Havan inicia obra de loja que vai gerar 200 empregos em Vila Velha

O local escolhido para a megaloja foi a Avenida Carlos Lindenberg e o empreendimento deve abrir as portas até maio do ano que vem

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16:45

Àrea onde está sendo construída a nova loja da Havan, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

A construção da segunda megaloja da Havan no Espírito Santo já teve início. A unidade está sendo erguida em Vila Velha e se juntará à loja existente em Linhares, na Região Norte. O local escolhido para o novo empreendimento foi um terreno de 35 mil metros quadrados na Avenida Carlos Lindenberg, próximo ao trevo da Rodovia Darly Santos. As obras devem durar seis meses. A expectativa é que o estabelecimento abra as portas até maio de 2026, gerando 200 empregos diretos.

O anúncio do início das obras foi feito pelo prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), nas redes sociais, nesta terça-feira (2). Na publicação, o mandatário aparece ao lado do diretor de Expansão da Havan, Nilton Hang, irmão do proprietário da rede de lojas de departamentos, Luciano Hang.

"O progresso tá acontecendo em Vila Velha. A cidade se tornou um ótimo lugar para investir, instalar sua empresa e gerar oportunidade pra nossa gente. É mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento", publicou Arnaldinho.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Havan informou que serão contratados 200 colaboradores para o empreendimento, que terá um espaço físico de 10 mil metros quadrados.

O dono da Havan chegou a visitar o terreno onde será construída a loja, em julho, durante viagem para conhecer possíveis regiões de expansão das megalojas. Nesta terça (2), Luciano Hang fez publicação nas redes sociais confirmando o início das obras e mostrando o local onde ficará o empreendimento em Vila Velha.

Fundada em 1986, a Havan comercializa uma grande variedade de produtos, nacionais e importados. O portfólio da loja inclui eletrônicos, eletrodomésticos, moda, brinquedos, decoração, cama, mesa, banho e até alimentos. O empreendimento também é conhecido pela sua arquitetura com fachada no estilo neogrego, incluindo uma réplica da Estátua da Liberdade na área do estacionamento.

