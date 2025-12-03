Conteúdo de Marca

Projeto beneficia mais de 25 mil agricultores familiares no ES

Em dois anos de trabalho, o Projeto Arranjos Produtivos, da Assembleia Legislativa do ES, alcançou 6 mil famílias e já foi reconhecido em premiação nacional

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:00

Desde que foi criada, em 2023, a iniciativa distribuiu mais de 1 milhão de mudas de diversas culturas. Crédito: ALES/Divulgação

Apoiar a agricultura familiar é apoiar, também, a economia como um todo, especialmente em um Estado como o Espírito Santo, onde estima-se que 75% das propriedades rurais se enquadram nesta categoria, segundo a Secretaria de Estado da Agricultura (Seag).

Desde que foi idealizado pelo presidente da Ales, Marcelo Santos (União), o Arranjos concedeu mais de um milhão de mudas de culturas como cacau, café, acerola, uva e maracujá. Foram concedidos, ainda, diversos equipamentos, como estufas de morango, áreas hidropônicas e kits de apicultura, por exemplo.

“A ideia nasceu da vontade de fazer a Assembleia chegar até o campo. A gente percebia que muitos pequenos produtores tinham capacidade, mas faltava apoio técnico, orientação e oportunidade para crescer. Então, criamos o Arranjos Produtivos para aproximar o poder público do agricultor, levando capacitação, assistência e crédito, tudo de forma prática e regionalizada. O projeto nasceu da escuta, fomos aos municípios, entendemos as demandas e transformamos isso em política pública”, conta Marcelo Santos.

Mais do que as entregas, um dos maiores ativos do projeto é promover a consultoria integral e personalizada ao pequeno produtor, visando à diversificação das culturas e ampliando a renda. Mais de 30 técnicos agrícolas ligados ao Arranjos Produtivos dão consultoria gratuita diretamente nas propriedades dos agricultores cadastrados.

Além do reconhecimento no Espírito Santo, o trabalho desenvolvido pelo projeto também foi reconhecido nacionalmente, vencendo o prêmio Assembleia Cidadã, concedido pela União dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), na categoria “Projetos Especiais”.

Para Marcelo Santos, a conquista mostra que a Assembleia está “no caminho certo, em todos os segmentos, em todas as áreas, mas, principalmente, em relação às pessoas que mais precisam”.

