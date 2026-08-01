Sepultamento de vítimas soterradas em Cariacica é marcado por emoção

Muita dor e emoção marcaram o sepultamento das quatro vítimas que morreram soterradas durante uma obra em Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na sexta-feira (31). As cerimônias aconteceram na tarde deste sábado (1º).
Os operários Ronival Moreira de Jesus, o filho dele, Ruan Moreira da Luz, e o tio da família, Valdomiro Moreira de Jesus, foram velados na Primeira Igreja Batista em Nova Rosa da Penha II, bairro onde eles moravam há décadas.
Já o velório do empresário Wanderson Santana André, proprietário da distribuidora onde a obra era realizada, aconteceu em uma escola municipal do bairro. O enterro foi em um cemitério particular na Rodovia do Contorno. Amigos e parentes lotaram os dois locais.
Os quatro foram soterrados enquanto os operários trabalhavam na ampliação da distribuidora de bebidas. O barranco que eles escavavam cedeu, na tarde de sexta-feira. Uma câmera de segurança flagrou o momento da tragédia (veja abaixo).
A obra estava embargada havia um ano pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, por apresentar irregularidades e não atender às normas de segurança. Apesar disso, segundo o subsecretário municipal da Defesa Civil, Jonathan Jantorno, o proprietário do imóvel deu continuidade aos trabalhos, contratando pedreiros para realizar os serviços.
Na manhã deste sábado, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) realizou uma visita ao local e alertou que as condições climáticas podem agravar o risco de novos deslizamentos no terreno.
Três imóveis do entorno da área foram interditados. Os moradores de um prédio que fica logo acima do barranco foram desalojados. Segundo os técnicos do Crea-ES, será necessária uma obra de estabilização antes que eles possam voltar para suas casas.
*Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta
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