Enem 2026: saiba como ativar a memória de longo prazo e ter bom desempenho na prova

O estudante deve se atentar de que, para o cérebro manter boa saúde e para os processos cerebrais ocorrerem de maneira fisiológica e eficaz, ele deve ter boas noites de descanso, com ao menos 7 a 9 horas de sono, deve praticar atividade física ao menos três vezes por semana, tomar bastante água e manter uma alimentação saudável, com muitos vegetais. Mudanças simples nos hábitos diários constituem o primeiro passo para trabalhar a memória e torná-la mais eficaz.