Avenida de Vila Velha vai ganhar duas megalojas até o fim do ano

No final de novembro, será inaugurada a primeira unidade da rede varejista Lojas G, na Carlos Lindenberg; depois, o Assaí Atacadista abrirá sua terceira loja no Estado

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 19:04

Lojas G e Assaí Atacadista vão abrir unidades na Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Divulgação

Importante corredor viário de Vila Velha, a Avenida Carlos Lindenberg vai ganhar em breve duas megalojas. No final de novembro, será inaugurada a primeira unidade no Espírito Santo da rede varejista Lojas G, localizada na região do Aribiri, em frente ao Perim.

E ainda este ano será aberta a terceira unidade no Estado da rede de supermercados Assaí Atacadista, próximo ao cruzamento da Lindenberg com a Darly Santos. A unidade terá área de 11 mil metros quadrados. O Assaí já tem lojas na Serra e em Vitória.

A área imediatamente ao lado do Assaí, em Vila Velha, também está no radar da rede varejista Havan, que tem interesse em abrir uma megaloja na cidade. No Estado, a rede está presente em Linhares, na região Norte.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano de Vila Velha, Joel Rangel, representantes da Havan entraram em contato com a prefeitura solicitando informações da legislação urbanística do município, tendo demonstrado interesse em construir uma loja no terreno, que tem área de 35 mil metros quadrados. Mas, segundo o secretário, ainda não há nada documentado.

O empresário catarinense Luciano Hang, dono da Havan, chegou a visitar a área do terreno na Lindenberg, em julho, durante uma tour para conhecer possíveis regiões de expansão das megalojas. A empresa foi procurada para comentar o interesse, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Rede inaugura loja no ES

Com mais de 70 lojas em sete Estados, a Lojas G chega ao Espírito Santo com investimento de R$ 20 milhões para a construção da unidade em Vila Velha. A previsão de inauguração é no próximo dia 27.

A rede de lojas de departamentos oferta uma série de produtos: utilidades domésticas, cama, mesa e banho, decoração, brinquedos, papelaria, organização, camping, praia, pet, entre outros.

Leandro Ghizani, diretor da Lojas G, conta que o Espírito Santo foi escolhido para ser o oitavo Estado onde a rede está presente principalmente pela sua localização estratégica. A chegada da loja abriu mais de 70 vagas diretas de emprego.

“O Espírito Santo se destacou não apenas pela sua localização estratégica, mas principalmente pela força, pelo acolhimento e espírito trabalhador da população capixaba. Acreditamos que nossas lojas têm muito a somar ao dia a dia dessas famílias, oferecendo variedade, preço justo e praticidade”, afirma.

Rede de supermercado abre terceira loja no ES

A terceira unidade do Assaí Atacadista no Espírito Santo vai ter mais de 11 mil metros quadrados de área construída em Vila Velha, sendo 5 mil metros quadrados para vendas, seguindo o tamanho médio da marca. A previsão de inauguração da unidade é até o fim deste ano.

O diretor regional do Assaí, Moacir Sbardelotto, conta que a região da Avenida Carlos Lindenberg foi escolhida por estar em uma localização estratégica, sendo um ponto de grande fluxo e fácil acesso, além de importante trecho de conexão entre os bairros da zona norte da cidade.

"A nova loja segue o modelo mais moderno de unidades do Assaí com uma variedade de produtos e serviços, incluindo as marcas mais procuradas pelos capixabas. Nosso mix é completo, incluindo itens como frutas, legumes e verduras frescas, produtos para limpeza, higiene pessoal, além de itens para os clientes comerciantes, como descartáveis e embalagens grandes, por exemplo", detalha Moacir.

O diretor acrescenta ainda que a unidade ainda contará com a gama completa de serviços do Assaí, como: açougue com atendimento personalizado, empório de frios com fatiamento na hora e padaria com pães assados de hora em hora, bolos, salgados, sucos e cafés.

A previsão é que a nova loja gere cerca de 600 empregos diretos e indiretos. O diretor explica que o processo seletivo já foi iniciado e segue em andamento. Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site vilavelha.gupy.io até o dia 30 de novembro. Para iniciar a participação no processo seletivo, que está sendo realizado com etapas presenciais e on-line, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.



