Corpo de mulher é encontrado e retirado de valão na Serra

O corpo de uma mulher foi localizado dentro de um valão no bairro Vista da Serra I, na Serra, nessa quinta-feira (30). Identificada como Daiane Moreira, ela vai passar por exames para verificação da causa da morte, o que pode determinar se ela foi vítima ou não de um crime.





A Secretaria de Defesa Social da Serra (Sedes) afirma que foi acionada pela manhã para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver. Uma equipe da Guarda Municipal foi encaminhada ao bairro e fez o isolamento da área para preservação de qualquer vestígio relacionado à morte no local.







Num primeiro momento, a Polícia Civil trata o caso como encontro de cadáver e o procedimento vai ser encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), que aguardará o resultado dos exames.





"O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte. De acordo com a legislação, o prazo para a emissão do laudo pericial é de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado a requerimento dos peritos", afirma a PC, em nota.



