Supermercados do ES têm queda na receita após fechamento aos domingos, diz estudo

A decisão de fechar as portas dos supermercados e atacarejos aos domingos no Espírito Santo, em vigor desde o último dia 1º de março após acordo entre patrões e empregados, já apresenta reflexos negativos na economia capixaba, aponta estudo realizado pela empresa Scanntech.





O levantamento revela que o Estado, que vinha superando a média nacional em crescimento de faturamento, passou a registrar uma performance negativa depois de março, enquanto o desempenho do varejo no restante do Brasil foi positivo.