Corpo de mulher é encontrado e retirado de valão na Serra

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Um casal foi baleado em um bar no bairro Moacir Avidos, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste sábado (9). A mulher contou à Polícia Militar que teve um relacionamento com o autor dos disparos e que os dois estavam separados, mas ele não aceitava o fim da relação.
De acordo com a PM, a mulher foi atingida na perna esquerda e na nádega direita, enquanto o atual companheiro foi ferido na perna direita. O casal foi socorrido pelo Samu/192 e levado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.
Após os disparos, o suspeito fugiu em um veículo. Policiais fizeram buscas pela região, mas o homem não foi encontrado.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Governador Lindenberg e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Disse, ainda, que nenhuma outra informação será repassada para que a apuração seja preservada.
A PC destaca que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, por meio de três canais: ligando para o telefone 181; por meio do site é www.disquedenuncia181.es.gov.br; e por meio pelo WhatsApp. Nesse último, basta mandar uma mensagem para o número (27) 99253-8181 e seguir o passo a passo do atendimento virtual.
Um acidente de moto matou um homem de 47 anos e deixou o garupa ferido no bairro Shell, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (9). Nivaldo dos Santos Batista pilotava a motocicleta no momento da colisão. Imagens de câmeras de segurança mostram o instante em que a moto bate em um muro e, em seguida, o garupa é arremessado para a pista. O capacete da vítima se solta e para no meio da rua (veja o vídeo acima).
De acordo com apurações da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, o passageiro foi socorrido e encaminhado ao Hospital Rio Doce. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as polícias Civil e Militar e, em caso de retorno, o texto será atualizado.
De acordo com a prefeitura, não houve necessidade de encaminhamento hospitalar de nenhum dos ocupantes do ônibus nem da carreta. O acidente resultou apenas em danos materiais aos veículos envolvidos. O ônibus levava os alunos para a aula em Colatina, no Noroeste do Estado.
Após a colisão, o município informou que adotou todas as providências necessárias para o atendimento aos estudantes, retirada do ônibus e liberação da via. A prefeitura disse também que tomará as medidas administrativas cabíveis relacionadas ao caso.
Ainda segundo a administração municipal, a empresa responsável pela carreta informou que vai realizar os procedimentos necessários para o ressarcimento dos danos materiais causados.
Após receberem informações de que um homem com um mandado de prisão em aberto estaria dentro da clínica, os policiais militares realizaram buscas no local e localizaram Jhonatan Premoli Bianchi, de 30 anos.
Contra ele havia um mandado de prisão definitivo expedido em novembro de 2025 pela Vara Única da Comarca de Iconha, pelo crime de homicídio. A condenação está transitada em julgado, com pena remanescente de 13 anos e 4 meses, a ser cumprida em regime fechado.
Um motociclista morreu em um grave acidente na manhã desta sexta-feira (8), no bairro Praia do Riacho, em Guarapari. Segundo informações da Polícia Militar, um carro seguia sentido Nova Guarapari quando a motorista perdeu o controle do veículo, que invadiu a pista contrária.
Ao tentar controlar o veículo novamente, o veículo capotou, colidindo contra a moto que trafegava no sentido contrário. O motociclista morreu no local. Já a motorista do carro foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, após receber atendimento médico, foi encaminhada para a Delegacia Regional.
A Polícia Civil informou somente que a ocorrência estava em andamento.
Cinco pessoas foram detidas durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas, realizada na manhã desta sexta-feira (8), em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo.
Durante a ação, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em vários endereços da cidade. Foram detidos quatro homens, de 21, 24, 28 e 36 anos, além de uma mulher de 43 anos, todos investigados por envolvimento com o tráfico de drogas.
Na operação, a polícia apreendeu drogas, celulares, dinheiro em espécie, materiais usados para embalar drogas, balanças de precisão, uma arma de fogo, munições e um simulacro de arma. Os materiais recolhidos serão utilizados na continuidade das investigações.
O engenheiro agrônomo Enio Bergoli vai voltar a comandar a Secretaria de Estado da Agricultura (Seag). A informação foi divulgada nesta sexta-feira (8) pelo governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB).
Bergoli tinha deixado a pasta no final de março para participar das eleições deste ano, em busca de uma vaga de deputado federal no Congresso Nacional. Carlos Tesch, que havia assumido a pasta, volta a ser subsecretário.
"Servidor concursado, profissional com larga experiência no setor, retorna para coordenar as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos agricultores e do nosso interior capixaba", afirmou o governador.
Após a publicação, foi confirmada a morte de uma pessoa no acidente. Título e texto foram atualizados.
Um acidente entre duas motos interditou totalmente um trecho da BR 262 em Iúna, no Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida ocorreu por volta de 13h desta sexta-feira (8) e resultou na morte de uma jovem de 23 anos, que pilotava uma Honda Pop.
O outro motociclista, que estava em uma Honda XR, ficou gravemente ferido e foi levado pelo Samu/192 para o hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
A perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo da jovem será encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal, em Venda Nova do Imigrante.
A cadelinha Bolinha foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após passar três dias presa em uma fresta de rocha na comunidade de São João Pequeno, em Colatina, no Noroeste do Estado. Os militares tentaram o resgate ainda na tarde de quinta-feira (7) quando foram acionados, porém, devido à complexidade da ocorrência, a operação foi retomada na manhã de sexta-feira (8) com apoio de mais equipamentos e militares do Centro Especializado de Resposta a Desastres.
O dono da cadela contou que trabalhava na lavoura de café na noite de terça-feira (5) quando percebeu que Bolinha havia desaparecido. Após buscas pela região, ele começou a ouvir os latidos e encontrou a cachorra presa no interior da pedra. Para evitar que o animal sofresse ainda mais, o tutor passou a alimentá-lo por meio de uma pequena abertura na rocha.
Foi elaborado um plano de ação utilizando equipamentos específicos para abertura de um túnel na rocha, possibilitando o acesso ao animal. Após cerca de seis horas de trabalho, “Bolinha” foi resgatada com segurança e devolvida ao tutor