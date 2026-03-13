Conteúdo de Marca

Sesc-ES amplia serviços de saúde com exames gratuitos para mulheres e tecnologia de ponta

Instituição vai investir mais de R$ 205 milhões até 2028 para ampliar e renovar a rede de atendimentos nos cinco eixos de atuação social, que inclui os serviços de saúde e conta com unidades voltadas para odontologia, saúde da mulher e ações de conscientização; veja como ter acesso

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Sesc-ES

Publicado em 13 de março de 2026 às 17:59

A Unidade Móvel Saúde da Mulher Sesc-ES foi um dos principais investimentos da instituição para ampliar a rede de atendimento em saúde no Estado. Crédito: Sesc-ES/Divulgação

Facilitar o acesso da população à saúde é fundamental para garantir o bem-estar e a qualidade de vida. Isso vai desde ações educativas que promovem uma vida saudável até a oferta de serviços de saúde como consultas e exames. Pensando nisso, o Serviço Social do Comércio do Espírito Santo (Sesc-ES) está investindo na rede de atendimento na área da saúde, disponível tanto para os trabalhadores credenciados quanto para o público geral. A instituição oferece consultas odontológicas, exames preventivos e ações de educação em saúde para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e suas famílias.



Essa infraestrutura está sendo ampliada pela instituição, dentro maior ciclo de investimentos de sua história: até 2028, os investimentos totais do Sistema Fecomércio-ES destinados ao Sesc-ES somam mais de R$ 205 milhões, para expandir e renovar as estruturas, unidades de atendimento e serviços oferecidos nas áreas de saúde, assistência social, educação, cultura, hospitalidade, turismo e lazer.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio-ES, Idalberto Moro, o investimento reforça o compromisso do Sesc-ES em garantir que cada unidade funcione com excelência.

“Realizamos um amplo trabalho de revisão de processos, modernização tecnológica e capacitação de equipes. Nossa energia está voltada para melhorar a vida dos comerciários, de seus familiares e da população capixaba em geral. Por isso, seguimos motivados a avançar nessa trajetória de desenvolvimento, construída com muito trabalho, inovação e, principalmente, uma cultura organizacional orientada por propósito”, destaca.

No ano passado, quando foram realizados mais de 168 mil atendimentos, a ampliação do atendimento contemplou diversas áreas de atuação do Sesc-ES no Estado, entre unidades móveis e fixas. Isso inclui a construção de um laboratório digital para serviços odontológicos, com impressora 3D e outras tecnologias avançadas, e a inauguração de uma unidade itinerante voltada para a saúde das mulheres, entre outros avanços.

Unidades móveis facilitam acesso

As unidades móveis de atendimento do Sesc-ES têm como objetivo assegurar maior regularidade no acesso aos serviços para mulheres, crianças e trabalhadores. Crédito: Sesc-ES/Divulgação

Planejadas para atuar nos 78 municípios capixabas, as unidades móveis do Sesc-ES funcionam como extensões das unidades fixas. Segundo o diretor Regional do Sesc-ES, Luiz Toniato, trata-se de uma tecnologia que assegura maior regularidade no acesso aos serviços para mulheres, crianças e trabalhadores.

“As unidades móveis são um símbolo do nosso esforço em romper barreiras e levar saúde para quem mais precisa. Com elas, poderemos levar atendimentos de saúde para qualquer município do Espírito Santo, seja uma comunidade pequena, seja um grande município do interior, seja escola pública ou centro de saúde, seja nas empresas, os municípios e os empresários vão poder fazer essa parceria com o Sesc-ES", afirma o diretor Regional do Sesc-ES, Luiz Toniato.

Uma das empresas que já receberam unidades móveis de saúde foi a rede de supermercados Extrabom, onde os colaboradores puderam ser atendidos pelo programa Odonto Sesc.

“Essa parceria com o Sesc-ES, levando a unidade móvel até as nossas lojas do Extrabom e realizando o atendimento aos colaboradores, é muito importante para nós. Foi nota 10. Percebi que eles ficaram muito felizes e satisfeitos com o atendimento da Odonto Sesc. Como empregador, também fico muito contente em ver esse retorno do Sistema Fecomércio-ES aos nossos trabalhadores. Nosso objetivo é justamente esse: cuidar bem das pessoas que fazem parte do nosso time", destaca o diretor-presidente do Grupo Coutinho, Luiz Coelho Coutinho.

A rede de supermercados Extrabom é uma das empresas capixabas que já receberam a Únidade Móvel Odonto Sesc. Crédito: Sesc-ES/Divulgação

Confira os principais serviços de saúde que o Sesc-ES oferece, tanto para os trabalhadores credenciados quanto para a população em geral:

Unidade Móvel de Saúde das Mulheres

A Unidade Móvel Saúde da Mulher Sesc-ES realiza exames como mamografia e citopatológico (Papanicolau), além de orientações e encaminhamentos. Crédito: Sesc-ES/Divulgação

Uma das novidades que chegou no ano passado foi a Unidade Móvel de Saúde das Mulheres, que oferece de forma gratuita – mediante agendamento – exames como mamografia e citopatológico (Papanicolau), além de orientações e encaminhamentos.

