Homem vai questionar policiais em delegacia e acaba preso em Cariacica

Um homem de 45 anos, com mandado de prisão em aberto por crimes de roubo majorado, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor foi preso na tarde de quinta-feira (30) ao questionar policiais na Delegacia Regional de Cariacica, no bairro Rio Branco.
O suspeito, que não teve o nome divulgado, compareceu ao local para perguntar o motivo de policiais terem estado na residência de sua ex-companheira, no bairro Jardim Botânico, no mesmo município.
Segundo a Polícia Civil, durante o atendimento, o investigador plantonista constatou a existência de um mandado de prisão em aberto contra o homem, momento em que foi dada voz de prisão.
Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.