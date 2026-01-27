Conteúdo de Marca

Cedisa inicia 2026 operando em nova matriz e marca início de novo ciclo de crescimento

Após celebrar 50 anos em 2025, empresa passa a operar em planta em Calogi, na Serra, visando mais eficiência, capacidade ampliada e base para expansão nacional

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 18:00

Com a mudança, a Cedisa praticamente dobrou sua área de operação, que passou de 16 mil m² para 29 mil m² Crédito: Divulgação/Cedisa

Depois de encerrar 2025 celebrando cinco décadas de história, a Cedisa inicia 2026 instalada na nova matriz, localizada em Calogi, na Serra. A mudança marca oficialmente o início de uma nova fase da empresa, que consolida um movimento planejado ao longo dos últimos anos.

A transferência foi concluída sem interrupção das atividades e envolveu uma operação logística de grande porte: ao longo de três meses, 1.066 carretas foram utilizadas para transportar equipamentos, materiais e estruturas da antiga unidade para a nova matriz.

Para o diretor executivo da Cedisa, Fernando Dalla Bernardina, o início da operação na nova matriz representa mais do que uma mudança física, sendo um projeto estruturante e pensado para sustentar o crescimento da empresa nos próximos anos.

“Essa nova fase nos possibilita olhar para os próximos cinco anos e iniciar um novo ciclo de crescimento. Saímos de uma fábrica que já operava no limite e entramos em uma condição muito mais preparada, com segurança e tranquilidade para crescer”, afirma.

Planejamento de longo prazo

Inclusive, a nova matriz é resultado de um planejamento iniciado há mais de uma década. O projeto iniciou-se com a aquisição do terreno em 2010, com as obras ganhando tração nos últimos anos até a execução dentro do prazo previsto.

Segundo Fernando, a complexidade da operação exigiu um planejamento minucioso, especialmente pela necessidade de manter a produção ativa durante a transição.

“Trouxemos todos os equipamentos da fábrica antiga e também adquirimos novos. Foi um processo que precisou ser muito bem planejado, e a execução ocorreu dentro do que esperávamos, principalmente na parte operacional”, destaca.

Com a mudança, a Cedisa praticamente dobrou sua área de operação, que passou de 16 mil m² para 29 mil m². A área total do novo complexo soma 200 mil m², sendo cerca de 100 mil m² utilizados pela empresa, enquanto os outros 100 mil m² são da Valorização, a holding patrimonial do Grupo Cedisa.

O ganho de espaço impactou diretamente o fluxo interno e a eficiência da operação. Docas e vias internas para carga e descarga foram ampliadas, eliminando gargalos que limitavam o ritmo da produção na antiga planta.

Fernando Dalla Bernardina, diretor executivo da Cedisa, explica sobre os ganhos operacionais com a nova matriz Crédito: Divulgação/Cedisa

“Hoje temos uma planta moderna, com circulação muito mais eficiente para veículos e cargas. Isso nos trouxe um ganho significativo de velocidade operacional e nos coloca em condição de aumentar volumes de forma estruturada”, explica o diretor executivo.

E, além dos ganhos produtivos, a nova estrutura foi pensada para melhorar as condições de trabalho dos colaboradores e elevar o padrão de atendimento aos clientes.

“Hoje estamos mais bem equipados para oferecer conforto aos colaboradores e mais velocidade e qualidade no atendimento aos clientes. Todo o investimento é para que o produto chegue melhor e no prazo adequado à operação de quem nos contrata”, destaca Fernando.

Ampliação do mix de produtos

Mudança de matriz trouxe ampliação do mix de produtos e mais tecnologia para a Cedisa Crédito: Divulgação/Cedisa

A nova fase também é marcada por investimentos em tecnologia e modernização industrial. Para ampliar a capacidade produtiva e o mix de produtos, a Cedisa adquiriu novas máquinas de corte transversal, longitudinal e a laser, além de modernizar equipamentos já existentes.

Entre os avanços está a automatização de etapas como a embalagem de tubos, com a implantação de sistemas mais modernos e rápidos, que elevam a produtividade sem abrir mão da qualidade.

“Investimos em equipamentos mais modernos, com maior velocidade de operação, o que nos permite aumentar a produção mantendo o foco na qualidade dos produtos”, afirma o diretor executivo.

A empresa oferece uma linha completa de produtos siderúrgicos, atendendo diferentes demandas da indústria, construção civil, infraestrutura e outros segmentos.

Assim, tubos, perfis, vigas, chapas, telhas, vergalhões, bobinas e telas são alguns dos produtos de aço disponíveis, além de opções customizadas, como Corte e Dobra, blank e viga soldada.

Expansão nacional

Ponto de venda em Luís Eduardo Magalhães (BA) é novidade da Cedisa Crédito: Divulgação/Cedisa

A nova matriz também se conecta diretamente à estratégia de crescimento da Cedisa no país. Em 2025, a empresa ampliou sua presença nacional com a abertura de dois novos pontos de venda em Luís Eduardo Magalhães (BA) e Campo Grande (MS).

Com unidades industriais, filiais e escritórios distribuídos em regiões estratégicas, como Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a Cedisa pretende fortalecer sua capacidade logística e sua proximidade com os principais mercados consumidores.

“Estar próximo dos nossos fornecedores e dos grandes centros consumidores nos permite atender regiões mais distantes, como Nordeste, Centro-Oeste e Norte, com eficiência”, conclui Fernando.

Cedisa

