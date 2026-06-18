Loja tem prejuízo de R$ 96 mil com furto de celulares e caixas de som em Baixo Guandu

Um grupo de criminosos invadiu uma loja de eletrônicos na madrugada desta quinta-feira (18) e levou 29 celulares e 19 caixas de som no Centro de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações apuradas pelo repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, o prejuízo causado pelo furto dos 48 produtos é estimado em mais de R$ 96 mil.





Segundo o proprietário, os suspeitos utilizaram um alicate, cortaram quatro cadeados da grade de proteção e entraram na loja. O comerciante afirmou que, em dez anos de funcionamento, esta foi a primeira vez que o estabelecimento foi alvo de criminosos.





Entre os itens levados estão 29 celulares de diferentes marcas e modelos e 19 caixas de som, incluindo aparelhos Boombox, PartyBox e JBL.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil aguarda retorno.