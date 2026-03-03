Conteúdo de Marca

Destino Espírito Santo ganha marca oficial e novo conceito turístico

A criação da marca foi coordenada pelo Sebrae/ES em parceria com o governo do Estado

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:00

O direcionamento do plano de marketing aponta para a direção do equilíbrio e a marca reforça a mensagem. Crédito: Thiago Guimarães

Dono de paisagens de tirar o fôlego e cheio de história para contar, o Espírito Santo é a rota certa para quem busca desbravar novos cenários e conhecer um lugar autêntico e com identidade forte. Para reforçar o Estado como destino competitivo dentro e fora do país, foi lançada na quinta-feira (26/02), uma marca que representa o Espírito Santo no mercado turístico.

Com a presença do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, representantes do Sebrae/ES, Fecomércio, Câmara Empresarial de Turismo (CET-ES), Conselho Estadual de Turismo do Espírito Santo (Contures), entidades empresariais do segmento de turismo, entre outras autoridades, o evento de lançamento revelou também o novo conceito turístico capixaba.

“A gente não trabalha sozinho, os municípios não trabalham sozinhos. Se continuarmos do jeito que nós estamos, vamos trazer todo mundo para dentro desse processo de desenvolvimento do turismo. Pode ter certeza que isso não tem jeito de dar errado. E já deu certo, na verdade. Vamos pegar esse rumo, manter esse estado equilibrado, organizado, com disposição de investir no turismo, envolvendo todos vocês, isso já deu certo”, destacou o governador.

Além de celebrar o lançamento da marca, Casagrande também aproveitou a oportunidade para reforçar a importância do capixaba ter orgulho da própria terra e transmitir esse sentimento para quem visita o Estado.

O evento de lançamento revelou o novo conceito turístico do Estado. Crédito: Thiago Guimarães

“Temos que manter nossa casa bem cuidada. Primeiro, para que a gente possa cuidar bem dos capixabas e, com isso, cuidar bem também de quem vem nos visitar. Temos o estado com o maior investimento em infraestrutura do Brasil. A média brasileira é 9%, a nossa é 20% de investimento em infraestrutura da receita total. Isso é turismo na veia, porque é a urbanização da praia, é a rodovia, é o engordamento da praia, é a pavimentação, é o calçamento rural. Tudo isso é infraestrutura que a gente leva para as regiões”, pontuou.

O superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, manifestou sua satisfação em fazer parte desse esforço coletivo que já tem trazido resultados positivos para o turismo do Espírito Santo.

“Estamos juntos nesse processo construtivo, unidos para transformar esse Estado. Alcançamos essa velocidade, essa intensidade, e o trabalho já está gerando resultados importantes, mais ativamente desde 2025. Entendo que o Espírito Santo está pronto para receber os brasileiros e também turistas de outros. E o trabalho que temos realizado juntos, a tantas mãos, vem sendo feito no sentido de não desequilibrar o estado. Se é bom para se viver, precisa continuar sendo bom para se viver”, afirmou.

Rigo explica que o direcionamento do plano de marketing aponta para a direção do equilíbrio e a marca reforça a mensagem. Segundo ele, o equilíbrio é a principal diretriz deste trabalho e por isso o objetivo é convidar o turista para viver experiências junto com o capixaba.

“Nosso Estado é abençoado com uma diversidade única de atrativos, rica cultura ancestral indígena, quilombola, influência de imigrantes europeus, e esse mix de opções é um dos grandes diferenciais do Espírito Santo. Para aqueles que buscam a vivência de experiências autênticas, este é o destino. O Espírito Santo está pronto para encantar o Brasil e o mundo”, reforça.

Marca e mensagem

A criação da marca foi conduzida pela Prósper Comunicação, sob coordenação do Sebrae/ES, em parceria com o governo do Estado. Crédito: Sebrae/Divulgação

A criação da marca foi conduzida pela Prósper Comunicação, sob coordenação do Sebrae/ES, em parceria com o Governo do Estado. A escolha do posicionamento levou em conta os apontamentos estratégicos direcionados pelo plano de marketing para o turismo do Espírito Santo, com a proposta de um destino que proporciona experiências transformadoras em lugares autênticos.

“O Espírito Santo é um Estado em que os atrativos turísticos não competem entre si, mas convivem de maneira harmoniosa. Esse trabalho foi construído com base no plano estratégico de marketing para o turismo. Todo esse trabalho de posicionamento de marca foi desenvolvido considerando segmentos estratégicos do plano, pilares do valor da marca e o momento novo que estamos vivendo no mundo. Esse tipo de trabalho não é uma marca de governo, é uma marca de território”, detalha Fernando Lisboa, diretor-executivo da Prósper.

O publicitário lembra que grandes países, estados e cidades desenvolvem esse tipo de estratégia.

“É na representação da marca e do seu posicionamento que fica clara a mensagem e a lembrança para o grande público. Quando a gente fala do Descubra, a gente já superou esse momento. Precisávamos de uma conexão que transmitisse experiência e de autenticidade. Quando vamos para o elemento visual, precisamos de uma marca moderna, leve, minimalista, sem muitos elementos, que não fique datada no símbolo e dê destaque ao nosso nome. Foi isso que apresentamos. Encontrar com o Espírito Santo é mais do que conhecer um destino, é viver experiências num lugar de pausa, conexão e reencontro”, finaliza.

