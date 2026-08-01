PL oficializa candidatura de Maguinha ao Senado e apoio a Pazolini para governo do ES

Em convenção realizada na manhã deste sábado (1°), em Vila Velha, o Partido Liberal (PL) oficializou a candidatura de Maguinha Malta ao Senado Federal e declarou apoio a Lorenzo Pazolini (Republicanos) ao Palácio Anchieta. O ex-prefeito de Vitória marcou presença no evento.
Maguinha é filha do senador Magno Malta, também presidente do PL no Espírito Santo. Ela, que concorre pela primeira vez em uma eleição, apresenta sua candidatura ao Senado como uma renovação geracional que mantém os pilares de "Deus, Pátria, Família e Liberdade” do seu partido, dando continuidade ao legado do pai.
Aos correligionários na convenção, ela destacou que uma das suas principais bandeiras, caso seja eleita, será lutar para que o "Supremo Tribunal Federal fique no seu lugar", limitando-se apenas a guardar a Constituição.
"O Senado é a casa que tem o poder de reequilibrar a harmonia dos poderes e reequilibrar a balança. E a balança do Brasil está totalmente desequilibrada", afirmou a agora candidata.
A legenda deixou em aberto a indicação de voto para a segunda vaga ao Senado, tema de costuras políticas nos bastidores nas últimas semanas. Estiveram presentes na convenção do PL representantes de partidos como Novo, DC e Republicanos. Mas os possíveis arranjos da coligação ainda estão sendo definidos e devem ser finalizadas até quarta-feira (5), data limite para que os partidos realizem as convenções e definam seus candidatos.
Para as candidaturas proporcionais, a sigla lançou chapa cheia, com o número máximo de nomes de candidatos que um partido pode lançar. O partido tem quatro candidatas a deputada federal e sete a deputado federal. Já para a Assembleia Legislativa apresentaram nomes de 21 homens e dez mulheres.
No palanque do PL, os principais temas levantados tanto por Maguinha como pelo senador Magno Malta foram críticas ao governo federal, ao Judiciário e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, defendendo uma reestruturação do equilíbrio entre os poderes.
Sobre o apoio a Pazolini, Magno Malta frisou durante discurso aos correligionários que o ex-prefeito de Vitória seria o “mais parecido com a gente”.
Malta disse que o mote da eleição é a fé e destacou também que um dos objetivos do partido é o impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes.
"Estamos aqui hoje pelo cuidado dos nossos filhos. Vocês imaginam Bolsonaro sem um Senado forte? A primeira ação nossa é eleger senadores para fazer o impeachment do ministro (Moraes)", afirmou.
Ainda sobre o apoio ao candidato do Republicanos ao Palácio Anchieta, Malta lembrou da trajetória de Pazolini como delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, pedindo inclusive mais unidade da delegacia especializada em outras cidades do Estado.
No palanque do PL pedindo voto para Maguinha, o ex-prefeito de Vitória e pré-candidato ao governo do Estado Lorenzo Pazolini destacou que o Espírito Santo é o Estado mais violento para as mulheres na Região Sudeste e também com alto índice de roubos e furtos de celulares.
“Por isso nós temos que ter no Senado uma mulher com posicionamento, princípios e valores e ajude nessa cruzada a impunidade”, afirmou, agradecendo ainda ao senador Magno Malta, por ter aberto as portas do partido a ele, e também à militância do PL que o acolheu.
O ex-prefeito de Vitória também reconheceu a trajetória do senador Magno Malta, citando que os principais projetos de lei recentes que auxiliam as forças de segurança, o Ministério Público e o Judiciário foram de sua autoria ou relatoria.
Sobre os acordos entre os partidos para formação de coligações, Erick Musso, presidente estadual do Republicanos, e Evair de Melo, deputado federalpelo mesmo partido, disseram que ainda estão conversando com outras legendas. Evair está cotado como candidato ao Senado pelo Republicanos. Pazolini deixou a convenção sem falar com a imprensa.
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