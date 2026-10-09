Unimed Vitória transforma debate sobre bets em campanha criada pela MP





Em um momento em que as bets ocupam espaço no noticiário brasileiro e mobilizam discussões sobre seus impactos na sociedade, a Unimed Vitória encontrou uma maneira criativa de participar desse debate. Com criação da agência MP, o filme “Pronunciamento sobre as Beths” desloca o foco das apostas para mulheres reais chamadas Beths, que encontraram na atividade física uma forma de cuidar do corpo e da mente. A campanha integra o Mude1Hábito, programa da cooperativa voltado à promoção de escolhas mais saudáveis.





A estratégia parte de um jogo de palavras entre “bets”, expressão popularmente associada às plataformas de apostas, e “Beths”, nome feminino que dá protagonismo às personagens da campanha. Em vez de abordar o assunto apenas pelo viés das apostas, a produção utiliza a associação para construir uma narrativa positiva sobre bem-estar e qualidade de vida. A proposta é aproveitar a relevância de um tema em evidência para aproximar a marca de uma conversa mais ampla sobre saúde.





Para Mônica Debbané, chefe criativa da MP, a campanha surgiu da percepção de que a repercussão nacional em torno das bets poderia abrir espaço para uma mensagem ligada ao propósito da Unimed Vitória. O desafio, segundo ela, foi encontrar uma abordagem leve e verdadeira para tratar de uma pauta delicada, sem deixar de lado a responsabilidade de uma marca que atua no setor de saúde.



