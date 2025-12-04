Cenário e tendências

Connect Fecomércio-ES fortalece a economia capixaba com dados

Plataforma pioneira desenvolvida em parceria entre Fecomércio-ES e Faesa reúne informações capazes de impulsionar comércio, serviços e turismo capixabas

Gestão e estratégia de vendas do comércio podem ser aprimoradas com dados do Connect Fecomércio-ES

Para a economia do Espírito Santo, comércio, turismo e serviços sempre foram setores fundamentais. Mas, na hora de buscar fortalecê-los ainda mais, faltavam informações como: qual foi o volume de vendas no semestre? Que segmentos estão em alta no varejo? Como anda o índice de confiança do empresário? Para ajudar a responder essas e outras questões essenciais para a gestão de negócios, nasceu um projeto de inovação pioneiro entre as federações do comércio do país: o Connect Fecomércio-ES.

Desenvolvido a partir de uma parceria entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e a Faesa Centro Universitário, o Connect é uma estrutura de inteligência de dados econômicos e de mercado. Transforma dados em informação econômica e inteligência de negócios, consolidando e qualificando informações sobre comércio, serviços e turismo. Assim, produz análises, estimativas e previsões que apoiam decisões de empresários, gestores públicos, imprensa e sociedade.



Além de utilizar bases oficiais, como IBGE, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o Connect desenvolve análises próprias que incluem extrapolações, projeções e modelos preditivos, permitindo antecipar tendências de emprego, consumo e desempenho setorial.



O projeto também combina esses dados com levantamentos qualitativos e estudos territoriais, ampliando a capacidade de interpretar cenários e orientar decisões no comércio, em serviços e no turismo. Essas informações são transformadas em painéis de dados em Power BI, relatórios analíticos e releases para a imprensa, que aprofundam temas estratégicos e ampliam o alcance das informações para a sociedade capixaba.



“O projeto atua como um recurso relevante para o Estado, especialmente por seu foco em consolidar dados e disseminar a cultura da inovação”, diz Ellen Scopel, coordenadora do projeto e gerente do Núcleo de Inovação Tecnológica da Faesa.



Para Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, o Connect é um divisor de águas para o setor.

Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES

O Connect vem ganhando força e visibilidade entre os empresários. É uma plataforma com dados primordiais para planejar e direcionar ações, de forma a contribuir com a tomada de decisões estratégicas para o negócio. Idalberto Moro Presidente da Fecomércio-ES

O reitor da Faesa, Professor Alexandre Nunes Theodoro, destaca que o Connect fortalece a inovação e a competitividade do setor.

Professor Alexandre Theodoro, reitor da Faesa, e Ellen Scopel, coordenadora do Connect e gerente do Núcleo de Inovação Tecnológica da Faesa

Com o mapeamento de mais de 137 mil empresas, o projeto promove eventos de inovação, fomenta o empreendedorismo e acelera startups com soluções aplicáveis ao mercado. Ao atuarmos nesse projeto, demonstramos, na prática, o diferencial do nosso ensino: um modelo acadêmico de excelência, conectado ao mercado. Alexandre Theodoro Reitor da Faesa

Os mantenedores do Connect são a Fapes (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo), a MCI (Mobilização Capixaba pela Inovação) e a Secti (Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional).



