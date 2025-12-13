Mobilidade

Frota de veículos elétricos e híbridos cresce de forma acelerada no ES

Em um ano, número de automóveis abastecidos 100% por energia elétrica aumentou 27% em cidades capixabas, mas especialistas apontam a necessidade de expansão da rede de recarga para consolidar transição

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 17:35

Espírito Santo virou porta de entrada de carros elétricos Crédito: Carlos Alberto Silva

A frota de veículos eletrificados (100% elétricos ou híbridos) no Espírito Santo tem mantido uma trajetória de crescimento. Segundo dados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), de janeiro a setembro, o número de autos e comerciais leves nesses formatos saltou de 3.532 para 4.494 unidades em comparação com 2024, um incremento de 27,24%, apontam dados do Ministério dos Transportes.

Os veículos híbridos são, de longe, os preferidos do capixaba. Eles representam 3.132 das 4.494 unidades vendidas em 2025, um aumento de 35,88% no acumulado do ano. Apenas em agosto, as vendas de híbridos foram 80% superiores às do mesmo mês em 2024.

Já a comercialização dos veículos 100% elétricos (BEV) também cresceram, mas em ritmo menor: 11% no ano, passando de 1.227 para 1.362 unidades. A chinesa BYD consolidou-se como a líder absoluta no segmento, com 1.336 unidades vendidas de janeiro a setembro deste ano, com modelos como o Song e o Dolphin Mini.

Em segundo lugar aparece também a montadora chinesa GWM, com 972 veículos comercializados no mesmo período, incluindo os SUVs Haval e a picape elétrica Poer. A sueca Volvo, com seus modelos EX30 e XC60, ocupa a terceira posição, com 801 emplacamentos, mostrando a penetração também no segmento premium.

Pablo Lira, diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves Crédito: Ricardo Medeiros

“O Espírito Santo tem se destacado nesse crescimento da frota de eletrificados como um dos Estados com maior percentual de veículos híbridos e elétricos. Já estamos vivenciando essa renovação aqui dentro, temos importantes concessionárias que já comercializam esses veículos”, avalia o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira.

Ainda, segundo ele, o Estado se sobressai por sua vocação logística, com a chegada de grandes empresas do setor logístico, que fazem o transporte e a armazenagem desses veículos em grandes portos secos, localizados na Região Metropolitana. Boa parte desses veículos é proveniente da China e, posteriormente, distribuída para o restante do país.

“Somos uma plataforma logística importante no Brasil. No último ano, do total de veículos híbridos e elétricos importados pelo país, mais de 85% entraram no Brasil pelos portos do Estado. Essa tendência tem se mantido em 2025. Temos um protagonismo nessa entrada dos veículos híbridos e elétricos aqui no país”, complementa.

Infraestrutura

A expansão da frota, no entanto, esbarra diretamente na disponibilidade de pontos de recarga. Segundo o levantamento “Mobilidade elétrica no Espírito Santo: um projeto de vanguarda”, as principais barreiras da adoção de veículos elétricos são os custos de aquisição, a inexistência de infraestrutura de recarga, e as incertezas sobre a tecnologia ou percepções que reduzem a confiabilidade e aceitação desses veículos.

O estudo, organizado por Reginaldo Barbosa Nunes e Márcio Almeida Có, com publicação do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), mostra ainda que, para haver confiança dos usuários de veículos, é fundamental uma infraestrutura robusta de recarga. “Estudos realizados em 30 países mostram que uma infraestrutura de recarga per capita adequada pode influenciar de forma mais significativa do que incentivos fiscais para o crescimento de veículos eletrificados”, afirma o estudo.

Desembarque de carros elétricos em porto de Aracruz Crédito: Carlos Alberto Silva

Por outro lado, um levantamento realizado pela Tupi Mobilidade em parceria com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) mostra que, na comparação entre fevereiro e agosto deste ano, houve um crescimento de 10% na disponibilidade de infraestrutura. “Esse avanço confirma uma tendência esperada: a queda de custos dos equipamentos e a crescente demanda dos usuários por recargas de longa distância levaram os operadores a priorizar investimentos em DC (recarga rápida)”, analisa Davi Bertoncello, diretor de Comunicação da ABVE e fundador da Tupi Mobilidade.

