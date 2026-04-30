Mulher é espancada após ser acusada por criminosos de denunciar tráfico em Cachoeiro

Uma mulher foi espancada após ser acusada de denunciar o tráfico de drogas à polícia em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (29). A Polícia Militar encontrou uma ambulância do Samu/192 atendendo a vítima, de 36 anos, que ficou gravemente ferida e sofreu uma fratura exposta na perna. Ela estava consciente e contou que a casa dela havia sido invadida por três suspeitos de tráfico que, após a acusação, a agrediram com uma barra de ferro e pedaços de madeira.
Em seguida, foi colocada à força dentro de um carro e fingiu estar morta para evitar novas agressões. Ela foi abandonada em uma rua e, quando os suspeitos fugiram, conseguiu pedir ajuda a pessoas que estavam no local. Depois de ser atendida e contar sobre o ocorrido para os militares, a vítima foi levada para um hospital, onde segue internada em estado de saúde grave.
De acordo com o Tenente Cassiano, ela foi acusada de ter repassado informações à PM que resultaram na apreensão de R$ 35 mil em espécie, drogas e uma máquina contadora de cédulas na terça-feira (27), no mesmo bairro. Os três suspeitos, sendo dois jovens de 23 e 24 anos e um menor de 15 anos, foram localizados e detidos nesta quinta-feira (30). Dois deles foram encontrados na região e um no bairro Nossa Senhora Aparecida. Todos eram conhecidos pela vítima e negaram a participação no crime.
A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o encaminhamento dado aos detidos.
*Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul.