Senac-ES lança websérie sobre impacto social da educação profissional

A produção, que conta com cinco episódios, mostra como alunos e egressos da instituição acessaram o mercado de trabalho por meio de programas e ações sociais afirmativas

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 14:33

Amanda Mariano, uma das protagonistas da websérie Ser Senac, conquistou medalha de prata nas Competições Senac de Profissões na categoria Florista Crédito: Divulgação/Senac-ES

Transformação por meio da inclusão. Esse é o foco principal da websérie “Ser Senac”, uma produção inédita do Senac Espírito Santo lançada nesta quinta-feira (4), que reúne em cinco episódios histórias reais de alunos e egressos que tiveram as vidas transformadas pela educação profissional. O conteúdo pode ser conferido aqui .

O lançamento reforça a estratégia social da instituição que, com o Ser Senac, um conjunto de programas e ações sociais afirmativas, conecta formação profissional de excelência a oportunidades reais de inserção produtiva para mulheres, comunidade LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, em vulnerabilidade social, em situação de rua, com restrição de liberdade, entre outras.

Segundo o diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel, a iniciativa nasce da compreensão de que a educação profissional pode ser o ponto de virada na vida de quem enfrenta barreiras históricas de acesso.

“O Ser Senac é o resultado do compromisso social do Senac Espírito Santo com a transformação de vidas por meio da educação profissional. Consideramos tudo isso um movimento que transforma histórias, impulsiona o desenvolvimento econômico e social das comunidades e reafirma o papel da instituição como referência em educação profissional e agente de desenvolvimento do Estado”, ressalta.

União de inclusão e qualidade

José do Carmo foi participante do Projeto Integra, que contribui para a reintegração de pessoas egressas e privadas de liberdade por meio da qualificação profissional Crédito: Divulgação/Senac-ES

Esse conjunto de ações do Ser Senac foi desenhado com intencionalidade e responsabilidade social, como destaca a diretora de Educação Profissional, Dianimer Dutra.

“Mais do que um programa de qualificação, o Ser Senac representa uma estratégia institucional de transformação social, com foco em oportunidades reais de emprego e renda. Ele articula parcerias com órgãos públicos e entidades da sociedade civil, promovendo respostas concretas aos desafios de desigualdade e exclusão no acesso à educação profissional”, pontua.

Além disso, Dianimer explica que os cursos foram estruturados com metodologias inclusivas e foco em competências técnicas e socioemocionais: “Preparamos as pessoas para saber fazer, mas também para atuar, decidir, conviver e se relacionar no mundo do trabalho. E tudo isso sem abrir mão da excelência técnica”.

Dentro desse escopo, alguns projetos se destacam, como o Jovem Programadora, com vagas gratuitas no curso de Programação para mulheres de 16 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social; Jovem Chef, que promove a empregabilidade e a geração de renda para jovens entre 17 e 29 anos; e o Bem Servir, ferramenta de reintegração social de moradores em situação de rua por meio da qualificação profissional.

A gerente de Oferta Educacional e Social, Ana Schmittid, complementa ao dizer que o Ser Senac se diferencia por não ser apenas um projeto, mas um movimento social integrado.

“O programa atua em alinhamento com oito Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, reforçando seu compromisso com a promoção da educação de qualidade, redução das desigualdades, trabalho decente e crescimento econômico”, detalha.

E, para que todas as ações sejam viáveis, o Senac-ES tem firmado parcerias com entidades como o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a Secretaria de Justiça (SEJUS), a Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) e a Associação Gold e a Federação das Apaes do Estado do Espírito Santo (FEAPAE).

Histórias que inspiram

Na websérie, cinco histórias foram escolhidas para mostrar o poder da educação profissional na transformação de vidas.

A primeira delas é a de Thayná Costa, de 27 anos. Ex-aluna do curso Jovem Programadora, Thayná, que hoje em dia é representante de atendimento especializado na Claro, conta que encontrou no Senac-ES um caminho para finalmente entrar na área que sempre a interessou: a tecnologia.

Thayná Costa entrou no universo da tecnologia por meio do curso Jovem Programadora Crédito: Divulgação/Senac-ES

“O curso me ajudou a acreditar mais em mim como profissional. Desenvolvi habilidades que eu nem sabia que podia alcançar e recomendo a todas que queiram começar na área de Programação”, diz.

Outra jovem que cresceu graças às oportunidades do Ser Senac foi Cristiny Reis, de 18 anos. Ela, que entrou no Programa Jovem Aprendiz por curiosidade e interesse em incluir novas atividades na rotina, hoje é secretária em uma empresa de aço inox.

Cristiny Reis começou como Jovem Aprendiz no Senac-ES Crédito: Divulgação/Senac-ES

“Minha experiência foi fundamental para desenvolver conhecimentos básicos em atividades administrativas e habilidades emocionais. Indico o programa para outros jovens, pois, além de conhecimentos profissionais, também aprendemos sobre a vida, conhecemos pessoas incríveis e chegamos em ambientes que nunca imaginamos conquistar”, afirma.

Já José do Carmo, de 32 anos, foi participante do Projeto Integra, que contribui para a reintegração de pessoas egressas e privadas de liberdade por meio da qualificação profissional durante e após o cumprimento de suas penas. Cozinheiro desde 2018, mas sem formação, José viu no programa um recomeço ao ingressar no curso de Cozinha enquanto estava no sistema prisional.

“Sempre sonhei em estudar no Senac. O curso me deu uma postura profissional, técnica e reconhecimento dentro da empresa onde trabalho. É sucesso certo e, mesmo privado de liberdade, consegui realizar meu sonho”, comemora.

Enquanto isso, Amanda Mariano, jovem surda de 18 anos, ingressou no Projeto Ao Som das Flores, que é focado na inclusão de pessoas surdas por meio da educação profissional. Nele, Amanda comenta que encontrou não apenas capacitação, mas também representatividade

“Graças ao incentivo da minha treinadora, conquistei medalha de prata nas Competições Senac de Profissões na categoria Florista. Recomendo o curso para toda a comunidade surda”, salienta.

Por fim, Moisés Maurício, garçom de 19 anos, teve a trajetória transformada pelo Programa Jovem Chef. Ao receber uma ligação inesperada, Moisés Maurício entrou no Jovem Chef sem imaginar que o programa mudaria sua vida.

Móises Maurício fala que o Programa Jovem Chef mudou sua vida Crédito: Divulgação/Senac-ES

“Eu conheci o Programa Jovem Chef por acaso, estava em uma época em que buscava cursos e acabei me inscrevendo em vários. Em determinado dia, recebi uma ligação do Hotel Senac perguntando se eu estava apto para ocupar uma vaga que havia aberto para a turma. Hoje, tenho propriedade em afirmar que o Senac abre portas, tanto para quem está buscando a primeira experiência profissional quanto para quem já está no mercado e quer se desenvolver mais”, sintetiza.

Assim, com a websérie, o Senac-ES fortalece sua missão de mostrar ao Espírito Santo que a educação profissional é uma ferramenta de transformação social profunda. “Cada história mostra que esse movimento é vivo, crescente e essencial para o desenvolvimento do Estado”, conclui Richardson Schmittel.

