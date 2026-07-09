Havan antecipa para outubro inauguração de loja em Vila Velha

A rede varejista catarinense Havan antecipou para o mês de outubro a inauguração da nova loja em Vila Velha, na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha, próximo ao viaduto da Rodovia Darly Santos. O dia exato da abertura ainda não foi revelado.





O início das atividades estava previsto anteriormente para o fim do ano. A loja de 10 mil metros quadrados segue os padrões da marca e está em construção num terreno de 35 mil metros quadrados, ao lado da Assaí Atacadista. No Estado, a companhia tem uma unidade em Linhares, na Região Norte.





Segundo a Havan, o projeto de execução da obra segue dentro do prazo planejado. O investimento está em torno de R$ 100 milhões. A estimativa é que a unidade tenha 200 colaboradores diretos e mais de mil indiretos, especialmente durante as obras.