Acesse aqui o Anuário Espírito Santo 2025 de A Gazeta

O Espírito Santo atravessa um momento único de expansão, impulsionado pelos R$ 137,6 bilhões em investimentos previstos até 2029. Com o volume de recursos, que inaugura um novo ciclo logístico, obras e projetos de desenvolvimento de portos, ferrovias, aeroportos, rodovias e centros de distribuição têm reposicionado o Estado como um dos principais hubs estratégicos do país.
Para entender este cenário e analisar como os investimentos em logística se traduzem em mais competitividade, integração e desenvolvimento do território capixaba, o Anuário ES 2025 de A Gazeta chega à 21ª edição com o tema "O futuro tem destino. E o caminho é o Espírito Santo". Na publicação, reportagens abordam desde os novos ramais ferroviários previstos para o Estado até o uso de energia limpa como vetor do desenvolvimento sustentável, além de um panorama completo da economia e potenciais de cada setor e região.
Em versões impressa e digital, o Anuário 2025 também conta com um uma nova ferramenta digital: um aplicativo web que traz dados, gráficos e análises de diversos setores capixabas de forma acessível e gratuita. Assim, a experiência de navegar entre os dados torna-se mais dinâmica, com os detalhes dos caminhos que levam o ES ao progresso diretamente para a palma da mão dos leitores.
"O futuro tem destino. E o caminho é o Espírito Santo": publicação reúne as potencialidades e previsão de investimentos, além de indicadores do Estado, das 10 microrregiões e dos 78 municípios capixabas.
