendo 15 no Espírito Santo e três na Bahia. A estrutura busca facilitar o acesso dos produtores a produtos e serviços essenciais para a rotina das propriedades rurais, fortalecendo a presença da cooperativa em regiões estratégicas para a atividade agrícola.
Fórum Liberdade e Democracia de Vitória abre venda de ingressos para 14ª edição
Estão disponíveis os ingressos para a 14ª edição do Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã (ILA). Com o tema “Valores Fortes, Indivíduos Livres”, o evento acontece nos dias 5 e 6 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória, reunindo palestrantes e participantes para discutir temas como liberdade, responsabilidade individual, propriedade privada, economia de mercado e Estado de Direito.
A programação é voltada a universitários, jovens profissionais, empresários, micro e pequenos empreendedores, economistas, cientistas políticos e lideranças de diferentes setores. A agenda prevê palestras magnas, painéis e conversas sobre economia, filosofia, gestão, inovação, educação e empreendedorismo, com a proposta de promover a troca de ideias sobre os desafios econômicos e sociais contemporâneos.
Entre os nomes confirmados estão o economista e professor argentino Martín Krause; Rafael Furlanetti, sócio-diretor institucional da XP; Bruno Musa, economista e consultor financeiro da Portfel; Leonardo Siqueira, economista e deputado estadual de São Paulo; Julio Castiglioni, diretor-presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo; e o comediante e escritor Leo Lins.
A abertura do evento também contará com um jantar exclusivo no Le Buffet Master, em Jardim Camburi, previsto para as 20h. A programação do fórum será realizada das 13h às 19h nos dois dias, segundo a organização.
O Fórum é uma das iniciativas do Instituto Líderes do Amanhã, organização voltada à formação de lideranças por meio da educação, do empreendedorismo e do engajamento cívico. O instituto promove programas, encontros e publicações que buscam estimular o protagonismo individual e aproximar representantes do setor privado, da academia e da sociedade civil.
As entradas são vendidas pela plataforma Sympla, com condições especiais para estudantes e grupos corporativos.
[Equilíbrio Financeiro]
Equilíbrio financeiro nas organizações é tema na 3ª edição do Talk LeCard
Com foco em temas de interesse das organizações, a LeCard promove a 3ª edição do LeCard Talks. O encontro exclusivo para convidados, reunirá líderes, gestores e profissionais de RH de grandes empresas, nesta quinta-feira (22), a partir as 8h, no Restaurante Coco Bambu, na Praia do Canto, em Vitória.
Para conversar sobre equilíbrio financeiro dos colaboradores nas empresas, sob a mediação da mentora Roberta Kato, os especialistas convidados, Marcel Pereira Lima, Sócio da Valor Investimentos; Diego Battistella, CEO Leggal; e Paulo Costa, especialista em Inteligência Financeira Comportamental vão debater o tema “Endividamento - Da preocupação ao equilíbrio: como as organizações podem transformar a saúde financeira de seus colaboradores”.
A proposta do encontro é refletir sobre como transformar a preocupação com o endividamento em ações concretas que promovam bem-estar, produtividade e qualidade de vida.