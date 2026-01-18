Conteúdo de Marca

Óticas Paris reforça e-commerce e investe em IA para lentes personalizadas

Com 46 anos de história, a empresa segue expandindo os serviços de compra on-line, inclusive, para fora do Estado. Novas ferramentas também buscam garantir atendimento de qualidade

A Óticas Paris tem investido em tecnologia e plataformas de e-commerce Crédito: Óticas Paris/Divulgação

Se para alguns a inteligência artificial (IA) é apenas uma assistente virtual, para a Óticas Paris esta tecnologia já é uma aliada na hora de desenvolver lentes e armações personalizadas. Tudo por meio de uma nova ferramenta da empresa que captura os parâmetros biométricos, a fim de oferecer produtos de qualidade e exclusivos. O melhor? As fronteiras para esse serviço não se restringem aos limites capixabas.

Isso porque, a Óticas Paris também tem investido no desenvolvimento dos serviços de ecommerce com o objetivo de levar a credibilidade da marca para fora do Espírito Santo. De acordo com a diretora-executiva da marca, Ana Luiza Azevedo, essa visão estratégica de atuação faz parte do DNA da empresa que acaba de completar 46 anos de história.

“Desde o início, nosso foco sempre foi a capacitação da equipe, com um atendimento de excelência, além de investimentos em um bom mix de produtos, incluindo algumas exclusividades”, pontua.

Ana Luiza conta que a missão principal da Óticas Paris é agregar qualidade ao produto final, mas, principalmente, garantir uma experiência de compra assertiva, do início ao pós-venda.

Para isso, as equipes da marca passam por treinamentos de capacitação mensais, além do corpo de colaboradores ser qualificado.

“Um dos nossos valores é o foco na satisfação do cliente. Então, buscamos entender o que ele espera para sempre surpreendê-lo”, destaca.

Entre os investimentos realizados para garantir essa experiência diferenciada, está uma nova máquina de corte e montagem de lentes com tecnologia francesa. Segundo a diretora-executiva, o aparelho é capaz de cortar “em qualquer formato, o que permite um alto nível de personalização.”

Além disso, em todas as lojas da marca é possível tirar medidas por meio de um equipamento que conta com inteligência artificial, fruto de uma parceria alemã. Essa tecnologia é capaz de cruzar as informações coletadas com um banco de dados mundial para produzir a lente de acordo com a necessidade de cada cliente.

“Nós temos 46 anos de história e temos conseguido alcançar um público cada vez maior, especialmente, com os serviços de compra on-line, já que agora, pelo nosso site, é possível montar um óculos completo, incluindo os modelos de grau. Basta enviar a receita via WhatsApp”, reforça.

Foco no propósito

Getulio Azevedo, fundador da Óticas Paris Crédito: Óticas Paris/Divulgação

Toda essa tradição, inclusive, foi eternizada no livro “Foco no Propósito”, de Getulio Azevedo, fundador da Óticas Paris. Na obra, o empresário narra os bastidores dos 46 anos de varejo e dá dicas de como garantir a qualidade dos serviços prestados, especialmente, no atendimento aos clientes.