Com investimento de cerca de R$ 3 milhões, a iniciativa faz parte da estratégia de interiorização do Sesc-ES, que visa levar serviços de saúde a municípios sem estrutura fixa. Segundo a instituição, a unidade vem totalmente equipada e contribui para ampliar o acesso a exames fundamentais, para a prevenção do câncer de mama e do colo do útero.

“Sabemos que muitas mulheres têm dificuldades em realizar exames preventivos como a mamografia ou até mesmo o Papanicolau, que devem ser realizados periodicamente. Com a Unidade Móvel de Saúde das Mulheres queremos não somente atingir mais pessoas, mas também fazer com que esse processo seja mais prático, já que elas só precisam ir até a unidade e agendar. Queremos garantir que todas as pessoas tenham seu direito à prevenção e ao diagnóstico precoce garantido. Nosso compromisso e cuidado considera as necessidades do corpo, e não apenas o gênero”, ressalta o diretor de Programas Sociais do Sesc-ES, Romulo Gomes.

Em março, a unidade móvel começou a atender a população de Aracruz, serviço que será realizado até o final de abril de 2026, incluindo mulheres da população indígena.

Veja quem pode fazer os exames:

Mamografia: Mulheres de 40 a 74 anos ou a partir de 35 anos com histórico familiar de câncer de mama.

Preventivo (Papanicolau): Mulheres de 25 a 64 anos ou que já tenham vida sexual ativa.

Também são atendidos homens trans que se enquadrem nos critérios de rastreamento.

Como ser atendido: As pessoas interessadas nos serviços disponíveis devem procurar a unidade de saúde de referência do município para obter orientações sobre o agendamento.

No caso de mulheres das comunidades indígenas de Aracruz, a Secretaria Municipal de Saúde organiza o encaminhamento das pacientes, enviando previamente a documentação e disponibilizando transporte até o local de atendimento.

Clínicas de atendimento odontológico

Com unidades fixas e móveis, o Sesc-ES disponibiliza atendimentos odontológicos em diversas cidades do Espírito Santo. Crédito: Sesc-ES/Divulgação

Em 2025, o Sesc-ES também ampliou sua rede de serviços odontológicos, que atualmente conta com 10 clínicas, sendo nove fixas e uma móvel Odonto Sesc, construindo unidades com tecnologias avançadas e otimizando o atendimento.

Um dos principais investimentos foi o Laboratório de Odontologia Digital, que fica no Sesc Parque Moscoso, em Vitória. A unidade possui equipamentos modernos como scanner intraoral, impressora 3D, softwares para desenho digital personalizado em 3D, além de fornos e equipamentos de acabamento, que permitem processos mais rápidos, precisos e confortáveis.

Segundo o diretor de Programas Sociais do Sesc-ES, Romulo Gomes, essas tecnologias reduzem o tempo de atendimento e o período em que o paciente permanece na cadeira.

“Procedimentos que antes exigiam de quatro até seis consultas para recuperação e confecção de próteses, agora podem ser realizados em até duas consultas, permitindo a recuperação da saúde bucal dos pacientes cadastrados no Laboratório de Odontologia Digital do Sesc Espírito Santo”, pontua.

Na primeira etapa do funcionamento da unidade, o trabalhador do comércio poderá realizar próteses unitárias, placas miorrelaxantes e próteses provisórias. A expectativa, segundo a organização, é ampliar gradativamente o portfólio de serviços na unidade.

Prótese dentária feita na impressora 3D do Laboratório de Odontologia Digital do Sesc-ES. Crédito: Sesc-ES/Divulgação

A instituição também passou a utilizar o EasyDental, sistema que integra controle de agenda, prontuários eletrônicos, relatórios administrativos e financeiros. O uso da ferramenta tem por objetivo garantir uma visão mais ampla do atendimento, melhorar o fluxo de trabalho nas unidades e fortalecer a eficiência operacional.

Além das unidades fixas, a instituição também investiu mais de R$ 500 mil nas clínicas odontológicas itinerantes, que levam não só atendimento, mas também ações educativas para os 78 municípios capixabas.

“Investir no cuidado do trabalhador é reflexo de aumento da produtividade e diminuição do número de afastamentos, permitindo um ambiente de trabalho seguro e de qualidade. Por isso, a visita ao dentista regularmente, pelo menos uma vez ao ano, é essencial, pois ajuda a detectar precocemente problemas que podem ser tratados de forma simples e eficaz”, pontua o gerente de Saúde do Sesc-ES, Engre Beilke.

Entre os serviços oferecidos por preços acessíveis nas clínicas odontológicas, estão:

Emergências odontológicas;

Tratamentos de canal (Endodontia);

Extrações e cirurgias;

Periodontia (tratamento de gengiva);

Próteses e Ortodontia (aparelhos);

Clínica Preventiva e Restauradora.;

Odontopediatria;

Laserterapia.

Para saber mais sobre os serviços oferecidos em cada clínica e os endereços, acesse o site do Sesc-ES.

Sesc-ES

Idalberto Moro e Luiz Toniato na Unidade Móvel Odonto Sesc. Crédito: Sesc-ES/Divulgação

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta