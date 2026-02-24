Conteúdo de Marca

Cedisa projeta dobrar faturamento até 2030 e consolida novo ciclo de inovação

Com faturamento próximo de R$ 1 bilhão em 2025, empresa aposta em tecnologia, sucessão estruturada e expansão nacional para sustentar crescimento nos próximos cinco anos

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 14:07

Cedisa faturou cerca de R$ 1 bilhão em 2025 Crédito: Divulgação/Cedisa

Após celebrar 50 anos de história e encerrar 2025 com faturamento próximo de R$ 1 bilhão, a Cedisa inicia um novo capítulo de sua trajetória com novas metas em vista: dobrar o faturamento até 2030 e consolidar a posição de referência nacional na distribuição e beneficiamento de aço.

O movimento é sustentado por um investimento estratégico de R$ 120 milhões na nova matriz, localizada em Calogi, na Serra. A planta, já operando com 100% das atividades transferidas, é o símbolo que marca um novo ciclo de crescimento planejado.

De acordo com o diretor executivo da Cedisa, Fernando Dalla Bernardina, o principal objetivo da nova unidade é modernizar o parque fabril e ampliar a capacidade produtiva com eficiência logística.

“Estamos preparados para produzir um volume muito maior do que vínhamos fazendo, com rapidez, qualidade e segurança”, afirma.

Fernando também destaca que a nova planta nasce com layout estruturado desde o início, eliminando gargalos da unidade anterior e proporcionando mais fluidez entre produção, estocagem e carregamento.

Além disso, a área de operação praticamente dobrou, passando de 16 mil m² para 29 mil m², dentro de um complexo total de 200 mil m².

Tecnologia aliada à qualificação

Novo ciclo da Cedisa é marcado por modernização e tecnologia Crédito: Divulgação/Cedisa

O avanço estrutural também vem acompanhado de modernização tecnológica. A empresa investiu em automação de processos, novas linhas de corte, equipamentos de aplainamento e sistemas que transformam etapas antes manuais, como a embalagem dos produtos, em operações automatizadas.

Para o diretor executivo, no entanto, a tecnologia não substitui pessoas. “Os novos equipamentos exigem conhecimento técnico e preparo. Por isso, buscamos qualificar todos os trabalhadores que entram na empresa”, ressalta.

A iniciativa se mostra bem vinda em um cenário nacional de escassez de mão de obra qualificada no setor. Assim, além de capacitar novos colaboradores, a empresa mantém o programa de estágio Talentaço, iniciativa anual que integra jovens às áreas estratégicas do negócio, como logística, produção e recursos humanos.

“Os participantes do programa participam de um projeto relacionado aos nossos objetivos estratégicos. Todo ano, nosso compromisso é formar novos profissionais capacitados tanto para a Cedisa quanto para o mercado de trabalho como um todo”, complementa.

Governança e sucessão estruturada

Outro pilar desse novo ciclo é a consolidação da governança corporativa, estruturada formalmente a partir de 2010, com a criação de um Conselho de Administração e a implementação de um plano de sucessão.

Hoje, a terceira geração da família já participa das decisões estratégicas. “O processo de sucessão está acontecendo de forma natural, com respeito e continuidade”, afirma o diretor. O plano envolve não apenas a família, mas toda a estrutura organizacional, com programas de carreira e desenvolvimento interno para todos os colaboradores.

Mas falar de futuro é também falar de tecnologia, eficiência e adaptação. Com mais de 500 colaboradores, cinco plantas industriais, nove unidades comerciais e com projeção de distribuir 250 mil toneladas de aço até 2030, a Cedisa também busca ampliar sua presença nacional para concretizar esses planos.

Em 2025, foram inaugurados dois novos pontos de venda em Luís Eduardo Magalhães (BA) e Campo Grande (MS), fortalecendo a atuação no Centro-Oeste e Nordeste, além da presença consolidada no Sudeste.

O planejamento estratégico prevê crescimento estruturado, com possíveis complementações de investimento na nova planta, que ainda possui potencial de ampliação de cerca de 40% na área construída ao longo dos próximos anos.

“O investimento que realizamos nos permite dobrar o faturamento no decorrer dos próximos cinco anos. Temos ações definidas ano a ano para alcançar essa meta até 2030”, finaliza Fernando.

