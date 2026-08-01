Pai, filho, tio e empresário: quem eram as 4 vítimas da tragédia em Cariacica

Três pessoas da mesma família e um empresário morreram soterrados durante o deslizamento de um barranco em uma obra em Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na tarde de sexta-feira (31). As vítimas são os operários Ronival Moreira de Jesus, o filho dele, Ruan Moreira da Luz, o tio da família, Valdomiro Moreira de Jesus, e o empresário Wanderson Santana André, proprietário da distribuidora onde a obra era realizada.





Ronival Moreira de Jesus era conhecido no bairro Nova Rosa da Penha II. Antes de atuar como pedreiro, trabalhou por muitos anos como taxista. Casado, deixa dois filhos.





O filho dele, Ruan Moreira da Luz, também morreu no desabamento. Casado e pai de três crianças — de 4 e 3 anos e um bebê de sete meses —, ele havia deixado o emprego na Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) para trabalhar ao lado do pai na obra, segundo familiares.





A terceira vítima da família foi Valdomiro Moreira de Jesus, tio de Ronival. Ele deixa uma filha e um neto.





Os três moravam em Nova Rosa da Penha II e eram bastante conhecidos na comunidade. A obra onde ocorreu o deslizamento ficava em frente à casa da família, e eles costumavam trabalhar juntos.





"O Ruan era aquele neto que estava sempre junto, muito amigo, muito colega. Era aquele sobrinho que, às vezes, era mais do que um filho. Praticamente, a gente ajudou a criar", contou a tia dele, Rosilda Moreira. Ela também lembrou o irmão, Ronival, como um homem dedicado ao trabalho. "Todos eram muito alegres. É uma dor que não tem tamanho", disse.