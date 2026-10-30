Supermercados vão abrir aos domingos durante o verão de 2027 no ES

Os supermercados do Espírito Santo poderão funcionar aos domingos durante a temporada de verão, entre 20 de dezembro de 2026 e 7 de fevereiro do próximo ano. A exceção faz parte das condições anunciadas pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES) após as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).





A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), no entanto, afirma que ainda não há definição sobre o funcionamento do comércio aos domingos. A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) disse que não vai se pronunciar no momento.