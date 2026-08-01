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Letícia Gonçalves

"Evaguinha": Maguinha admite fazer campanha casada com Evair para o Senado

Pai da candidata, Magno Malta também considera o deputado federal como "um bom nome"

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 14:31

Públicado em 

01 ago 2026 às 14:31
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
O senador Magno Malta e sua filha, Maguinha Malta, durante a Convenção Estadual do PL
O senador Magno Malta e sua filha, Maguinha Malta, durante a convenção Estadual do PL Foto: Carlos Alberto Silva
O senador Magno Malta, presidente estadual do PL, e a filha dele, Maguinha Malta, candidata ao Senado, acenaram positivamente neste sábado (1º) em direção à possível candidatura do deputado federal Evair de Melo (Republicanos) a senador. Como segundo voto, claro, já que duas vagas estão em disputa em 2026.

A ideia é fazer uma parceria entre Evair e Maguinha. Isso ainda não foi oficializado, mas parece ser apenas uma questão de tempo.

"Ele é um bom deputado federal", avaliou Magno, sobre Evair, ao chegar à convenção estadual do PL, em Vila Velha.

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Maguinha foi além e afirmou que pediria aos eleitores para optarem por Evair como segundo voto: "É um bom nome. Claro, precisamos ter uma chapa forte". 

Quem estiver na segunda vaga comigo, a campanha vai ser casada, independente de quem seja

Maguinha Malta (PL) Candidata ao Senado

Evair de Melo marcou presença na convenção do PL, ao lado dos correligionários Lorenzo Pazolini e Erick Musso.

Erick, presidente estadual do Republicanos, não cravou a candidatura do deputado federal ao Senado: "Estamos dialogando. Até dia 5 (data da convenção estadual dos republicanos) tem muita coisa para acontecer".

Nos bastidores, porém, o nome de Evair é dado como certo.

O deputado, ao sair da convenção do PL, dedicou poucas palavras ao assunto, que prefere deixar a cargo do presidente estadual do partido.

Mas revelou que conversas com outras legendas podem afetar a composição da chapa majoritária (candidatos ao governo a vice e ao Senado):

"Tem que trazer o PSD para conversar ainda. A federação (União Progressista) ainda está debatendo hipóteses. Tudo isso impacta numa decisão majoritária." 


Não tem pressa. Criança que nasce antes da hora tem que ir para a UTI. Não vamos botar ninguém na UTI

Evair de Melo (Republicanos) Deputado federal

O deputado federal Evair de Melo durante a Convenção Estadual do PL
Convenção estadual do PL, em Vila Velha
 Foto: Carlos Alberto Silva
Pazolini, sempre pouco afeito a entrevistas, saiu literalmente correndo da convenção do PL e não falou com a imprensa. 

EVAGUINHA

Evair e o PL estadual — leia-se Magno Malta — já tiveram alguns entreveros. O deputado federal, quando ainda estava filiado ao PP, tentou migrar para o PL e ser candidato único ao Senado lá.

Magno, que é quem dá as cartas no PL-ES, porém, botou o pé na porta e manteve o projeto de lançar Maguinha.

Evair, assim, foi para o Republicanos.

Agora, está se desenhando a parceria Evaguinha, entre Evair e Maguinha.


Eles disputam o mesmo nicho, formado por eleitores de direita e, sobretudo, bolsonaristas.

Um pode ajudar o outro, mas essa é uma faca de dois gumes.

Os bolsonaristas mais aguerridos pregam que é possível eleger dois senadores de direita no Espírito Santo, mas, reservadamente, até eles admitem que uma das vagas vai ficar com o ex-governador Renato Casagrande (PSB), franco favorito na corrida.

Ou seja, o mais provável é que Evair e Maguinha, na prática, disputem apenas uma vaga.

Há ainda outros nomes de direita na corrida, como o senador Marcos do Val (Avante), que tenta a reeleição, o deputado estadual Callegari (DC) e o vereador de Vitória Leonardo Monjardim (Novo).


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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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