PL oficializa candidatura de Maguinha ao Senado e apoio a Pazolini para governo do ES

Em convenção realizada na manhã deste sábado (1°), em Vila Velha, o Partido Liberal (PL) oficializou a candidatura de Maguinha Malta ao Senado Federal e declarou apoio a Lorenzo Pazolini (Republicanos) ao Palácio Anchieta. O ex-prefeito de Vitória marcou presença no evento.





Maguinha é filha do senador Magno Malta, também presidente do PL no Espírito Santo. Ela, que concorre pela primeira vez em uma eleição, apresenta sua candidatura ao Senado como uma renovação geracional que mantém os pilares de "Deus, Pátria, Família e Liberdade” do seu partido, dando continuidade ao legado do pai.





Aos correligionários na convenção, ela destacou que uma das suas principais bandeiras, caso seja eleita, será lutar para que o "Supremo Tribunal Federal fique no seu lugar", limitando-se apenas a guardar a Constituição.





"O Senado é a casa que tem o poder de reequilibrar a harmonia dos poderes e reequilibrar a balança. E a balança do Brasil está totalmente desequilibrada", afirmou a agora candidata.





A legenda deixou em aberto a indicação de voto para a segunda vaga ao Senado, tema de costuras políticas nos bastidores nas últimas semanas. Estiveram presentes na convenção do PL representantes de partidos como Novo, DC e Republicanos. Mas os possíveis arranjos da coligação ainda estão sendo definidos e devem ser finalizadas até quarta-feira (5), data limite para que os partidos realizem as convenções e definam seus candidatos.





Para as candidaturas proporcionais, a sigla lançou chapa cheia, com o número máximo de nomes de candidatos que um partido pode lançar. O partido tem quatro candidatas a deputada federal e sete a deputado federal. Já para a Assembleia Legislativa apresentaram nomes de 21 homens e dez mulheres.