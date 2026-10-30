AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Tá no Lucro
  • Empresa do ES lança vendedor virtual com IA e plataforma para criar lojas on-line
Recursos para clientes

Empresa do ES lança vendedor virtual com IA e plataforma para criar lojas on-line

Ferramentas voltadas a pequenos e médios empreendedores permitem automatizar o atendimento, divulgar produtos e realizar vendas pela internet

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 17:23

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

30 out 2026 às 17:23

Para empreendedores que buscam ampliar as vendas pela internet e facilitar o atendimento aos clientes, ferramentas de inteligência artificial podem ser uma alternativa. De olho nesse mercado, o PicPay, banco digital fundado no Espírito Santo, lançou dois novos recursos gratuitos para clientes do segmento de empresas: um vendedor virtual que funciona pelo WhatsApp e uma plataforma para a criação de lojas on-line. 


As novidades buscam auxiliar pequenos e médios empreendedores e permitem automatizar parte do atendimento, divulgar produtos e realizar vendas pela internet.


O vendedor virtual funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. A ferramenta apresenta os produtos cadastrados pelo empreendedor, com preços e imagens, interpreta mensagens de texto e áudio e conduz o atendimento até a etapa de pagamento. Com isso, o sistema pode realizar vendas de forma autônoma, sem que o empresário precise acompanhar cada interação.


Já a loja virtual permite criar uma vitrine on-line personalizada, com site e identidade visual desenvolvidos com auxílio de inteligência artificial. Os pagamentos podem ser realizados por cartão de crédito, Pix e QR Code PicPay.


As duas soluções são integradas à infraestrutura de pagamentos da instituição financeira. Pelo aplicativo PicPay Empresas, os empreendedores também podem cadastrar produtos em um catálogo único, acompanhar o estoque, consultar o status dos pedidos, receber notificações e gerenciar o pós-venda.


A liberação das ferramentas está sendo feita gradualmente para os clientes pessoa jurídica (PJ). Segundo o PicPay, a expectativa é que todos os usuários do segmento tenham acesso às novidades no prazo de até 45 dias. A criação e a configuração dos recursos são realizadas diretamente pelo aplicativo.


Segundo Renata Greco, vice-presidente da área de Pessoa Jurídica (PJ) do PicPay, as novidades fazem parte da estratégia da instituição de ampliar os serviços oferecidos aos empreendedores. O banco já disponibiliza um agente de marketing com inteligência artificial, que permite criar campanhas geolocalizadas para divulgar estabelecimentos a usuários do aplicativo em um raio de até cinco quilômetros.


De acordo com o PicPay, mais de 70 milhões de usuários fazem parte da base do aplicativo. Entre os empreendedores que utilizam a ferramenta de marketing, a frequência de vendas registra aumento de aproximadamente 20%.

Digitalização dos negócios

O lançamento acompanha a ampliação da oferta de serviços digitais por instituições financeiras e empresas de meios de pagamento. Além das operações bancárias tradicionais, essas empresas passaram a oferecer recursos voltados à divulgação, ao atendimento e à gestão de pequenos negócios.


As novas ferramentas do PicPay permitem que empreendedores estruturem uma operação de vendas on-line e automatizem parte do atendimento sem precisar contratar, necessariamente, plataformas externas.

Veja Também 

O engenheiro Patrick Noé dos Santos Filgueira, acusado pelo feminicídio de sua esposa, a professora Danielly Wandermurem Benício

Tribunal de Justiça mantém júri de acusado de matar professora no ES

Imagem de destaque

Supermercados vão abrir aos domingos durante o verão de 2027 no ES

Nova locomotiva da Ferrovia Vitoria a Minas consome até 25% de biodiesel

Veja vídeo das novas locomotivas que vão rodar na Vitória a Minas

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Inteligência Artificial Tá no Lucro - Empreendedorismo Bancos Picpay Comércio eletrônico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Médicos são acusados de perseguir colegas e sugerir boicote a pacientes por posicionamento político: 'Senti um alvo na minha cabeça'
CBN Vitória no Porto de Vitória
CBN Vitória transmite edição especial direto do Porto de Vitória
Imagem de destaque
Enem 2026: saiba como ativar a memória de longo prazo e ter bom desempenho na prova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.