AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

R$ 100 milhões

Havan antecipa para outubro inauguração de loja em Vila Velha

Segunda loja da rede no Espírito Santo vai ter 10 mil metros quadrados e vai gerar 200 empregos diretos

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 19:04

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

09 jul 2026 às 19:04
Obras da nova loja da Havan na Avenida Carlos Lindenberg, Vila Velha
Obras da nova loja da Havan na Avenida Carlos Lindenberg, Vila Velha Carlos Alberto Silva

A rede varejista catarinense Havan antecipou para o mês de outubro a inauguração da nova loja em Vila Velha, na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha, próximo ao viaduto da Rodovia Darly Santos. O dia exato da abertura ainda não foi revelado.


O início das atividades estava previsto anteriormente para o fim do ano. A loja de 10 mil metros quadrados segue os padrões da marca e está em construção num terreno de 35 mil metros quadrados, ao lado da Assaí Atacadista. No Estado, a companhia tem uma unidade em Linhares, na Região Norte.  


Segundo a Havan, o projeto de execução da obra segue dentro do prazo planejado. O investimento está em torno de R$ 100 milhões. A estimativa é que a unidade tenha 200 colaboradores diretos e mais de mil indiretos, especialmente durante as obras.

Leia mais

Havan antecipa para outubro inauguração de loja em Vila Velha

Supermercados do ES têm queda na receita após fechamento aos domingos, diz estudo

Mais de 600 MEIs do ES foram bloqueados por irregularidades fiscais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Veio da Havan Luciano Hang Havan Vila Velha espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pizzarias e serviços de delivery da Grande Vitória consultados por HZ criaram ações especiais para comemorar a data nesta sexta-feira
Dia da Pizza no ES terá marguerita de graça, sorteio e descontos de até 50%
Virginia e Vini Jr
Vini Jr. e Virginia fazem soroterapia nos EUA; saiba quando ela é indicada
França
Allez les bleus! França vence Marrocos e vai à semifinal da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados