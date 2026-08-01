Sepultamento de vítimas soterradas em Cariacica é marcado por emoção

Muita dor e emoção marcaram o sepultamento das quatro vítimas que morreram soterradas durante uma obra em Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na sexta-feira (31). As cerimônias aconteceram na tarde deste sábado (1º).





Os operários Ronival Moreira de Jesus, o filho dele, Ruan Moreira da Luz, e o tio da família, Valdomiro Moreira de Jesus, foram velados na Primeira Igreja Batista em Nova Rosa da Penha II, bairro onde eles moravam há décadas.





Já o velório do empresário Wanderson Santana André, proprietário da distribuidora onde a obra era realizada, aconteceu em uma escola municipal do bairro. O enterro foi em um cemitério particular na Rodovia do Contorno. Amigos e parentes lotaram os dois locais.





Os quatro foram soterrados enquanto os operários trabalhavam na ampliação da distribuidora de bebidas. O barranco que eles escavavam cedeu, na tarde de sexta-feira. Uma câmera de segurança flagrou o momento da tragédia (veja abaixo).