Lula se lança à reeleição e diz que não quer ser presidente do Bolsa Família

A soberania nacional foi amplamente defendida pelos aliados de Lula durante o evento. O tema é uma das tônicas do PT nestas eleições diante do tarifaço imposto por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e do receio de que ocorra algum tipo de intervenção estrangeira na votação de outubro.





O PT tem trabalhado no resgate do uso da bandeira brasileira, que ficou associada à direita, e vem estimulando a militância a aderir ao verde e amarelo. Na arquibancada do lado esquerdo do pavilhão, um grupo ergueu um bandeirão do Brasil, tal qual torcida em estádio de futebol, e no telão a bandeira nacional também foi exibida.





Alckmin, por exemplo, disse que a eleição dele e de Lula ajudou a salvar a democracia. "Se os nossos adversários, perdendo as eleições, tentaram um golpe de Estado, tinham como projeto matar quem foi eleito pelo povo, imaginem se tivessem ganho as eleições", disse ele, lembrando a tentativa de golpe de Estado que levou à prisão de Bolsonaro.





Ele também criticou os ataques às urnas eletrônicas e as relações do clã Bolsonaro com a administração Trump, nos Estados Unidos, e com Javier Milei, presidente da Argentina - e que participou da convenção que lançou Flávio à Presidência.





"Quem não acredita no voto popular não deveria nem ser candidato a presidente. A descrença das urnas é cheiro de fumaça de derrota. A urna eletrônica é tão competente que não aceita voto de argentino e americano", afirmou Alckmin.





O vice-presidente finalizou a fala brincando que, agora, vai repetir "lula com chuchu", uma receita de sucesso, em referência ao apelido que recebeu enquanto governador paulista, de ser "picolé de chuchu". Ao fim do discurso dele, o público presente gritou "chuchu, chuchu".





Edinho Silva, em seu discurso, disse ser necessário rechaçar o entreguismo e escolher a soberania nestas eleições e que, se o país for capaz de enfrentar o fascismo, o mundo também o será. "O Brasil do presidente Lula vai enfrentar o intervencionismo, o autoritarismo", disse.





"O Brasil terá neste ano que fazer uma escolha, muito mais do que uma eleição, de legado para as próximas gerações. Que Brasil vamos construir para as próximas gerações? Quero dizer a vocês que a eleição no nosso país também vai significar o futuro da América do Sul, da América Latina e a eleição do Brasil vai influenciar o que será do mundo democrático daqui para frente", afirmou o presidente do PT.





Haddad disse que "os mesmos problemas que enfrentamos fora, estamos enfrentando dentro do Brasil". Afirmou que o governo Bolsonaro "desorganizou o Brasil em todos os sentidos". Disse que Lula nunca traiu os seus princípios de vida e que governou "sem botar boné de presidente de nenhum outro país, defendendo o interesse nacional independentemente do teor das ameaças que são feitas".





"Num momento como este, de mar revolto, você precisa de um marujo confiável, experiente", disse.





Houve também uma cerimônia de entrada de bandeiras de todos os estados da federação, anunciados um a um pelo locutor.