Ao todo, o Brasil tem 16.880 desses postos de recarga, enquanto o Espírito Santo apresenta 368, entre eletropostos de recarga lenta (AC) e rápida (DC). A maioria concentra-se na Grande Vitória: 94 na Capital, 46 em Vila Velha, 35 na Serra. Domingos Martins se destaca em quarto lugar, com 29 espaços de carregamento .

Por sua vez, a EDP tem uma rede de 12 eletropostos públicos, totalizando 23 pontos de recarga, sendo quatro pontos de recarga rápida e 19 de semirrápida. Em nota, a empresa informou que, para utilizar essa rede, é preciso baixar um aplicativo em que é possível consultar os preços, a disponibilidade e localização dos carregadores.

Já o programa E-MobilidadES, do governo do Estado, propõe um plano-piloto de infraestrutura de recarga baseado na integração de usinas fotovoltaicas, criando os primeiros eletropostos nas unidades administrativas do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) supridos com 100% de energia limpa e renovável. Segundo o subsecretário de Administração Geral da Seger, Charles Dias de Almeida, a iniciativa inclui a construção dos postos e a avaliação técnica, econômica e ambiental de modelos de recarga, além de testes com sistemas de armazenamento de energia (baterias estacionárias).

“Ainda não há metas quantitativas publicadas (número de carregadores por região/habitante), mas o plano prevê a expansão progressiva conforme o mapeamento e viabilidade técnica dos órgãos públicos.

Transcol lídera número de veículos pesados elétricos

Enquanto os carros de passeio e SUVs lideram a expansão de veículos eletrificados no Espírito Santo, setores estratégicos como ônibus, caminhões e motos elétricas ainda não deslancharam. O levantamento realizado pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives) mostra que o setor de motos elétricas (não confundir com bicicletas e autopropelidos elétricos) parece em refluxo, com uma queda de quase 30% no acumulado do ano.

Governo do Estado comprou 50 novos ônibus elétricos em 2024 Crédito: GOVERNO DO ES/ DIVULGAÇÃO

Os pesados também estão estagnados: apenas um caminhão elétrico foi vendido em 2025 e nenhum ônibus elétrico foi comercializado, um contraponto à frota elétrica do Transcol, que tem crescido. No final de 2024, foi anunciada a aquisição de mais 50 ônibus elétricos.

Segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Fábio Ney Damasceno, a aquisição desses veículos eletrificados faz parte de um plano de descarbonização que compõe não só ônibus elétricos, mas também a gás. E ainda há a renovação da frota a diesel com a adoção dos ônibus Euro 6 que emite 80% menos material particulado que os motores anteriores.

“Teremos parte da frota a diesel, parte biometano e parte elétrica. Essa flexibilidade é necessária do ponto de vista de implantação de infraestrutura de recarga tanto do elétrico quanto a do gás. É um processo que vai ser feito ao longo do tempo e a tendência é diminuir os ônibus a diesel e ter mais a biometano e elétrico. Estamos preparando o transporte público para que ele seja muito mais verde e limpo nos próximos 10 anos”, afirma.

Ainda dentro da questão dos ônibus elétricos, o secretário ressalta que é importante ter uma estrutura de recarga para esses veículos. “O ônibus elétrico exige uma potência muito maior, uma instalação elétrica muito robusta. Ainda não temos uma infraestrutura pronta instalada para isso, mas estamos preparando o Estado”, complementa. Por sua vez, há uma iniciativa no Instituto Senai de Tecnologia em Eficiência Operacional, localizado em Vitória – gerido pela Findes-Senai/ES –, que desenvolveu, junto à Marcopolo, o projeto “Plataforma de simulação de cenários de veículos elétricos e híbridos para aumento da adoção”.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta