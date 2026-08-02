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Cidade Pomar

Grupo apedreja ônibus e tenta incendiar outro após morte na Serra

Suspeitos ligados ao tráfico teriam ordenado o fechamento do comércio

Publicado em 02 de Agosto de 2026 às 16:33

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

02 ago 2026 às 16:33

Suspeitos ligados ao tráfico de drogas promoveram uma onda de ataques no bairro Cidade Pomar, na Serra, no início da tarde deste domingo (2), em resposta à morte de um homem apontado como liderança de facção local, ocorrida em Santa Teresa. 


Segundo a Polícia Militar, um ônibus do Transcol foi apedrejado, houve tentativa de incendiar outro coletivo e uma via foi interditada por um bloqueio com fogo. Não há registro de feridos. De acordo com a corporação, os suspeitos percorriam estabelecimentos comerciais da região determinando o fechamento das atividades como parte da ação.

Ônibus é apedrejado durante ataque no bairro Cidade Pomar, na Serra
Ônibus é apedrejado durante ataque no bairro Cidade Pomar, na Serra Leitor | A Gazeta

Após ter conhecimento da ocorrência, a PM realizou buscas e reforçou o policiamento no bairro. Durante a operação, uma das equipes conseguiu impedir que um dos ônibus envolvidos no episódio fosse incendiado.


O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas na via interditada e liberar a passagem. Já o Batalhão de Missões Especiais (BME) foi chamado para reforçar a operação, e as equipes permaneciam atuando no local até por volta das 15h30.


A reportagem procurou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

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