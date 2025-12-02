Home
>
Anuário Espírito Santo
>
Portos, ferrovias, estradas e indústrias: investimentos batem recorde no Espírito Santo

Portos, ferrovias, estradas e indústrias: investimentos batem recorde no Espírito Santo

Estão previstos R$ 137 bilhões em projetos públicos e privados para todas as regiões do Estado

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 06:00

Planta da Suzano em Aracruz: empresa está investindo em caldeira de biomassa
Planta da Suzano em Aracruz: empresa está investindo em caldeira de biomassa Crédito: SUZANO/DIIVULGAÇÃO

O Espírito Santo do futuro já está em construção. São obras de portos, aeroportos, ferrovias e estradas, capazes de alavancar negócios de Norte a Sul, reduzir as desigualdades regionais e baixar os preços do frete e das mercadorias. Também começam a sair do papel projetos industriais estratégicos para a economia capixaba, em segmentos tradicionais, como mineração, siderurgia, celulose, petróleo e gás.

Recomendado para você

Estão previstos R$ 137 bilhões em projetos públicos e privados para todas as regiões do Estado

Portos, ferrovias, estradas e indústrias: investimentos batem recorde no Espírito Santo

Em sua 21ª edição, publicação impressa e digital aborda momento de reposicionamento do Estado como hub estratégico do Brasil, a partir do novo ciclo de investimentos em infraestrutura e logística

Acesse aqui o Anuário Espírito Santo 2025 de A Gazeta

Com aporte de 20% da receita em investimentos, além  dos projetos da iniciativa privada e da articulação com o governo federal para eliminar gargalos logísticos, governador vislumbra um futuro promissor e um Estado mais competitivo

Renato Casagrande: “Espírito Santo vive momento de virada na infraestrutura e na logística”

Até o ano de 2029, está previsto para o Estado o investimento recorde de R$ 137,6 bilhões, com recursos públicos e privados, segundo levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

O diretor-presidente do instituto, Pablo Lira, observa que, nos últimos 25 anos, os investimentos, antes concentrados na Grande Vitória, migraram para outras áreas, garantindo maior equilíbrio no desenvolvimento regional, fortalecendo microrregiões litorâneas e interioranas. Atualmente, cerca de 70% das obras estão fora da área metropolitana.

Na carteira de investimentos do Espírito Santo, estão previstos 1.290 projetos, 70% já em execução e 30% em planejamento. Do total, 641 são da indústria e somam R$ 126 bilhões. Na sequência está o setor de comércio, serviços e administração pública com 648 projetos, num total de R$ 11,4 bilhões, seguido pela agropecuária, com um único projeto de R$ 6 milhões.

Evolução dos investimentos - 2018/2029
Evolução dos investimentos no ES - 2018/2029 Crédito: IJSN/ Anuário Espírito Santo

Lira aponta o potencial transformador dessas iniciativas. “Os aportes anunciados devem dinamizar a economia capixaba, criar novos postos de trabalho e consolidar o Espírito Santo como um polo atrativo, seguro e competitivo para investir, empreender, trabalhar e viver”, completa.

O investimento de maior valor está sendo realizado pela Petrobras. São R$ 35 bilhões destinados a atividades de exploração e produção de petróleo e gás, com destaque para o início da operação, no litoral capixaba, da plataforma Maria Quitéria, a primeira da estatal que é totalmente elétrica.

O setores de siderurgia e mineração também têm planos ambiciosos. A Samarco vai investir R$ 5,9 bilhões para retomar 100% da sua capacidade operacional até 2028, reativando as usinas de pelotização 1 e 2, na planta de Ubu, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo.

Investimentos anunciados por setor - 2024/2029
Investimentos anunciados por setor no ES - 2024/2029 Crédito: IJSN/ Anuário Espírito Santo

Já Vale e ArcelorMittal estão implementando práticas sustentáveis, com projetos para redução de impactos ambientais de acordo com Termos de Compromisso Ambiental (TACs) firmados. Estão previstos investimentos que somam mais de R$ 6 bilhões.

Com o olhar para o futuro, o governo do Estado projeta a construção de uma usina de dessalinização para converter a água do mar em potável.

Com investimento de R$ 1 bilhão, a planta deve ter volume de água compatível para abastecer uma cidade com mais de 550 mil habitantes. “A implementação dessa tecnologia representa um marco histórico no saneamento capixaba. A iniciativa atende às necessidades de abastecimento e está alinhada com nossa visão de sustentabilidade ambiental”, frisa o presidente da Cesan, Munir Abud.

O diretor-presidente da Cesan, Munir Abud de Oliveira
O diretor-presidente da Cesan, Munir Abud de Oliveira Crédito: Divulgação/Cesan

Também ganha destaque na carteira de investimentos, o montante de R$ 35 bilhões, que será destinado a obras estruturantes, com a construção e melhorias de portos, ferrovias e rodovias federais.

