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Licenciatura plena

Sedu do ES abre seleção para contratar professores temporários

Remuneração mensal varia de R$ 3.833,41 a R$ 7.064,01, para carga horária de 25 horas semanais

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 10:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 jul 2026 às 10:25
Oportunidades para quem tem licenciatura plena Divulgação

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores habilitados, em caráter temporário. A remuneração mensal varia de R$ 3.833,41 a R$ 7.064,01, para carga horária de 25 horas semanais. 


Os selecionados vão atuar na educação básica, nas seguintes modalidades: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Escolar Quilombola, Educação Escolar Indígena, Educação do Campo, Educação Especial, Educação em Espaços de Privação de Liberdade - Educação em Prisões (Sistema Prisional) e Educação Escolar na Socioeducação (unidades Socioeducativas vinculadas ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES), bem como no Atendimento Educacional em Regime Hospitalar e Domiciliar, nos Núcleos Estaduais de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar (NEAPIEs) e nas escolas com oferta de Educação em Tempo Integral/Intermediário.

Os candidatos precisam ter licenciatura plena na área de atuação. Há oportunidades para professor de Agricultura, Artes, Biologia/Ciências, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Economia Doméstica, Educação Física, Ensino Religioso, Espanhol, Expressões e Práticas Musicais, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Pomerana, Língua Portuguesa, Linguagens e Códigos, Matemática, Química, Sociologia, Zootecnia, entre outras disciplinas.


Os interessados podem se inscrever das 10 horas do dia 3 de agosto de 2026 até as 17 horas do dia 12 do mesmo mês e ano, site www.selecao.es.gov.br


O candidato poderá realizar até duas inscrições diferentes, podendo optar por um município, um cargo e um componente curricular em cada. 

Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos, sendo considerados os seguintes itens: experiência profissional, experiência de estágio e qualificação.  


De acordo com o edital, a designação temporária visa a formação de cadastro de reserva para os cargos de professor regente de classe, professor em função pedagógica (Pedagogo) e coordenador escolar. 


A seleção terá validade até o final do ano letivo de 2027, podendo ser prorrogado por até 12 meses, conforme necessidade da Administração Pública.

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