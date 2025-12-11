Home
>
Conteúdo de Marca
>
E.CO avança e transforma territórios em oportunidades no ES

E.CO avança e transforma territórios em oportunidades no ES

Empresa que, recentemente, adquiriu a Universal Imobiliária, fortalece presença no Espírito Santo

Imagem de perfil de Estúdio Gazeta
Produzido Por

Estúdio Gazeta

Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.
Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta
Imagem de perfil de E.CO EMPREENDIMENTOS
Apresentado Por

E.CO EMPREENDIMENTOS

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 15:43

A E.CO Empreendimentos foca projetos que ofereçam eficiência, sustentabilidade e conexão.
A E.CO Empreendimentos foca projetos que ofereçam eficiência, sustentabilidade e conexão. Crédito: E.CO Empreendimentos/Divulgação

Consolidada como uma das plataformas mais completas de desenvolvimento urbano do Estado, a E.CO Empreendimentos tem atuado com a missão de transformar territórios em oportunidades. O objetivo é colaborar com o crescimento econômico e social das cidades, criando projetos que ofereçam eficiência, sustentabilidade e conexão.

Recomendado para você

Empresa que, recentemente, adquiriu a Universal Imobiliária, fortalece presença no Espírito Santo

E.CO avança e transforma territórios em oportunidades no ES

Crescimento no ambiente on-line e melhorias operacionais elevam a qualidade do atendimento e conquistam novos clientes

Atacadão amplia presença digital e implementa novos serviços

A produção, que conta com cinco episódios, mostra como alunos e egressos da instituição acessaram o mercado de trabalho por meio de programas e ações sociais afirmativas

Senac-ES lança websérie sobre impacto social da educação profissional

O ecossistema da empresa integra urbanismo, construção civil, infraestrutura, logística, mobilidade, tecnologia e private equity, guiado por governança, visão de longo prazo e rigor técnico. Recentemente, a E.CO entrou em seu ciclo mais estratégico de expansão, e um dos pilares foi a aquisição da Universal Imobiliária e Urbanismo, uma empresa com 50 anos de história. Sua incorporação ampliou de forma decisiva a atuação da E.CO em loteamentos, comercialização imobiliária, captação e estruturação de novas áreas.

Com um pipeline e landbank superior a R$ 10 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) entre 2024 e 2026, a E.CO fortalece sua presença no Espírito Santo, em São Paulo e em regiões como o Nordeste e o Sul do país. O grupo também avança com aquisições estratégicas em pedreiras, shopping centers, ativos comerciais e tecnologia, garantindo autonomia produtiva, integração urbana e inovação contínua.

Preparada para os próximos ciclos de crescimento, a E.CO, segundo o presidente Eduardo Codeço, reafirma o compromisso com o desenvolvimento capixaba e projeta uma atuação nacional cada vez mais estruturada. “Ao longo de duas décadas o grupo vem construindo uma trajetória sólida, entregando obras de impacto, ampliando fronteiras urbanas e desenvolvendo projetos de alta relevância econômica e social. O trabalho que estamos desenvolvendo é fruto da união entre tradição, estratégia e modernidade”, destaca.

As áreas de atuação da E.CO Empreendimentos são:

  • Urbanismo e loteamentos
  • Construção civil e infraestrutura
  • Desenvolvimento imobiliário
  • Code - produtos de alto padrão
  • Logística, tecnologia e mobilidade
  • Private equity e corporate venture
  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais