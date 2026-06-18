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Loja tem prejuízo de R$ 96 mil com furto de celulares e caixas de som em Baixo Guandu

Criminosos usaram um alicate, cortaram quatro cadeados da grade de proteção e invadiram o estabelecimento. Segundo o proprietário, ao todo, 48 produtos foram furtados

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 10:35

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

18 jun 2026 às 10:35

Um grupo de criminosos invadiu uma loja de eletrônicos na madrugada desta quinta-feira (18) e levou 29 celulares e 19 caixas de som no Centro de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações apuradas pelo repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, o prejuízo causado pelo furto dos 48 produtos é estimado em mais de R$ 96 mil.


Segundo o proprietário, os suspeitos utilizaram um alicate, cortaram quatro cadeados da grade de proteção e entraram na loja. O comerciante afirmou que, em dez anos de funcionamento, esta foi a primeira vez que o estabelecimento foi alvo de criminosos.


Entre os itens levados estão 29 celulares de diferentes marcas e modelos e 19 caixas de som, incluindo aparelhos Boombox, PartyBox e JBL.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil aguarda retorno. 

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