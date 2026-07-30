De olho em 2030: por que a vaga de vice de Ricardo Ferraço é tão cobiçada

A vaga de vice na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato à reeleição, é disputada por aliados do emedebista e não à toa. Ricardo, se vitorioso nas urnas, vai exercer o mandato até 2030 e depois deixar o comando do Palácio Anchieta, uma vez que a legislação brasileira permite apenas uma recondução ao cargo.





Isso quer dizer que o vice, a depender do perfil e das circunstâncias, tem potencial para ser o candidato governista ao Executivo estadual no próximo pleito.









Esse fator faz com que alguns queiram ocupar o posto. E também com que outros tentem impedir a ascensão de alguém que possa lhes fazer frente no futuro.





Nada garante que Ricardo vai apoiar o eventual vice em 2030 como sucessor. Aliás, nada garante nem que o emedebista vai ser reeleito em 2026.





Mas, pelo sim e pelo não, tudo isso é levado em conta desde já.





Por questões pragmáticas, prefeitos como o de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), e de Barra de São Franscisco, Enivaldo dos Anjos (PSB), defendem que o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT) seja alçado como candidato a vice.





É que Ricardo precisa de votos na Grande Vitória e Vidigal é forte na Serra, maior colégio eleitoral do Espírito Santo.





O ex-prefeito já disse que não vai disputar nenhum cargo em 2026 . Mas, nos bastidores, a ideia é convencê-lo do contrário e persuadir Ricardo a escolher o pedetista.



