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Deslizamento em obra

Pai, filho, tio e empresário: quem eram as 4 vítimas da tragédia em Cariacica

Três operários da mesma família morreram soterrados durante uma obra em Nova Rosa da Penha II; dono da distribuidora deixa esposa e um filho pequeno

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 14:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 ago 2026 às 14:20
Ronival Moreira de Jesus, Ruan Moreira da Luz e Valdomiro Moreira de Jesus eram os trabalhadores que morreram no acidente
Ronival Moreira de Jesus, Ruan Moreira da Luz e Valdomiro Moreira de Jesus eram os trabalhadores que morreram no acidente Reprodução TV Gazeta

Três pessoas da mesma família e um empresário morreram soterrados durante o deslizamento de um barranco em uma obra em Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na tarde de sexta-feira (31). As vítimas são os operários Ronival Moreira de Jesus, o filho dele, Ruan Moreira da Luz, o tio da família, Valdomiro Moreira de Jesus, e o empresário Wanderson Santana André, proprietário da distribuidora onde a obra era realizada.


Ronival Moreira de Jesus era conhecido no bairro Nova Rosa da Penha II. Antes de atuar como pedreiro, trabalhou por muitos anos como taxista. Casado, deixa dois filhos.


O filho dele, Ruan Moreira da Luz, também morreu no desabamento. Casado e pai de três crianças — de 4 e 3 anos e um bebê de sete meses —, ele havia deixado o emprego na Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) para trabalhar ao lado do pai na obra, segundo familiares.


A terceira vítima da família foi Valdomiro Moreira de Jesus, tio de Ronival. Ele deixa uma filha e um neto. 


Os três moravam em Nova Rosa da Penha II e eram bastante conhecidos na comunidade. A obra onde ocorreu o deslizamento ficava em frente à casa da família, e eles costumavam trabalhar juntos.


"O Ruan era aquele neto que estava sempre junto, muito amigo, muito colega. Era aquele sobrinho que, às vezes, era mais do que um filho. Praticamente, a gente ajudou a criar", contou a tia dele, Rosilda Moreira. Ela também lembrou o irmão, Ronival, como um homem dedicado ao trabalho. "Todos eram muito alegres. É uma dor que não tem tamanho", disse.

Wanderson Santana André proprietário da distribuidora
Wanderson Santana André proprietário da distribuidora Reprodução redes sociais

Além dos três trabalhadores, morreu no acidente o empresário Wanderson Santana André, dono da distribuidora onde a obra era realizada. 


Bastante conhecido nas redes sociais, ele reunia mais de 150 mil seguidores e costumava compartilhar vídeos sobre a rotina da empresa e os planos de expansão do negócio, que funcionava havia cerca de 15 anos. Em algumas publicações, aparecia ao lado de Ronival, Ruan e Valdomiro. Wanderson deixa a esposa e um filho pequeno.

Velório e sepultamento

O velório de Ronival, Ruan e Valdomiro acontece na Igreja Pentecostal Deus é Amor, em Nova Rosa da Penha II. O sepultamento está marcado para as 15h, em um cemitério público às margens da Rodovia do Contorno.


Já o velório de Wanderson é realizado em uma escola pública de Nova Rosa da Penha II. O enterro será às 15h30, em um cemitério particular localizado na Rodovia do Contorno.


Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta. 

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