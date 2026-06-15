Loja de bicicletas elétricas em Vila Velha é alvo de furtos em série

Uma das bicicletas foi recuperada ainda nesta segunda-feira, em uma casa no bairro Cobi de Cima, também em Vila Velha, após o proprietário acionar o rastreador que havia instalado no veículo.





A reportagem apurou que a mulher que estava no imóvel foi levada para a delegacia, onde foi ouvida e liberada. Ela informou não saber da origem da bicicleta. "Se confirmado posteriormente o envolvimento dela, será responsabilizada", informou a Polícia Civil.





O crime permanece sob investigação policial para identificação e localização dos criminosos.