Mulher é espancada após ser acusada por criminosos de denunciar tráfico em Cachoeiro

De acordo com o Tenente Cassiano, ela foi acusada de ter repassado informações à PM que resultaram na apreensão de R$ 35 mil em espécie, drogas e uma máquina contadora de cédulas na terça-feira (27), no mesmo bairro. Os três suspeitos, sendo dois jovens de 23 e 24 anos e um menor de 15 anos, foram localizados e detidos nesta quinta-feira (30). Dois deles foram encontrados na região e um no bairro Nossa Senhora Aparecida. Todos eram conhecidos pela vítima e negaram a participação no crime.