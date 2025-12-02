ES em movimento

Acesse aqui o Anuário Espírito Santo 2025 de A Gazeta

Em sua 21ª edição, publicação impressa e digital aborda momento de reposicionamento do Estado como hub estratégico do Brasil, a partir do novo ciclo de investimentos em infraestrutura e logística

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 06:00

Anuário ES 2025 aborda impacto positivo dos investimentos logísticos para o desenvolvimento do Estado Crédito: Rayane Machado

O Espírito Santo atravessa um momento único de expansão, impulsionado pelos R$ 137,6 bilhões em investimentos previstos até 2029. Com o volume de recursos, que inaugura um novo ciclo logístico, obras e projetos de desenvolvimento de portos, ferrovias, aeroportos, rodovias e centros de distribuição têm reposicionado o Estado como um dos principais hubs estratégicos do país.

Para entender este cenário e analisar como os investimentos em logística se traduzem em mais competitividade, integração e desenvolvimento do território capixaba, o Anuário ES 2025 de A Gazeta chega à 21ª edição com o tema "O futuro tem destino. E o caminho é o Espírito Santo". Na publicação, reportagens abordam desde os novos ramais ferroviários previstos para o Estado até o uso de energia limpa como vetor do desenvolvimento sustentável, além de um panorama completo da economia e potenciais de cada setor e região.

Em versões impressa e digital, o Anuário 2025 também conta com um uma nova ferramenta digital: um aplicativo web que traz dados, gráficos e análises de diversos setores capixabas de forma acessível e gratuita. Assim, a experiência de navegar entre os dados torna-se mais dinâmica, com os detalhes dos caminhos que levam o ES ao progresso diretamente para a palma da mão dos leitores.

ACESSE ABAIXO A VERSÃO DO ANUÁRIO ES 2025 EM PDF:

Arquivos & Anexos Anuário Espírito Santo 2025 "O futuro tem destino. E o caminho é o Espírito Santo": publicação reúne as potencialidades e previsão de investimentos, além de indicadores do Estado, das 10 microrregiões e dos 78 municípios capixabas. Tamanho de arquivo: 37mb Baixar Visualizar

