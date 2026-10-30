Empresa do ES lança vendedor virtual com IA e plataforma para criar lojas on-line

Para empreendedores que buscam ampliar as vendas pela internet e facilitar o atendimento aos clientes, ferramentas de inteligência artificial podem ser uma alternativa. De olho nesse mercado, o PicPay, banco digital fundado no Espírito Santo, lançou dois novos recursos gratuitos para clientes do segmento de empresas: um vendedor virtual que funciona pelo WhatsApp e uma plataforma para a criação de lojas on-line.





As novidades buscam auxiliar pequenos e médios empreendedores e permitem automatizar parte do atendimento, divulgar produtos e realizar vendas pela internet.





O vendedor virtual funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. A ferramenta apresenta os produtos cadastrados pelo empreendedor, com preços e imagens, interpreta mensagens de texto e áudio e conduz o atendimento até a etapa de pagamento. Com isso, o sistema pode realizar vendas de forma autônoma, sem que o empresário precise acompanhar cada interação.





Já a loja virtual permite criar uma vitrine on-line personalizada, com site e identidade visual desenvolvidos com auxílio de inteligência artificial. Os pagamentos podem ser realizados por cartão de crédito, Pix e QR Code PicPay.





As duas soluções são integradas à infraestrutura de pagamentos da instituição financeira. Pelo aplicativo PicPay Empresas, os empreendedores também podem cadastrar produtos em um catálogo único, acompanhar o estoque, consultar o status dos pedidos, receber notificações e gerenciar o pós-venda.





A liberação das ferramentas está sendo feita gradualmente para os clientes pessoa jurídica (PJ). Segundo o PicPay, a expectativa é que todos os usuários do segmento tenham acesso às novidades no prazo de até 45 dias. A criação e a configuração dos recursos são realizadas diretamente pelo aplicativo.





Segundo Renata Greco, vice-presidente da área de Pessoa Jurídica (PJ) do PicPay, as novidades fazem parte da estratégia da instituição de ampliar os serviços oferecidos aos empreendedores. O banco já disponibiliza um agente de marketing com inteligência artificial, que permite criar campanhas geolocalizadas para divulgar estabelecimentos a usuários do aplicativo em um raio de até cinco quilômetros.





De acordo com o PicPay, mais de 70 milhões de usuários fazem parte da base do aplicativo. Entre os empreendedores que utilizam a ferramenta de marketing, a frequência de vendas registra aumento de aproximadamente 20%.