Unimed Vitória transforma debate sobre bets em campanha criada pela MP

Em um momento em que as bets ocupam espaço no noticiário brasileiro e mobilizam discussões sobre seus impactos na sociedade, a Unimed Vitória encontrou uma maneira criativa de participar desse debate. Com criação da agência MP, o filme “Pronunciamento sobre as Beths” desloca o foco das apostas para mulheres reais chamadas Beths, que encontraram na atividade física uma forma de cuidar do corpo e da mente. A campanha integra o Mude1Hábito, programa da cooperativa voltado à promoção de escolhas mais saudáveis.
A estratégia parte de um jogo de palavras entre “bets”, expressão popularmente associada às plataformas de apostas, e “Beths”, nome feminino que dá protagonismo às personagens da campanha. Em vez de abordar o assunto apenas pelo viés das apostas, a produção utiliza a associação para construir uma narrativa positiva sobre bem-estar e qualidade de vida. A proposta é aproveitar a relevância de um tema em evidência para aproximar a marca de uma conversa mais ampla sobre saúde.
Para Mônica Debbané, chefe criativa da MP, a campanha surgiu da percepção de que a repercussão nacional em torno das bets poderia abrir espaço para uma mensagem ligada ao propósito da Unimed Vitória. O desafio, segundo ela, foi encontrar uma abordagem leve e verdadeira para tratar de uma pauta delicada, sem deixar de lado a responsabilidade de uma marca que atua no setor de saúde.
Visão de cuidado
O diretor de criação João Pitanga destaca o cuidado na escolha da linguagem. “Trabalhamos as expressões do universo das apostas de forma criteriosa, ressignificando cada uma delas para construir uma narrativa leve, sem recorrer a um humor gratuito ou a abordagens que pudessem soar ofensivas. Queríamos mostrar que é possível tratar um assunto delicado com criatividade e respeito”, explicou.
O filme “Pronunciamento sobre as Beths” foi lançado em 8 de setembro nas redes sociais da Unimed Vitória. No dia seguinte, a campanha iniciou sua estratégia de veiculação na televisão, ampliando a presença da mensagem em diferentes canais de comunicação.
De acordo com Rafael Leão, assessor de Comunicação e Marketing da Unimed Vitória, a iniciativa está alinhada à atenção da cooperativa às transformações sociais e aos desafios que afetam a saúde e o bem-estar da população.
"Entendemos que cuidar vai muito além da saúde física. Envolve também a saúde mental, emocional e financeira. Com essa campanha, mostramos que é possível participar de uma discussão atual e relevante de maneira criativa, responsável e, principalmente, incentivando escolhas mais saudáveis”, destaca Rafael Leão, assessor de Comunicação e Marketing da Unimed Vitória.
Ao conectar um tema de grande repercussão a uma mensagem de incentivo à atividade física, a campanha mostra como marcas e agências podem explorar conversas presentes no cotidiano para construir narrativas próprias. No caso da Unimed Vitória, a escolha foi transformar a discussão sobre as bets em uma oportunidade para dar visibilidade a histórias de mulheres e reforçar a importância de hábitos que contribuam para uma vida mais saudável.
[Dia da Criança]
JAVE promove manhã de brincadeiras para crianças em Itapuã, em Vila Velha
A JAVE Construções e Incorporações promove neste sábado (10) uma manhã de lazer para crianças e famílias na Praça Angenor Moreira, no bairro de Itapuã, em Vila Velha. Com o tema “Brincar é incomparável”, a programação será realizada das 9h às 12h e contará com brincadeiras, teatrinho, pipoca, picolé e outras atrações.
A iniciativa convida as famílias a aproveitar um momento de diversão ao ar livre, com atividades voltadas ao público infantil. A proposta é reunir crianças e responsáveis em uma manhã de entretenimento, com opções de lazer em um espaço público do município.
[Prevenção]
LeCard cria ações de conscientização e solidariedade no Outubro Rosa
Em apoio ao Outubro Rosa, a LeCard promove ações de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, além de uma campanha solidária em benefício de pacientes atendidos pela AFFEC (Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer).
A programação inclui distribuição de pins e materiais informativos às colaboradoras, ambientes temáticos e arrecadação de itens para a montagem de kits de autocuidado.
Os colaboradores também poderão participar da montagem dos kits e da produção de cartas com mensagens de incentivo e acolhimento. Ao final, os kits serão entregues ao Centro de Quimioterapia para distribuição aos pacientes.