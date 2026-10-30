CBN Vitória transmite edição especial direto do Porto de Vitória

Em uma edição especial inédita, o CBN Vitória desta sexta-feira (30) foi transmitido diretamente do Porto de Vitória, um dos principais facilitadores logísticos do Espírito Santo. A transmissão celebra os 120 anos do porto, que vive um momento histórico, tendo movimentado 1,5 milhão de toneladas em produtos em contêineres no primeiro semestre de 2026.
O programa especial tratou da relação entre a atividade portuária com o desenvolvimento econômico e histórico da Capital capixaba, com a participação do diretor-presidente da Vports, Pedro Benevides, e da gerente de Sustentabilidade da Vports, Camila Bridi. Os convidados discutiram a trajetória do porto, sua história e relação direta com o crescimento de Vitória, além do futuro da atividade portuária no Espírito Santo. Também participou da conversa o colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho.
Para Fernanda Queiroz, apresentadora do CBN Vitória, a transmissão fora do estúdio permite aproximar a rádio da audiência. Isso vale, principalmente, para o Porto de Vitória, cuja história se confunde com a própria história da cidade e do Estado.
“Falar do porto é falar do que a gente vive todos os dias, para quem mora, trabalha ou passa por Vitória, que vê o porto como uma paisagem natural. Quem cresceu em Vitória, como eu, cresceu vendo as atividades portuárias se desenvolverem. A gente está em um novo momento de atividade diversificada da economia explodindo, e hoje a gente vai conhecer exatamente para onde caminha este porto que, há 120 anos, faz parte da história da cidade de Vitória”, destacou Fernanda.
Segundo o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, a transmissão faz parte de um plano a longo prazo de levar o programa para outras empresas que têm um papel importante para o desenvolvimento do Estado, como é o caso da Vports, responsável pela administração do Porto de Vitória.
“A ideia é que a CBN esteja dentro das empresas e de locais estratégicos, como é o caso do porto, para discutir assuntos que são importantes para o desenvolvimento do Estado e que podem fazer a diferença para o mercado. Isso também ajuda a aproximar o público das empresas, apresentando para a sociedade o que elas fazem e o quanto elas são importantes para o desenvolvimento do Espírito Santo”, pontuou.
Até o final de 2026, a Vports projeta movimentar 8,6 milhões de toneladas em cargas, volume recorde da companhia. Pedro Benevides, diretor-presidente da Vports, ressaltou que os resultados são frutos de investimentos em modernização da infraestrutura do porto e agilidade na gestão. A marca tem R$ 1,6 bilhão em investimentos contratados.
“Nossa meta é chegar, até 2030, a 13 milhões de toneladas movimentadas, um volume recorde. Para isso, avançamos em projetos como o novo terminal de líquidos, a expansão do offshore, a modernização no terminal de contêineres e a ampliação ferroviária no porto, que restabelecemos na concessão privada. Queremos transformar investimento em novos negócios e desenvolvimento para o Espírito Santo”, afirmou Pedro.
Atualmente, a estimativa da companhia é que mais de 20 mil empregos diretos e indiretos são gerados por meio das operações no Espírito Santo. Segundo a gerente de Sustentabilidade da Vports, Camila Bridi, a empresa tem como parte essencial de sua atuação um desenvolvimento portuário que gere valor para além do cais.
“Isso significa dialogar com as comunidades, fortalecer os fornecedores locais, garantir as melhores condições de trabalho e negócios e operar de forma ambientalmente responsável. O porto é um ambiente muito complexo e dinâmico e, por isso, precisamos trabalhar de forma inclusiva e sustentável, para que esse desenvolvimento se traduza em ganhos para a nossa e as próximas gerações”, enfatizou.
O foco em sustentabilidade também é um dos pilares no Porto de Vitória, que trabalha para retomar infraestruturas estratégicas, como a ferrovia, visando a retirada de centenas de caminhões das vias e, assim, reduzindo o tráfego e as emissões de CO2.
“Além disso, inovamos com a inserção das melhores práticas do mercado, como o consumo de energia do porto 100% proveniente de fonte renovável no mercado livre. E agora estamos estudando a possibilidade de eletrificação dos berços para redução das emissões dos navios e rebocadores”, destacou Camila.