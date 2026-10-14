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Passeio com história

Catamarã Imperador abre rota turística para impulsionar loteamento de R$ 350 milhões em Linhares

A Conecta Urbanismo aposta no turismo da Lagoa Juparanã para atrair compradores de fora do Estado para o Residencial Ilha do Imperador

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 17:15

Públicado em 

14 out 2026 às 17:15
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini Mariana Perini
Loteamento Residencial Ilha do Imperador / Crédito: Divulgação


O catamarã Imperador já navega pela Lagoa Juparanã, em Linhares, rumo à ilha onde Dom Pedro II parou para almoçar em 1860. A embarcação é o primeiro atrativo de uma estratégia da Conecta Urbanismo que usa o turismo para impulsionar o loteamento residencial Ilha do Imperador, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 350 milhões.


O raciocínio é inverter a lógica do mercado. “Se eu vou para o setor imobiliário só com a bandeira de moradia, eu tenho a demanda local. Mas se eu levanto a bandeira do turismo, essa demanda triplica, porque daí eu não estou tratando só com o público local”, diz Vanderson Abrantes, responsável pelo projeto.


Potencial pouco aproveitado


Linhares tem cerca de 70 lagoas, o maior número da América Latina. Mesmo assim, o turismo na região está abaixo do que poderia ser. A Juparanã tem 78 quilômetros de extensão, mas o acesso a ela é restrito. “A lagoa deve estar na mão de 30 donos de fazendas ao redor”, afirma Abrantes. Ele cita como referências Capitólio (MG) e regiões turísticas da Flórida, nos EUA. “Com muito pouco, lá fora estão fazendo o extraordinário. Aqui já existe o extraordinário.”


Catamarã Imperador abre rota turística para impulsionar loteamento de R$ 350 milhões em Linhares
Catamarã Imperador  / Crédito: Divulgação

Rota histórica


Para organizar a oferta turística, a empresa criou o Guia Juparanã, com o roteiro Rota do Imperador, inspirado no Guia Michelin. O centro simbólico da rota é a ilha. Ela se chamava Ilha da Pedreira até a visita de Dom Pedro II e, em 1954, recebeu também Getúlio Vargas, que estava na cidade para inaugurar a ponte sobre o Rio Doce.


Restaurante flutuante


O catamarã deve virar restaurante flutuante. A Conecta também já conversa com outros proprietários da orla, inclusive da Lagoa Três Pontas, hoje sem atividade. “Eu não estou olhando só para dentro. Eu quero trazer o fluxo para dentro da lagoa”, diz Abrantes. Os planos incluem ainda consolidar o guia, mapear os primeiros empreendedores parceiros e montar uma agenda fixa de fim de semana, alternando gastronomia, esportes náuticos e programação cultural.


[Great Place to Work]

Notas Pelo Mercado / Sicredi e FortLeve
Equipe do Sicredi recebe o prêmio durante evento em São Paulo Divulgação

Sicredi é eleita a melhor empresa para trabalhar no Brasil pelo terceiro ano consecutivo


O Sicredi conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro lugar entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil na categoria Gigantes do ranking Great Place to Work (GPTW) 2026. A premiação foi realizada em 6 de outubro, em São Paulo. A instituição financeira cooperativa lidera a categoria desde 2024, em um reconhecimento atribuído à sua cultura organizacional e às práticas de gestão de pessoas.


Com mais de 50 mil colaboradores e 10,5 milhões de associados em todo o país, o Sicredi reúne mais de 90 cooperativas de crédito e está presente em mais de 2 mil municípios. Segundo Daniele Schmidt, diretora executiva de Pessoas e Cultura da instituição, o resultado reflete uma construção coletiva baseada na confiança, na escuta e no desenvolvimento dos profissionais. A estratégia busca alinhar a experiência dos colaboradores ao propósito do negócio cooperativo.


