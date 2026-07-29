Nova quadra coberta de Jardim da Penha será inaugurada na sexta-feira (31)

A nova quadra poliesportiva coberta da Praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha, em Vitória, será inaugurada na próxima sexta-feira com uma programação esportiva gratuita que vai se estender até no final de semana.
Segundo a Prefeitura de Vitória, serão realizadas partidas de basquete, futsal e basquete 3x3, reunindo atletas, projetos esportivos e equipes convidadas.
O investimento total de readequação do espaço, de acordo com a prefeitura, foi de R$ 2.886.000,00.
Programação
Sexta-feira (31/07)
- 18h – Cerimônia de inauguração
- 19h30 – All Star Games de Basquete
Sábado (01/08)
- 8h às 11h – Copa Vix de Futsal | Esporte por Vitória
Domingo (02/08)
- 8h às 12h – Copa Vix de Basquete 3x3 | Esporte por Vitória
Categorias: Sub-16 Feminino e Sub-16 Masculino.