O secretário de Desenvolvimento do Estado, Rogério Salume, destaca que esses investimentos logísticos levam progresso a regiões que antes estavam fora do radar dos investidores, ao mesmo tempo em que conectam o Espírito Santo ao Brasil e o país ao mundo.“Para que o Espírito Santo avance, é essencial garantir conectividade com o Brasil e o mundo, e isso se faz com infraestrutura. Precisamos plugar o Estado às grandes rotas nacionais, por meio de rodovias modernas e seguras, e avançar na integração ferroviária, para conectar a grande malha logística do país”, analisa.

Localização estratégica

A localização estratégica do Espírito Santo, próxima dos maiores centros consumidores do país, coloca-o no planejamento estratégico de multinacionais. A Nestlé anunciou que vai investir R$ 7 bilhões no Brasil. A produção da fábrica de chocolates Garoto, em Vila Velha, será ampliada.

Dentro do plano nacional da companhia até 2028, a Garoto receberá novas linhas de produção de chocolates, bombons e chocobiscuits, impulsionando marcas como Caribe e Serenata de Amor. O diretor da unidade, Fabiano Marins, destaca que a planta capixaba é, hoje, a maior operação de chocolates da Nestlé no mundo em volume, com exportações para mais de 20 países. “O Espírito Santo é estratégico por reunir tradição e excelência produtiva. A fábrica de Vila Velha desempenha um papel fundamental tanto no abastecimento nacional quanto nas exportações, contribuindo para o alcance global das marcas brasileiras da Nestlé.”

Expedição Regenera da Nestlé
Fábrica da Garoto vai receber investimentos para ter produção ampliada Crédito: Fernando Madeira

De Norte a Sul

O mapa dos investimentos do Espírito Santo, desenhado pelo IJSN, revela que a maior injeção de recursos será na microrregião Litorânea Sul  (R$ 53,7 bilhões). A Região Metropolitana aparece em segundo lugar (R$ 47,4 bilhões), seguida pela Microrregião Rio Doce (R$ 13,4 bilhões). Na sequência estão: Nordeste (R$ 5,8 bilhões) Sudoeste Serrana (R$ 5,5 bilhões), Centro-Oeste (R$ 3,1 bilhões), Caparaó (R$ 3 bilhões), Central Sul (R$ 2,5 bilhões), Central Serrana (R$ 1,6 bilhão) e Noroeste (R$ 1,2 bilhão).

No Norte do Estado, a Suzano implementa um pacote de investimentos de R$ 1,17 bilhão. A maior produtora de celulose do mundo e uma das gigantes da produção de papel da América Latina vai construir uma fábrica de papel tissue em Aracruz. A nova unidade deve começar a operar em 2026. Também está incluída no montante uma nova caldeira de biomassa, que vai aumentar o ganho energético da fábrica.

Investimentos anunciados por Microrregião - 2024/2029
Investimentos anunciados por Microrregião do ES - 2024/2029 Crédito: IJSN/ Anuário Espírito Santo

“O Espírito Santo é um Estado estratégico. Ao investir em mais uma fábrica e na nova caldeira, a Suzano fortalece a cadeia de fornecedores, gera empregos e renda”, ressalta o gerente-executivo de Relações Corporativas da empresa, André Brito.

Já na Região Sul, está em construção o Hospital do Câncer, numa parceria entre o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) e o governo estadual. Segundo o superintendente da instituição, Wagner Medeiros, com novos equipamentos e tecnologias, o hospital vai aumentar a quantidade de procedimentos ofertados na região.“A nova unidade terá 120 leitos para pacientes oncológicos, fortalecendo a rede de saúde e ampliando o acesso da população a serviços de alta complexidade.”

Investimentos anunciados por município do ES
Investimentos anunciados por município do ES Crédito: IJSN/ Anuário Espírito Santo

Os investimentos surtem um efeito cascata, observa o CEO da Le Card, Erly Vieira, à medida que a expansão das atividades de grandes companhias no Estado abre novos mercados para a prestação de serviços. “Há uma grande concentração de investimentos na indústria, o que deve impulsionar fortemente a demanda por soluções da LeCard. Além disso, o crescimento do setor de serviços, comércio e tecnologia também abre espaço para a ampliação de benefícios corporativos, gestão de despesas e programas de incentivo, áreas como grandes oportunidades.”

Erly Vieira, CEO da LeCard, destaca bom momento vivido pela empresa
Erly Vieira, CEO da LeCard Crédito: Divulgação/LeCard

Para acompanhar a guinada da economia capixaba, é preciso investir em formação profissional, observa Moacir Lellis, presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino (Sinepe). “As instituições estão atualizando os currículos para incluir disciplinas e conteúdos alinhados às necessidades atuais do mercado, como gestão da cadeia logística, planejamento urbano e práticas voltadas à sustentabilidade.”

