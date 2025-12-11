Conteúdo de Marca

E.CO avança e transforma territórios em oportunidades no ES

Empresa que, recentemente, adquiriu a Universal Imobiliária, fortalece presença no Espírito Santo

A E.CO Empreendimentos foca projetos que ofereçam eficiência, sustentabilidade e conexão. Crédito: E.CO Empreendimentos/Divulgação

Consolidada como uma das plataformas mais completas de desenvolvimento urbano do Estado, a E.CO Empreendimentos tem atuado com a missão de transformar territórios em oportunidades. O objetivo é colaborar com o crescimento econômico e social das cidades, criando projetos que ofereçam eficiência, sustentabilidade e conexão.

O ecossistema da empresa integra urbanismo, construção civil, infraestrutura, logística, mobilidade, tecnologia e private equity, guiado por governança, visão de longo prazo e rigor técnico. Recentemente, a E.CO entrou em seu ciclo mais estratégico de expansão, e um dos pilares foi a aquisição da Universal Imobiliária e Urbanismo, uma empresa com 50 anos de história. Sua incorporação ampliou de forma decisiva a atuação da E.CO em loteamentos, comercialização imobiliária, captação e estruturação de novas áreas.

Com um pipeline e landbank superior a R$ 10 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) entre 2024 e 2026, a E.CO fortalece sua presença no Espírito Santo, em São Paulo e em regiões como o Nordeste e o Sul do país. O grupo também avança com aquisições estratégicas em pedreiras, shopping centers, ativos comerciais e tecnologia, garantindo autonomia produtiva, integração urbana e inovação contínua.

Preparada para os próximos ciclos de crescimento, a E.CO, segundo o presidente Eduardo Codeço, reafirma o compromisso com o desenvolvimento capixaba e projeta uma atuação nacional cada vez mais estruturada. “Ao longo de duas décadas o grupo vem construindo uma trajetória sólida, entregando obras de impacto, ampliando fronteiras urbanas e desenvolvendo projetos de alta relevância econômica e social. O trabalho que estamos desenvolvendo é fruto da união entre tradição, estratégia e modernidade”, destaca.

As áreas de atuação da E.CO Empreendimentos são:

Urbanismo e loteamentos

Construção civil e infraestrutura

Desenvolvimento imobiliário

Code - produtos de alto padrão

Logística, tecnologia e mobilidade

Private equity e corporate venture

