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Pronunciamento

Unimed Vitória transforma debate sobre bets em campanha criada pela MP

Filme para o programa Mude1Hábito aposta no jogo de palavras entre bets e Beths para incentivar hábitos saudáveis e ampliar a conversa sobre saúde física e mental

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 15:55

Públicado em 

09 out 2026 às 15:55
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini Mariana Perini
Unimed Vitória faz pronunciamento sobre as Beths, com criação da MP
Divulgação


Em um momento em que as bets ocupam espaço no noticiário brasileiro e mobilizam discussões sobre seus impactos na sociedade, a Unimed Vitória encontrou uma maneira criativa de participar desse debate. Com criação da agência MP, o filme “Pronunciamento sobre as Beths” desloca o foco das apostas para mulheres reais chamadas Beths, que encontraram na atividade física uma forma de cuidar do corpo e da mente. A campanha integra o Mude1Hábito, programa da cooperativa voltado à promoção de escolhas mais saudáveis.


A estratégia parte de um jogo de palavras entre “bets”, expressão popularmente associada às plataformas de apostas, e “Beths”, nome feminino que dá protagonismo às personagens da campanha. Em vez de abordar o assunto apenas pelo viés das apostas, a produção utiliza a associação para construir uma narrativa positiva sobre bem-estar e qualidade de vida. A proposta é aproveitar a relevância de um tema em evidência para aproximar a marca de uma conversa mais ampla sobre saúde.


Para Mônica Debbané, chefe criativa da MP, a campanha surgiu da percepção de que a repercussão nacional em torno das bets poderia abrir espaço para uma mensagem ligada ao propósito da Unimed Vitória. O desafio, segundo ela, foi encontrar uma abordagem leve e verdadeira para tratar de uma pauta delicada, sem deixar de lado a responsabilidade de uma marca que atua no setor de saúde.


Visão de cuidado


O diretor de criação João Pitanga destaca o cuidado na escolha da linguagem. “Trabalhamos as expressões do universo das apostas de forma criteriosa, ressignificando cada uma delas para construir uma narrativa leve, sem recorrer a um humor gratuito ou a abordagens que pudessem soar ofensivas. Queríamos mostrar que é possível tratar um assunto delicado com criatividade e respeito”, explicou.


O filme “Pronunciamento sobre as Beths” foi lançado em 8 de setembro nas redes sociais da Unimed Vitória. No dia seguinte, a campanha iniciou sua estratégia de veiculação na televisão, ampliando a presença da mensagem em diferentes canais de comunicação.


De acordo com Rafael Leão, assessor de Comunicação e Marketing da Unimed Vitória, a iniciativa está alinhada à atenção da cooperativa às transformações sociais e aos desafios que afetam a saúde e o bem-estar da população.


"Entendemos que cuidar vai muito além da saúde física. Envolve também a saúde mental, emocional e financeira. Com essa campanha, mostramos que é possível participar de uma discussão atual e relevante de maneira criativa, responsável e, principalmente, incentivando escolhas mais saudáveis”, destaca Rafael Leão, assessor de Comunicação e Marketing da Unimed Vitória.


Ao conectar um tema de grande repercussão a uma mensagem de incentivo à atividade física, a campanha mostra como marcas e agências podem explorar conversas presentes no cotidiano para construir narrativas próprias. No caso da Unimed Vitória, a escolha foi transformar a discussão sobre as bets em uma oportunidade para dar visibilidade a histórias de mulheres e reforçar a importância de hábitos que contribuam para uma vida mais saudável.


[Dia da Criança]

JAVE promove manhã de brincadeiras para crianças em Itapuã, em Vila Velha

JAVE promove manhã de brincadeiras para crianças em Itapuã, em Vila Velha

Divulgação

A JAVE Construções e Incorporações promove neste sábado (10) uma manhã de lazer para crianças e famílias na Praça Angenor Moreira, no bairro de Itapuã, em Vila Velha. Com o tema “Brincar é incomparável”, a programação será realizada das 9h às 12h e contará com brincadeiras, teatrinho, pipoca, picolé e outras atrações.


A iniciativa convida as famílias a aproveitar um momento de diversão ao ar livre, com atividades voltadas ao público infantil. A proposta é reunir crianças e responsáveis em uma manhã de entretenimento, com opções de lazer em um espaço público do município.


[Prevenção]

LeCard cria ações de conscientização e solidariedade no Outubro Rosa

LeCard promove ações de conscientização e solidariedade no Outubro Rosa

Divulgação

Em apoio ao Outubro Rosa, a LeCard promove ações de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, além de uma campanha solidária em benefício de pacientes atendidos pela AFFEC (Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer).


 A programação inclui distribuição de pins e materiais informativos às colaboradoras, ambientes temáticos e arrecadação de itens para a montagem de kits de autocuidado. 


Os colaboradores também poderão participar da montagem dos kits e da produção de cartas com mensagens de incentivo e acolhimento. Ao final, os kits serão entregues ao Centro de Quimioterapia para distribuição aos pacientes.

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Mariana Perini

Mariana Perini Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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