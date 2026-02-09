Conteúdo de Marca

Serra recebe novo sistema de bicicletas compartilhadas em parceria com a Unimed Vitória

O serviço, que começou a funcionar no último sábado (31), visa ampliar a rede de bicicletas compartilhadas da Grande Vitória

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:41

Bicicletas compartilhadas já estão disponíveis para uso na Serra Crédito: Divulgação/Unimed

Andar de bicicleta, além de ser um caminho para melhorias na mobilidade urbana, também traz benefícios para a saúde por fortalecer os músculos e melhorar a saúde cardiovascular. Para reforçar essa prática, no último sábado (31), a Serra passou a integrar o sistema de bicicletas compartilhadas da Grande Vitória com o lançamento do Bikes.

O projeto, de autoria da Prefeitura do município, conta com parceria da Unimed Vitória e do Sicoob ES, enquanto a operação do sistema é feita pela Serttel. Nesta primeira fase, entram em funcionamento 10 estações, e a expansão para 20 estações e 200 bicicletas será concluída até o fim do primeiro semestre. No total, serão 19 estações adultas e uma infantil, permitindo que crianças a partir de 6 anos utilizem o sistema.

As 10 primeiras estações estarão distribuídas em pontos estratégicos como Shopping Montserrat, Terminal de Laranjeiras, Avenida Central, Morada de Laranjeiras, Hospital Jayme Santos Neves, Pracinha de Colina de Laranjeiras, Praça Encontro das Águas, Praia de Jacaraípe, Praia dos Gontijos e Solemar.

Confira o endereço de cada um dos pontos:

Estação 1 – Shopping Montserrat - Av. Eldes Scherrer Souza, esquina com a Av. Dona Teresa Cristina;

Estação 2 – Terminal de Laranjeiras - Av. Eldes Scherrer Souza com a Rua 3D;

Estação 3 – Avenida Central - Av. Eldes Scherrer Souza com a Av. Central;

Estação 4 – Morada de Laranjeiras - Av. Paulo Pereira Gomes, próximo ao Condomínio Cooplares;

Estação 5 – Hospital Jayme Santos Neves - Av. Paulo Pereira Gomes, próximo ao Hospital Jayme Santos Neves;

Estação 6 – Pracinha de Colina de Laranjeiras - Av. Mestre Álvaro, na Pracinha de Colina de Laranjeiras;

Estação 7 – Praça Encontro das Águas - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, próximo à Praça Encontro das Águas;

Estação 8 – Praia de Jacaraípe - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, próximo à Rua São Paulo;

Estação 9 – Praia dos Gontijos - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, próximo à Rua Diacui;

Estação 10 – Solemar - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, próximo à Rua Timbiras.

Qualidade de vida

Pedalar é alternativa para vida mais saudável Crédito: Divulgação/Unimed

Para a Unimed, a relevância desse sistema se encontra na promoção da saúde coletiva, sendo uma alternativa sustentável para a mobilidade que combina atividade física, bem-estar e qualidade de vida.



“Andar de bicicleta faz bem para o corpo e para a mente. A expansão para a Serra ampliará a conectividade entre os municípios da Grande Vitória, beneficiando moradores, trabalhadores e turistas. Essa integração reflete nosso compromisso com a região: além das bikes, teremos a alegria de inaugurar este ano o nosso primeiro hospital na Serra, ficando cada vez mais próximos dos nossos clientes”, afirma o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel.

O prefeito da Serra, Weverson Meireles, complementa ao dizer que o Bikes é um convite para os moradores aproveitarem a cidade de um jeito saudável.

“É mais uma alternativa que melhora a qualidade de vida, estimula hábitos saudáveis e ajuda a tornar o trânsito mais humano”, pontua.

Funcionamento

Bicicletas terão valores para uso de acordo com tempo de cada passe Crédito: Divulgação/Unimed

Os valores praticados no Bikes, em Serra, são os mesmos utilizados nos sistemas de Vitória e Vila Velha, que também são administrados pela Serttel: passe diário a partir de R$ 8,35, passe mensal a partir de R$ 18,80 e passe anual a partir de R$ 125,00.

Após o pagamento, o usuário pode realizar viagens de até 75 minutos e deve aguardar 10 minutos para fazer um novo desbloqueio. É possível retirar uma bicicleta em um município e devolver em outro dentro da Grande Vitória, mas a retirada sempre deve ocorrer na cidade onde o passe foi contratado.

A contratação dos passes e o uso do sistema acontecem exclusivamente pelo aplicativo Bikes, disponível para Android e iOS. Para utilizar, basta fazer o cadastro, inserir os dados de pagamento e escolher o tipo de passe. No mapa do aplicativo, o usuário consegue visualizar todas as estações disponíveis.

Unimed Vitória

