Acusado de esfaquear colega de quarto em Jaguaré é preso na Rodoviária de Vitória

Um foragido da Justiça, de 44 anos, acusado de esfaquear um colega de quarto em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, foi preso pela Guarda de Vitória na última segunda-feira (27) na Rodoviária da Capital. A prisão foi feita com ajuda da tecnologia de reconhecimento facial via câmeras instaladas no terminal de passageiros.





O homem, que não teve o nome divulgado, estava com mandado de prisão em aberto após cometer o crime em 2013. Segundo o processo, ele feriu o colega com um faca após cobrá-lo a pagar as contas da casa.





"O detido estava com sua filha, de 6 anos, que foi levada em segurança pela tia, com consentimento do pai e do conselho tutelar de Cariacica”, relata o inspetor Rocha, da Guarda de Vitória.





O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde as medidas cabíveis foram tomadas.





O mandado de prisão foi expedido pela Vara Única de Jaguaré com pena restante de oito anos.