Origem do capital dos investimentos no ES (2024-2029)
Origem do capital dos investimentos no ES (2024-2029) Crédito: IJSN/ Anuário ES

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS EM EXECUÇÃO (2024-2029)

  • 01

    Petrobras

    Investimentos em exploração e produção, com destaque para o início da operação do FPSO Maria Quitéria. Estão relacionados projetos nas áreas de refino, comercialização, energia e gás. Investimento: R$ 35 bilhões

  • 02

    Ecovias Capixaba

    Duplicação de 169 km da BR 101, com faixas adicionais, contornos, rodovias marginais, passarelas para travessia de pedestres e pontos para parada e descanso de motoristas. Investimento: R$ 10,3 bilhões

  • 03

    BW Energy

    Revitalização dos campos de Golfinho e Camarupim, com foco em novos poços, aumento da produção e expansão do FPSO Cidade de Vitória. Investimento: R$ 5,6 bilhões

  • 04

    Prio

    O projeto de Wahoo contempla a perfuração de poços e a conexão entre os poços e o FPSO de Frade. Investimento: R$ 4,9 bilhões

  • 05

    Vale

    Redução da emissão de poluentes para melhorar a qualidade do ar, de acordo com Termo de Compromisso Ambiental (TCA). Investimento: R$ 4,7 bilhões

  • 06

    Porto Central

    Porto Central Construção do porto-indústria para atender setores como petróleo e gás, minério, granito, agricultura, indústria automobilística, entre outros. Investimento: R$ 2,6 bilhões

  • 07

    Imetame Logística

    Construção do terminal portuário multipropósito para a indústria petrolífera, contêineres, cargas gerais, granéis sólidos e líquidos. Investimento: R$ 2,3 bilhões

  • 08

    Seacrest Petróleo

    Desenvolvimento e Produção dos campos em terra no Polo Cricaré - Norte do Espírito Santo. Investimento: R$ 2 bilhões

  • 09

    Portocel

    Ampliação do porto com a construção de armazéns, pátios, retroáreas, novos berços, realização de dragagem e extensão do ramal ferroviário. Investimento: R$ 2 bilhões

  • 10

    ArcelorMittal Tubarão

    Projetos para redução de impactos ambientais de acordo com Termo de Compromisso Ambiental (TAC) firmado. Investimento: R$ 1,9 bilhão

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS EM OPORTUNIDADE (2024-2029)

  • 01

    Duplicação da BR 262

    Duplicação e restauração de cerca de 180 km da rodovia BR 262, entre Viana e a divisa com Minas Gerais. Investimento: R$ 8 bilhões

  • 02

    Ferrovia EF 118

    Construção da Ferrovia ligando Santa Leopoldina a Anchieta. Investimento: R$ 7,4 bilhões

  • 03

    Samarco

     Retomar 100% da capacidade operacional, por meio da reativação e modernização das usinas de pelotização 1 e 2, em Ubu, Anchieta. Investimento: R$ 5,9 bilhões

  • 04

    ArcelorMittal Tubarão

     Implantar um Laminador de Tiras a Frio (LTF) e uma linha de Revestimento Contínuo (Galvanização), na planta da Serra. Investimento: R$ 4 bilhões

  • 05

    Private Log Mestre Álvaro

    Construção de megacomplexo logístico de padrão triple A, com mais de 620 mil m² de área locável, na Serra. Investimento: R$ 2 bilhões

  • 06

    Cesan e GS Inima Brasil

    Construção de usina de dessalinização da água do mar entre os municípios de Vila Velha e Guarapari. Investimento: R$ 1,1 bilhão

  • 07

    Duplicação da BR 259

     Duplicação da BR 259, pelo Dnit-ES, entre o km 0 e o km 63, abrangendo o trecho entre os municípios de João Neiva e Colatina. Investimento: R$ 1 bilhão

  • 08

    UTE Serra SPE

    Implantação da usina de geração de energia elétrica, por intermédio da combustão de biometano e gás natural, na Serra. Investimento: R$ 350 milhões

  • 09

    Macrodrenagem

    Obra de macrodrenagem e pavimentação do Balneário de Guriri, em São Mateus, pelo DER-ES. Investimento: R$ 344 milhões

  • 10

    Rodovia ES 466

    Construção da rodovia ES 466, trecho entre a BR 101 (Vila Velha) e BR 262 (Viana), pelo DER-ES. Investimento: R$ 243,9 milhões

LEIA MAIS DO ANUÁRIO ES 2025

Acesse aqui o Anuário Espírito Santo 2025 de A Gazeta

Anuário Digital: ferramenta mais interativa e acessível traz dados do ES para a palma da mão

Renato Casagrande: “Espírito Santo vive momento de virada na infraestrutura e na logística”

Investimentos em infraestrutura tornam ES o novo elo que conecta o Brasil ao mundo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais