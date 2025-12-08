Atacadão amplia presença digital e implementa novos serviços

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 18:40
Investir em um portfólio variado de produtos e serviços é sempre uma boa estratégia para atrair novos clientes e se diferenciar no mercado de atuação. De olho nesse movimento, o Atacadão, que há mais de seis décadas é referência em abastecimento para comerciantes e empreendedores, vive um momento de expansão que atrai também novos consumidores finais.
O resultado desse movimento é o crescimento desse público entre a clientela da marca, que já representa 40% dos compradores totais.
“O Atacadão sempre foi um parceiro essencial para o pequeno comerciante e empreendedor, mas, ao longo dos anos, percebemos que também poderíamos atender consumidores finais e famílias que buscam economia e praticidade”, destaca Marco Oliveira, CEO do Atacadão.
A mudança incluiu melhorias estruturais, como a implantação de padaria, açougue e setor de frios e fatiados. Para Marco, o resultado do investimento foi muito positivo: “além de ampliar o fluxo de clientes nas lojas, conseguimos atender melhor diferentes perfis de consumo, oferecendo conveniência e qualidade em todas as categorias”, afirma.
Outro avanço foi a instalação de caixas de autoatendimento (self-checkouts), que trazem mais agilidade para quem compra em menor volume.
O Atacadão também tem investido na modernização das operações. Segundo o CEO, os próximos passos envolvem eficiência energética, logística mais inteligente e tecnologias que integrem a jornada do cliente físico e digital.
“Estamos investindo na eficiência energética das nossas lojas, com a instalação de painéis solares e alcançando quase 100% da nossa operação no mercado livre de energia, além do aprimoramento dos processos logísticos e digitais”, complementa.
Para Marco, as compras online também se tornaram parte importante dessa estratégia. Hoje, quem prefere praticidade pode comprar pelo site atacadao.com.br ou pelos aplicativos parceiros como iFood, Rappi e Uber.
“Com o e-commerce e as parcerias com as plataformas de delivery, conseguimos chegar a um público ainda maior e facilitar a reposição de estoques de pequenos comerciantes”, pontua.
Pelo terceiro ano consecutivo, o Atacadão foi reconhecido entre as marcas mais lembradas pelos capixabas na categoria Atacarejo do prêmio Marcas de Valor.
“Receber o prêmio Marcas de Valor novamente é motivo de muito orgulho para toda a Família Atacadão. Cada conquista como essa é fruto do trabalho de milhares de colaboradores que, todos os dias, se dedicam a oferecer lojas bem abastecidas, preços justos e um atendimento acolhedor”, comenta.
Segundo o CEO do Atacadão, o novo reconhecimento simboliza mais que um resultado de marca: expressa o peso do trabalho conjunto dos colaboradores e o vínculo direto com os capixabas.
“Agradecemos a cada cliente que escolhe o Atacadão todos os dias para abastecer seu negócio ou sua casa, e a cada membro da nossa equipe, que com dedicação e comprometimento mantém viva a essência da nossa marca, que é oferecer preço justo, variedade de produtos e um atendimento que reflete nosso compromisso com o cliente”, finaliza.
