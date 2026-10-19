Agrinho 2026: 2 mil participantes e sorteio de carros, motos e bikes

A Cooabriel reinaugurou, no dia 9 de outubro, a loja de insumos agrícolas de Nestor Gomes, distrito de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Instalada em um novo endereço, a unidade conta com cerca de 2,6 mil metros quadrados e teve a estrutura ampliada para oferecer mais espaço de atendimento e logística aos cooperados e clientes da região.





O investimento faz parte da estratégia da cooperativa de adequar sua infraestrutura à movimentação dos produtores e às demandas de cada localidade. A unidade, inaugurada originalmente em 2014, atende agricultores que buscam insumos, tecnologias, orientação técnica e outros serviços para o desenvolvimento de suas atividades.





Para o presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello, a reinauguração reflete a força da atividade agrícola no Norte capixaba e a participação dos cooperados no crescimento da instituição. Segundo ele, a procura pelos serviços da cooperativa contribui para viabilizar investimentos que ampliam a estrutura oferecida aos produtores.





O superintendente-geral, Carlos Augusto Pandolfi, também destaca que o comportamento dos cooperados influencia as decisões de expansão. A movimentação nas lojas, o armazenamento de café e a utilização de outros serviços ajudam a identificar as necessidades locais e a direcionar os recursos para as unidades com maior demanda.





A loja de Nestor Gomes integra uma rede de 18 unidades da Cooabriel, sendo 15 no Espírito Santo e três na Bahia. A estrutura busca facilitar o acesso dos produtores a produtos e serviços essenciais para a rotina das propriedades rurais, fortalecendo a presença da cooperativa em regiões estratégicas para a atividade agrícola.