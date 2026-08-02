Grupo apedreja ônibus e tenta incendiar outro após morte na Serra

Suspeitos ligados ao tráfico de drogas promoveram uma onda de ataques no bairro Cidade Pomar, na Serra, no início da tarde deste domingo (2), em resposta à morte de um homem apontado como liderança de facção local, ocorrida em Santa Teresa.
Segundo a Polícia Militar, um ônibus do Transcol foi apedrejado, houve tentativa de incendiar outro coletivo e uma via foi interditada por um bloqueio com fogo. Não há registro de feridos. De acordo com a corporação, os suspeitos percorriam estabelecimentos comerciais da região determinando o fechamento das atividades como parte da ação.
Após ter conhecimento da ocorrência, a PM realizou buscas e reforçou o policiamento no bairro. Durante a operação, uma das equipes conseguiu impedir que um dos ônibus envolvidos no episódio fosse incendiado.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas na via interditada e liberar a passagem. Já o Batalhão de Missões Especiais (BME) foi chamado para reforçar a operação, e as equipes permaneciam atuando no local até por volta das 15h30.
A reportagem procurou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.