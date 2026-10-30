CBN Vitória transmite edição especial direto do Porto de Vitória

Em uma edição especial inédita, o CBN Vitória desta sexta-feira (30) foi transmitido diretamente do Porto de Vitória, um dos principais facilitadores logísticos do Espírito Santo. A transmissão celebra os 120 anos do porto, que vive um momento histórico, tendo movimentado 1,5 milhão de toneladas em produtos em contêineres no primeiro semestre de 2026.





O programa especial tratou da relação entre a atividade portuária com o desenvolvimento econômico e histórico da Capital capixaba, com a participação do diretor-presidente da Vports, Pedro Benevides, e da gerente de Sustentabilidade da Vports, Camila Bridi. Os convidados discutiram a trajetória do porto, sua história e relação direta com o crescimento de Vitória, além do futuro da atividade portuária no Espírito Santo. Também participou da conversa o colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho.





Para Fernanda Queiroz, apresentadora do CBN Vitória, a transmissão fora do estúdio permite aproximar a rádio da audiência. Isso vale, principalmente, para o Porto de Vitória, cuja história se confunde com a própria história da cidade e do Estado.





“Falar do porto é falar do que a gente vive todos os dias, para quem mora, trabalha ou passa por Vitória, que vê o porto como uma paisagem natural. Quem cresceu em Vitória, como eu, cresceu vendo as atividades portuárias se desenvolverem. A gente está em um novo momento de atividade diversificada da economia explodindo, e hoje a gente vai conhecer exatamente para onde caminha este porto que, há 120 anos, faz parte da história da cidade de Vitória”, destacou Fernanda.