Home
>
Economia do ES
>
Avenida de Vila Velha vai ganhar duas megalojas até o fim do ano

Avenida de Vila Velha vai ganhar duas megalojas até o fim do ano

No final de novembro, será inaugurada a primeira unidade da rede varejista Lojas G, na Carlos Lindenberg; depois, o Assaí Atacadista abrirá sua terceira loja no Estado

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 19:04

Megalojas que vão abrir unidades na Lindenberg
Lojas G e Assaí Atacadista vão abrir unidades na Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Divulgação

Importante corredor viário de Vila Velha, a Avenida Carlos Lindenberg vai ganhar em breve duas megalojas. No final de novembro, será inaugurada a primeira unidade no Espírito Santo da rede varejista Lojas G, localizada na região do Aribiri, em frente ao Perim.

Recomendado para você

No final de novembro, será inaugurada a primeira unidade da rede varejista Lojas G, na Carlos Lindenberg; depois, o Assaí Atacadista abrirá sua terceira loja no Estado

Avenida de Vila Velha vai ganhar duas megalojas até o fim do ano

A maior parte dessa produção de café capixaba pode ser encontrada em marca de café solúvel e outras categorias

Cafés do ES representam 80% do volume de produção de gigante dos alimentos

Saiba como transformar decisões financeiras em resultados consistentes no próximo ano

Quer melhorar a sua relação com o dinheiro? Veja 5 atitudes para colocar em prática em 2026

E ainda este ano será aberta a terceira unidade no Estado da rede de supermercados Assaí Atacadista, próximo ao cruzamento da Lindenberg com a Darly Santos. A unidade terá área de 11 mil metros quadrados. O Assaí já tem lojas na Serra e em Vitória.

A área imediatamente ao lado do Assaí, em Vila Velha, também está no radar da rede varejista Havan, que tem interesse em abrir uma megaloja na cidade. No Estado, a rede está presente em Linhares, na região Norte.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano de Vila Velha, Joel Rangel, representantes da Havan entraram em contato com a prefeitura solicitando informações da legislação urbanística do município, tendo demonstrado interesse em construir uma loja no terreno, que tem área de 35 mil metros quadrados. Mas, segundo o secretário, ainda não há nada documentado.

O empresário catarinense Luciano Hang, dono da Havan, chegou a visitar a área do terreno na Lindenberg, em julho, durante uma tour para conhecer possíveis regiões de expansão das megalojas. A empresa foi procurada para comentar o interesse, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Rede inaugura loja no ES

Com mais de 70 lojas em sete Estados, a Lojas G chega ao Espírito Santo com investimento de R$ 20 milhões para a construção da unidade em Vila Velha. A previsão de inauguração é no próximo dia 27.

A rede de lojas de departamentos oferta uma série de produtos: utilidades domésticas, cama, mesa e banho, decoração, brinquedos, papelaria, organização, camping, praia, pet, entre outros.

Leandro Ghizani, diretor da Lojas G, conta que o Espírito Santo foi escolhido para ser o oitavo Estado onde a rede está presente principalmente pela sua localização estratégica. A chegada da loja abriu mais de 70 vagas diretas de emprego.

“O Espírito Santo se destacou não apenas pela sua localização estratégica, mas principalmente pela força, pelo acolhimento e espírito trabalhador da população capixaba. Acreditamos que nossas lojas têm muito a somar ao dia a dia dessas famílias, oferecendo variedade, preço justo e praticidade”, afirma.

Rede de supermercado abre terceira loja no ES

A terceira unidade do Assaí Atacadista no Espírito Santo vai ter mais de 11 mil metros quadrados de área construída em Vila Velha, sendo 5 mil metros quadrados para vendas, seguindo o tamanho médio da marca. A previsão de inauguração da unidade é até o fim deste ano.

O diretor regional do Assaí, Moacir Sbardelotto, conta que a região da Avenida Carlos Lindenberg foi escolhida por estar em uma localização estratégica, sendo um ponto de grande fluxo e fácil acesso, além de importante trecho de conexão entre os bairros da zona norte da cidade.

"A nova loja segue o modelo mais moderno de unidades do Assaí com uma variedade de produtos e serviços, incluindo as marcas mais procuradas pelos capixabas. Nosso mix é completo, incluindo itens como frutas, legumes e verduras frescas, produtos para limpeza, higiene pessoal, além de itens para os clientes comerciantes, como descartáveis e embalagens grandes, por exemplo", detalha Moacir.

O diretor acrescenta ainda que a unidade ainda contará com a gama completa de serviços do Assaí, como: açougue com atendimento personalizado, empório de frios com fatiamento na hora e padaria com pães assados de hora em hora, bolos, salgados, sucos e cafés.

A previsão é que a nova loja gere cerca de 600 empregos diretos e indiretos. O diretor explica que o processo seletivo já foi iniciado e segue em andamento. Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site vilavelha.gupy.io até o dia 30 de novembro. Para iniciar a participação no processo seletivo, que está sendo realizado com etapas presenciais e on-line, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

LEIA MAIS 

Startup francesa quer implantar mais 50 fábricas de biocarvão no ES

Fábrica de refrigerantes do ES lança em dezembro nova marca de cerveja

Gigante europeia pode ter estaleiro para desmonte de plataformas de petróleo no ES

Vitória entra em disputa com governo, Serra e Cariacica por fatia maior do ICMS

Computador quântico pode resolver gargalos logísticos e impulsionar exportações do ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais