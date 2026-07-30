De olho em 2030: por que a vaga de vice de Ricardo Ferraço é tão cobiçada

O problema é que sugeriu nomes que não têm o mesmo potencial eleitoral de Vidigal: a ex-servidora da Assembleia Legislativa Joelma Costalonga (União), o vereador de Vitória Camilo Neves (PP), o empresário de Guarapari Rodolfo Mai (PP) e Capitã Andresa, do Corpo de Bombeiros (PP).
Na chapa de candidatos a deputado federal da federação há opções mais competitivas, como Amaro Neto (PP) e Messias Donato (União). Só que deslocá-los desfalcaria o grupo, o que a federação não quer.
O deputado estadual Marcelo Santos, presidente estadual do União, e o deputado federal Da Vitória, presidente estadual do PP e da federação, integram a chapa e seriam indiretamente prejudicados.
"A MARCA DA ESQUERDA"
Reservadamente, aliados do governador contrários à "solução Vidigal" apontam que o ex-prefeito da Serra poderia "envelhecer ainda mais a chapa majoritária" (ele tem 69 anos e Ricardo, 62) e colar no governador "a marca da esquerda".
Além disso, o PDT de Vidigal não vai lançar chapa de candidatos a deputado federal, o que diminui a relevância da sigla.
Mas o que "está pegando" mesmo é o fato de que o ex-prefeito da Serra provavelmente teria capital político ainda em 2030. E poderia ser candidato ao Palácio Anchieta.
Quem está com Ricardo hoje e almeja ser candidato à sucessão do emedebista não quer empoderar um possível concorrente desde já.
MUITOS "SE"
Há muita especulação no ar baseada em diversos "se" que podem não se concretizar.
Se Ricardo for reeleito e se decidir ungir o vice como candidato à sucessão em 2030, pode renunciar ao mandato no início de abril daquele ano para concorrer a outro cargo, dando visibilidade ao vice, como Casagrande fez com o emedebista agora.
Mas e se Ricardo não quiser disputar nada em 2030 e permanecer na cadeira?
E se outro aliado for mais competitivo que o vice para a missão?
PODEMOS ESTÁ NO PÁREO
O Podemos também está no páreo
pela vice e indicou o ex-comandante da PM Coronel Douglas Caus, o jornalista Philipe Lemos, a ex-prefeita de Vitória Capitã Estéfane e o vereador de Vila Velha Renzo Mendes:
PSDB TAMBÉM QUER ENTRAR
Aliás, com bem menos chances, o PSDB, presidido no Espírito Santo pelo prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo também quer sugerir um nome para ser vice na chapa de Ricardo.
Arnaldinho afirmou isso na noite de quarta, logo após a convenção estadual da sigla.
Só não revelou quem seria o indicado.