Marcopolo investe em mobilidade urbana sustentável e eficiente

Com modelos elétricos, híbridos, a gás veicular e sobre trilhos, empresa tem diversificado portfólio de veículos para oferecer mais soluções sustentáveis; fábrica em São Mateus é um dos polos onde a marca está desenvolvendo novas tecnologias

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 08:00

Com autonomia de até 250 km, o Attivi Integral 100% elétrico é um dos modelos sustentáveis da Marcopolo. Crédito: Marcopolo/Divulgação

A capacidade de aliar tecnologia e sustentabilidade é um dos denominadores comuns entre as empresas de maior sucesso no mercado global. Essa harmonia é um diferencial nos setores em que a descarbonização é um dos temas centrais, como é o caso do mercado de transportes.

Uma das protagonistas da mobilidade sustentável no Brasil e referência no mundo é a Marcopolo. Por meio de investimentos em modelos elétricos, híbridos, a gás natural veicular e sobre trilhos, a empresa tem colocado em prática soluções para reduzir as emissões e melhorar a eficiência dos sistemas urbanos.

“A Marcopolo entende que a mobilidade tem papel fundamental para um futuro mais sustentável. O compromisso com o meio ambiente e a qualidade de vida nas cidades vai além da adoção de novas tecnologias, por isso, participamos ativamente de debates e ações voltadas às cidades inteligentes, promovendo soluções que aliam eficiência operacional, conforto e sustentabilidade e proporcionam benefícios ambientais, econômicos e sociais para a descarbonização do transporte”, destaca o CEO da empresa, André Armaganijan.

Na visão da empresa, o Brasil tem na diversidade de matriz energética um grande diferencial para liderar a transição energética para veículos mais sustentáveis. Isso, segundo o CEO, pode ser feito tanto por meio da eletrificação ou com veículos movidos a combustíveis renováveis, como os híbridos a etanol e a biometano, que também contribuem, significativamente, para a redução de poluentes.

Com duas fábricas com capacidade para a produção de veículos elétricos, uma em Caxias do Sul (RS) e outra em São Mateus (ES), a companhia tem capacidade para fornecer cerca de mil unidades anualmente, incluindo o 100% elétrico Attivi Integral. Além disso, a empresa produz micro-ônibus híbridos e movidos a GNV e biometano nessas localidades.

A fábrica da Marcopolo em São Mateus produz o Attivi Integral e outros modelos sustentáveis da empresa. Crédito: Divulgação/Marcopolo

Em 2025, a marca também levou para a COP-30 um protótipo de ônibus urbano híbrido elétrico/etanol, que combina uma propulsão elétrica a um motor movido a etanol. A tecnologia elimina a necessidade de parar para recarregar as baterias, uma vez que o etanol é utilizado para fornecer energia.

Novos modelos sustentáveis

Entre os modelos que fazem parte do portfólio da Volare, líder na fabricação de micro-ônibus no Brasil, está o Fly 10 GV, movido a gás veicular. Crédito: Marcopolo/Divulgação

A Marcopolo iniciou o projeto de sua linha de ônibus 100% elétricos em 2019 e, em 2022, começou a produzir o Attivi Integral, com chassi e carroceria próprios, visando atender às diferentes possibilidades do setor de transportes a nível nacional e internacional. O modelo tem capacidade para até 89 passageiros, motor elétrico de potência máxima de 385 kW e torque de 2.800 Nm, além de autonomia de até 250 km.

Além disso, a Volare, unidade da Marcopolo líder na fabricação de micro-ônibus no país, também desenvolve produtos com foco em sustentabilidade. Em 2024, a empresa apresentou seu primeiro micro-ônibus híbrido produzido no Brasil com tecnologia nacional, o Attack 9 Híbrido. O modelo, que tem comercialização prevista para 2026, oferece uma autonomia de até 450 km.

O Volare Attack 9 híbrido tem comercialização prevista para 2026 e oferece uma autonomia de até 450 km. Crédito: Marcopolo/Divulgação

A Volare também lançou, em 2025, um modelo movido a gás veicular: o Fly 10 GV, micro-ônibus que tem versões voltadas para os segmentos urbano, fretamento e escolar. O modelo possui quatro cilindros de combustível capazes de armazenar até 490 litros, o que representa autonomia de até 450 km dependendo da aplicação.

Segundo a empresa, a tecnologia permite uma redução de até 84% de gases do efeito estufa, comparado a um modelo a diesel, e pode ser expandida para outros veículos do portfólio da marca.

A diversificação de negócios também levou à criação da Marcopolo Rail, divisão ferroviária da companhia, que contribui para a mobilidade sustentável com o Prosper, um veículo leve sobre trilhos (VLT) projetado para atender às demandas de transporte urbano eficiente e intercidades, com baixo impacto ambiental.

“Todos esses avanços refletem o compromisso da Marcopolo com a inovação e a sustentabilidade, nos posicionando como protagonistas na transformação da mobilidade no Brasil e no mundo”, pontua Armaganijan.

Segundo o CEO, a Marcopolo segue investindo no desenvolvimento de novas tecnologias e soluções para o transporte coletivo, como novas fontes de propulsão e novos modelos de veículos. A empresa também tem aplicado recursos para a modernização de suas plantas e capacitação de seus colaboradores, visando ter mais competitividade e eficiência, atenta a novos mercados.

“Com operações em sete países, a companhia acaba de anunciar o seu retorno ao mercado europeu para a comercialização de carrocerias de ônibus para diferentes montadoras de chassis. O lançamento de um modelo para o mercado europeu e início de comercialização está previsto para o quarto trimestre de 2026”, finaliza.

