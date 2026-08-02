Grupo apedreja ônibus e tenta incendiar outro após morte na Serra

Após ter conhecimento da ocorrência, a PM realizou buscas e reforçou o policiamento no bairro. Durante a operação, uma das equipes conseguiu impedir que um dos ônibus envolvidos no episódio fosse incendiado.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas na via interditada e liberar a passagem. Já o Batalhão de Missões Especiais (BME) foi chamado para reforçar a operação, e as equipes permaneciam atuando no local até por volta das 15h30.





A reportagem procurou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.