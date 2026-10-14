Catamarã Imperador abre rota turística para impulsionar loteamento de R$ 350 milhões em Linhares





O Sicredi conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro lugar entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil na categoria Gigantes do ranking Great Place to Work (GPTW) 2026. A premiação foi realizada em 6 de outubro, em São Paulo. A instituição financeira cooperativa lidera a categoria desde 2024, em um reconhecimento atribuído à sua cultura organizacional e às práticas de gestão de pessoas.





Com mais de 50 mil colaboradores e 10,5 milhões de associados em todo o país, o Sicredi reúne mais de 90 cooperativas de crédito e está presente em mais de 2 mil municípios. Segundo Daniele Schmidt, diretora executiva de Pessoas e Cultura da instituição, o resultado reflete uma construção coletiva baseada na confiança, na escuta e no desenvolvimento dos profissionais. A estratégia busca alinhar a experiência dos colaboradores ao propósito do negócio cooperativo.





A gestão de pessoas inclui investimentos em formação, desenvolvimento de lideranças, saúde e bem-estar. Em 2025, a instituição destinou mais de R$ 68 milhões à educação corporativa. Já a Pesquisa de Clima de 2026 contou com a participação de 93% dos colaboradores, mais de 45 mil pessoas, e seus resultados orientam decisões sobre ambiente de trabalho e desenvolvimento das equipes.





A agenda de diversidade também integra a estratégia. As mulheres representam 60% do quadro funcional e ocupam 47% das posições de liderança. Entre as iniciativas está o Comitê Mulher, voltado à formação de lideranças femininas e ao incentivo à participação das mulheres nas cooperativas e nas comunidades. Em 2025, o programa reuniu 5,3 mil participantes e contribuiu para a eleição de 85 integrantes para conselhos de administração e fiscais das cooperativas.





No Espírito Santo, o reconhecimento nacional ocorre em meio à expansão da instituição. Até julho de 2026, o Sicredi estava presente em 63 dos 78 municípios capixabas, com cinco cooperativas, 74 pontos de atendimento e cerca de 1,1 mil colaboradores. A base estadual somava 170,4 mil associados, entre pessoas físicas e jurídicas.





Os indicadores financeiros também dimensionam a operação no Estado. Os recursos administrados alcançavam R$ 4,4 bilhões, enquanto os ativos totais somavam R$ 6,2 bilhões e a carteira de crédito chegava a R$ 5,1 bilhões. No crédito rural, as operações totalizavam R$ 771,5 milhões.





Além da atuação financeira, o Sicredi destaca o impacto econômico e social do cooperativismo nos municípios onde opera. Em 2025, a instituição investiu R$ 409 milhões em projetos sociais e distribuiu R$ 3,4 bilhões em resultados aos associados. Segundo pesquisa da FIPE/OCB, de 2024, a presença de cooperativas de crédito pode contribuir para um aumento de até 10% no PIB e de 15% na geração de empregos nos municípios em que atuam.