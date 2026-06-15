Loja de bicicletas elétricas em Vila Velha é alvo de furtos em série

Uma loja de bicicletas elétricas na Praia da Costa, Vila Velha, foi alvo de furtos em série e teve 13 veículos levados por criminosos na madrugada desta segunda-feira (15). Toda a ação foi registrada por câmera de segurança do estabelecimento, e cerca de 10 pessoas estão envolvidas no crime. Assista:
O gerente de marketing da loja Voltz, Leonardo Muniz, contou que o prejuízo é de aproximadamente R$ 100 mil. Acrescentou que o estabelecimento somente não ficou totalmente vazio porque os criminosos deixaram uma lata de cerveja e uma bicicleta usada para trás.
Entra e sai
Tudo aconteceu em intervalo de duas horas, entre 1h30 e 3h30 da madrugada. Os criminosos entraram na loja em diferentes momentos e saíram levando as bicicletas elétricas. Uma televisão e uma caixa de som da loja foram furtadas.
Dos 13 veículos furtados, sete já estavam vendidos e apenas um possuía seguro, informou o gerente à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta.
Um veículo recuperado
Uma das bicicletas foi recuperada ainda nesta segunda-feira, em uma casa no bairro Cobi de Cima, também em Vila Velha, após o proprietário acionar o rastreador que havia instalado no veículo.
A reportagem apurou que a mulher que estava no imóvel foi levada para a delegacia, onde foi ouvida e liberada. Ela informou não saber da origem da bicicleta. "Se confirmado posteriormente o envolvimento dela, será responsabilizada", informou a Polícia Civil.
O crime permanece sob investigação policial para identificação e localização dos criminosos.