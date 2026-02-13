Conteúdo de Marca

Campanha do Detran|ES incentiva folia com responsabilidade

Com o bloco Todos Juntos pela Vida, o Detran|ES busca reforçar a importância de atitudes conscientes neste Carnaval, em prol da preservação da vida; o órgão também vai integrar operações de fiscalização no Estado durante a folia de momo

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 08:00

A campanha Todos Juntos pela Vida, do Detran|ES, visa promover conscientização sobre segurança no trânsito durante o Carnaval. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

O Carnaval é uma das maiores festas do mundo, que reúne milhões de pessoas para celebrar o melhor que a cultura brasileira tem a oferecer. No entanto, essa grande manifestação cultural também exige responsabilidade e atenção redobrada nas estradas, uma vez que a circulação de veículos aumenta nessa época.

Visando promover conscientização sobre segurança no trânsito durante o Carnaval, o Detran|ES está levando para as ruas capixabas o bloco “Todos Juntos pela Vida”. Utilizando um tom festivo, a campanha tem como objetivo chamar atenção da população para atitudes conscientes no trânsito.

As ações educativas incluem filme para televisão, conteúdos nas redes sociais, um jingle nas rádios e outros materiais com foco na sensibilização e conscientização.

A campanha também reforça a importância de usar as bikes elétricas de forma responsável, da travessia na faixa de pedestres e do uso de equipamentos de segurança, já que para garantir uma cidade segura todos devem contribuir.

O órgão destaca, ainda, que estará presente em diversos locais promovendo abordagens de conscientização, além de integrar operações de fiscalização, especialmente com foco na Lei Seca durante todo o feriado.

Isso, inclusive, não é à toa. Afinal, com as festividades, o consumo de álcool também tende a aumentar, o que traz à tona uma combinação que pode ser letal: bebida e direção.

Os efeitos do álcool no organismo – que incluem desinibição, diminuição de reflexos e sonolência – tornam a direção perigosa, não só para os motoristas, mas também para os pedestres.

O Detran|ES enfatiza que misturar bebida com direção é crime e coloca a vida de todos em risco. Por isso, na hora de se divertir, o melhor é escolher meios alternativos de deslocamento como táxis, carros de app ou transportes coletivos.

Vale lembrar que dirigir sob efeito de álcool e se recusar a fazer o teste do bafômetro são infrações gravíssimas, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ambas são puníveis com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Ou seja, se beber, não dirija.

O Detran|ES também destaca que a prevenção de acidentes e imprevistos, para os motoristas, começa antes mesmo de pegar a estrada. A recomendação do órgão é que os motoristas façam a revisão do veículo, estejam com os documentos em dia e usem os equipamentos de segurança corretos.

Atitudes conscientes ajudam a preservar a vida de todos, garantindo a segurança e a diversão durante todo o Carnaval.

