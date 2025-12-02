Anuário Digital: ferramenta mais interativa e acessível traz dados do ES para a palma da mão

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 06:00
Em sua 21ª edição, o Anuário Espírito Santo 2025 chega com uma novidade que reforça sua vocação de inovar. Agora, além da versão impressa e on-line, a publicação ganha uma nova ferramenta digital no site A Gazeta, mais dinâmica e completa, que reúne dados, gráficos e análises de diversos setores capixabas, de forma acessível, diretamente para a palma da mão dos leitores, inclusive por meio de um aplicativo web.
ACESSE A FERRAMENTA DO ANUÁRIO DIGITAL CLICANDO AQUI OU VEJA ABAIXO.
ACESSE O ANUÁRIO DIGITAL CLICANDO AQUI.
“Nosso propósito é sempre inovar. Tanto que, em 2024, o Anuário foi finalista e recebeu menção honrosa no prêmio da International News Media Association (INMA), o Oscar da mídia mundial, com a criação da inteligência artificial ConfIA”, lembra Flávia Martins, editora de Conteúdo do Estúdio Gazeta. “A cada ano, o Anuário evolui e amplia seu alcance e, hoje, essa ferramenta do Anuário Digital torna o acesso ainda mais fácil a esses indicadores”.
O desenvolvimento da ferramenta foi liderado pela editora de Conteúdos Especiais de A Gazeta, Mikaella Campos, que aposta na tecnologia como aliada para democratizar o acesso às informações sobre o Espírito Santo. “A Gazeta já é um jornal digital, então queríamos trazer esse lado ainda mais interativo também para o Anuário, proporcionando ao leitor uma experiência mais dinâmica”, explica.
Os dados disponíveis abrangem assuntos como finanças públicas, mercado de trabalho, comércio, indústria, serviços, turismo, transporte e comércio exterior, tanto do Estado quanto dos 78 municípios capixabas. Vale destacar que, para a elaboração do aplicativo, foram usados os serviços do Gemini e do Google IA Studio, e o acesso à ferramenta, que está disponível no site de A Gazeta (www.agazeta.com.br/anuario), pode ser feito tanto por computador quanto por celular.
Com essa novidade, o Anuário se torna ainda mais acessível e relevante para pesquisadores, gestores públicos, investidores e para quem quer entender melhor a economia capixaba. “O digital é mais acessível e rompe fronteiras, permitindo que pessoas de outros Estados e até de outros países conheçam os dados do Espírito Santo. É uma vitrine importante e uma ferramenta que dá credibilidade à economia capixaba”, sintetiza Mikaella.
ACESSE O ANUÁRIO DIGITAL CLICANDO AQUI.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o