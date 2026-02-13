Conteúdo de Marca

Confira orientações do Procon Vitória para um consumo mais seguro neste Carnaval

Com aumento de turistas e alta nas demandas por eventos, bares e hospedagem, instituição reforça ações preventivas e aposta no consumo consciente como aliado de uma festa mais segura

No ritmo do Carnaval, Vitória se prepara para receber milhares de foliões, entre moradores e turistas. De acordo com dados do Connect Fecomércio-ES, são esperados cerca de 350 mil visitantes externos no feriado. Enquanto a cidade abre alas para a folia, o Procon Municipal de Vitória reforça a atuação para garantir que a festa também seja marcada por segurança nas relações de consumo.

Durante o período, o órgão intensifica ações preventivas e de fiscalização, especialmente nos setores mais demandados, como eventos, bares, restaurantes e serviços turísticos. Além disso, a orientação ao consumidor por meio dos canais oficiais também ganha reforço, garantindo acesso rápido à informação para moradores e visitantes.

Entre as irregularidades mais comuns registradas nesta época do ano estão a cobrança abusiva, ausência ou falta de clareza na divulgação de preços, problemas na venda de ingressos e abadás, cancelamentos sem reembolso adequado, produtos com defeito e golpes em vendas online, principalmente pelas redes sociais.

Com o aumento do fluxo de turistas, cresce a procura por orientações relacionadas a hospedagem, alimentação, lazer e eventos. A instituição reforça que os canais de atendimento estão disponíveis tanto para moradores quanto para quem está na cidade por poucos dias.

Consumo consciente dentro e fora da avenida

Mais do que evitar prejuízos financeiros, o Procon Vitória aposta na conscientização como ferramenta de prevenção. Para o órgão, consumo consciente no Carnaval passa por planejamento de gastos, evitar compras por impulso e desconfiar de ofertas muito vantajosas, com responsabilidade para evitar o endividamento e curtir com saúde e segurança.

A orientação inclui atitudes simples, como não realizar compras sob efeito de álcool, verificar a reputação do fornecedor, conferir CNPJ, guardar comprovantes e ler atentamente as regras de troca e cancelamento antes de adquirir ingressos, abadás ou contratar serviços.

No ambiente digital, a atenção deve ser redobrada. Links desconhecidos, preços muito abaixo do mercado e pedidos de dados pessoais ou bancários sem garantia de segurança são sinais de alerta. Sendo assim, sempre que possível, o consumidor deve priorizar canais oficiais de venda e verificar a autenticidade do evento ou fornecedor antes de concluir a compra.

Como agir em caso de problema

Se houver cobrança abusiva ou produto defeituoso, a recomendação é tentar resolver inicialmente com o fornecedor, registrando a reclamação e guardando notas fiscais, contratos e prints de conversas. Caso não haja solução, o consumidor pode acionar o Procon Vitória.

O atendimento está disponível pelo telefone 156 (Fala Vitória), pelo aplicativo Procon Vitória, gratuito nas lojas Google Play e Apple Store, e pelo site oficial do órgão, onde é possível registrar reclamações e acessar orientações atualizadas. Os canais são acessíveis tanto para moradores quanto para turistas que estejam na cidade por poucos dias.

A mensagem do órgão para o período é clara: é possível curtir, consumir e confiar, aliando o cuidado com a saúde, respeito aos próprios limites e consumo consciente.