A gestão de pessoas inclui investimentos em formação, desenvolvimento de lideranças, saúde e bem-estar. Em 2025, a instituição destinou mais de R$ 68 milhões à educação corporativa. Já a Pesquisa de Clima de 2026 contou com a participação de 93% dos colaboradores, mais de 45 mil pessoas, e seus resultados orientam decisões sobre ambiente de trabalho e desenvolvimento das equipes.


A agenda de diversidade também integra a estratégia. As mulheres representam 60% do quadro funcional e ocupam 47% das posições de liderança. Entre as iniciativas está o Comitê Mulher, voltado à formação de lideranças femininas e ao incentivo à participação das mulheres nas cooperativas e nas comunidades. Em 2025, o programa reuniu 5,3 mil participantes e contribuiu para a eleição de 85 integrantes para conselhos de administração e fiscais das cooperativas.


No Espírito Santo, o reconhecimento nacional ocorre em meio à expansão da instituição. Até julho de 2026, o Sicredi estava presente em 63 dos 78 municípios capixabas, com cinco cooperativas, 74 pontos de atendimento e cerca de 1,1 mil colaboradores. A base estadual somava 170,4 mil associados, entre pessoas físicas e jurídicas.


Os indicadores financeiros também dimensionam a operação no Estado. Os recursos administrados alcançavam R$ 4,4 bilhões, enquanto os ativos totais somavam R$ 6,2 bilhões e a carteira de crédito chegava a R$ 5,1 bilhões. No crédito rural, as operações totalizavam R$ 771,5 milhões.


Além da atuação financeira, o Sicredi destaca o impacto econômico e social do cooperativismo nos municípios onde opera. Em 2025, a instituição investiu R$ 409 milhões em projetos sociais e distribuiu R$ 3,4 bilhões em resultados aos associados. Segundo pesquisa da FIPE/OCB, de 2024, a presença de cooperativas de crédito pode contribuir para um aumento de até 10% no PIB e de 15% na geração de empregos nos municípios em que atuam.


Estande da Fortlev Solar na South America 2026  / Divulgação

[Tecnologia]

Fortlev Solar apresenta soluções para instalações fotovoltaicas em lajes e reservatórios

A Fortlev Solar apresentou novas soluções para ampliar as possibilidades de instalação de sistemas fotovoltaicos durante a Intersolar South America 2026, realizada no Expo Center Norte, em São Paulo. Entre os destaques da participação estiveram o Lastro Laje, desenvolvido para instalações sobre coberturas de laje, e o Aquafort, sistema flutuante destinado à geração de energia solar em reservatórios, lagos, açudes e represas.


O Lastro Laje foi projetado para dispensar perfurações na estrutura das edificações. O sistema utiliza um reservatório preenchido com água no próprio local da instalação e conta com um difusor corta-vento para ampliar a estabilidade do conjunto. Já o Aquafort utiliza uma estrutura modular flutuante para sustentar os painéis solares, com espaço para a circulação de equipes responsáveis por inspeções e manutenção.


A empresa também apresentou soluções de armazenamento de energia por baterias, conhecidas como BESS, além de sistemas híbridos. O tema ganha relevância no setor fotovoltaico diante da busca por alternativas que permitam gerenciar melhor a energia produzida e ampliar as possibilidades de aplicação dos sistemas solares.


Além de apresentar tecnologias, a participação na feira foi uma oportunidade para estreitar o relacionamento com integradores de diferentes regiões do país e demonstrar a estratégia da empresa de desenvolver soluções próprias para o mercado. Segundo Vladimir Soares, presidente da Fortlev Solar, o evento permite acompanhar as demandas do setor, apresentar inovações e fortalecer parcerias com clientes, fabricantes e distribuidores.


A Intersolar South America é um dos principais encontros do setor solar na América Latina e reúne empresas e profissionais ligados à geração fotovoltaica, ao armazenamento de energia e à infraestrutura energética. Para a Fortlev Solar, a presença no evento reforça a aposta em soluções voltadas a diferentes cenários de instalação e às novas demandas do mercado de energia.


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Mariana Perini

Mariana Perini Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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