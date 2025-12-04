Home
EstúdioCast: Ales foca a criação de projetos inovadores e políticas públicas

No episódio especial do Anuário Espírito Santo 2025, o EstúdioCast recebeu o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, para falar sobre as iniciativas que o órgão tem criado para fomentar o desenvolvimento no Estado

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10:10

Além da função prioritária de legislar e fiscalizar o Poder Executivo Estadual, a Assembleia Legislativa também tem de estar alinhada às necessidades da população e comprometida com a criação e o fomento de políticas públicas. Isso pode ser feito por meio de projetos inovadores e pertinentes ao crescimento do Estado.

Um exemplo disso é o projeto Arranjos Produtivos, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), que leva conhecimento técnico e apoio aos agricultores familiares capixabas. Para falar sobre essa iniciativa e as principais mudanças que ocorreram na Assembleia nos últimos anos, o EstúdioCast recebeu o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos.

Durante o bate-papo, ele destacou que a Casa está focada nas necessidades dos capixabas, atuando como uma ponte entre a sociedade e suas demandas. Além disso, ele falou sobre a importância do Arranjos Produtivos para o agronegócio e a economia capixaba.

Assista ao vídeo acima para saber mais.

Assembleia Legislativa do Espírito Santo

O episódio do EstúdioCast especial do Anuário ES 2025 recebeu o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos. Crédito: Gabriel Mazim

