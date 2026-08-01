"Evaguinha": Maguinha admite fazer campanha casada com Evair para o Senado

Pazolini, sempre pouco afeito a entrevistas, saiu literalmente correndo da convenção do PL e não falou com a imprensa.





EVAGUINHA





Evair e o PL estadual — leia-se Magno Malta — já tiveram alguns entreveros. O deputado federal, quando ainda estava filiado ao PP, tentou migrar para o PL e ser candidato único ao Senado lá.





Magno, que é quem dá as cartas no PL-ES, porém, botou o pé na porta e manteve o projeto de lançar Maguinha.





Evair, assim, foi para o Republicanos.





Agora, está se desenhando a parceria Evaguinha, entre Evair e Maguinha.









Eles disputam o mesmo nicho, formado por eleitores de direita e, sobretudo, bolsonaristas.





Um pode ajudar o outro, mas essa é uma faca de dois gumes.





Os bolsonaristas mais aguerridos pregam que é possível eleger dois senadores de direita no Espírito Santo, mas, reservadamente, até eles admitem que uma das vagas vai ficar com o ex-governador Renato Casagrande (PSB), franco favorito na corrida.





Ou seja, o mais provável é que Evair e Maguinha, na prática, disputem apenas uma vaga.





Há ainda outros nomes de direita na corrida, como o senador Marcos do Val (Avante), que tenta a reeleição, o deputado estadual Callegari (DC) e o vereador de Vitória Leonardo Monjardim (Novo).



