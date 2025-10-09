Novidade no mercado capixaba

Megaloja japonesa chega a Vila Velha com planos de expansão no ES

Especializada em produtos decorativos e utilidades, além da cultura e culinária japonesa, loja da Daiso Japan tem inauguração prevista para 20 de novembro no Estado

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 17:00

A multinacional Daiso Japan, conhecida por sua diversidade de produtos domésticos, decorativos e utilidades, vai abrir sua primeira unidade no Espírito Santo. O local escolhido foi o Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo. A inauguração está prevista para o dia 20 de novembro e a marca já tem planos de expansão com novas unidades no Estado.

Como antecipado pelo colunista Leonel Ximenes, a operação é uma parceria entre a Daiso e a Soneda, referência em produtos de beleza e perfumaria, incluindo linhas de clean beauty e marcas asiáticas de JK Beauty, especialmente do Japão e da Coreia do Sul. Essa será a 52ª loja da empresa, a primeira fora do estado de São Paulo, com a previsão de R$ 20 milhões em investimentos.

A Daiso se destaca no mercado mundial por levar os produtos da cultura japonesa para outros países. Além de utilidades para casa, papelaria e beleza, a loja também oferece itens da culinária japonesa, noodles, biscoitos e temperos. Tudo isso integrado com a cultura pop, promovendo eventos musicais – com grupos k-pop – e de cosplay, a prática de se vestir como personagens de obras de ficção.

Daiso Japan chega ao Estado em parceria com a Soneda Crédito: Reprodução / Daiso Japan

Por que o ES?

O CEO da Soneda, Minoru Kamachi, destaca o encanto do Espírito Santo como um dos motivos para a vinda da marca para o Estado.

Quando eu estive aí (Vila Velha) no ano retrasado, foi paixão de fato. Falei: ‘Como que pode ser tão bonito, como pode ser tão limpo?’ Nosso slogan é: ‘um novo jeito de embelezar vidas’. Então, acho que faz sentido a nossa primeira loja fora de São Paulo ser no Espírito Santo, porque entendemos que vamos agregar bastante para o povo capixaba Minoru Kamachi CEO da Soneda

A nova loja terá um espaço de 1.200 metros quadrados, com uma entrada para cada marca e os caixas unificados. “A pessoa não deixa de comprar um produto de beleza porque comprou um produto da Daison, nem vice-versa. Elas são complementares. Existe uma otimização de time, de logística, sinergia entre as marcas e sinergia entre os produtos”, completou Kamachi.

Perguntado sobre futuras expansões no Estado, o CEO confirmou que existem conversas para que mais lojas das marcas sejam inauguradas aqui. “Temos um plano, sim. Como é uma operação complexa e grande, não é em qualquer lugar que cabe. Estamos em conversações com os outros shoppings do Espírito Santo, mas a ideia é essa ser a primeira operação de mais algumas. Vai depender tudo da receptividade. Estamos esperançosos”, finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta