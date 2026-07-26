Disputa pelo Senado no ES: Euclério não aceita pressão; Rose não abre mão

Nos bastidores, o MDB nacional já está com Rose. E ela é quem mais trabalha por si mesma. É essa a "pressão" a que Euclério se referiu, sem citar nomes.





Outro percalço no caminho de Rose, entretanto, pode estar por vir.





Se o PSD conseguir selar uma aliança com o MDB, onde o partido do ex-governador Paulo Hartung vai se encaixar?





O PSD tem a pré-candidatura do deputado estadual Sérgio Meneguelli ao Senado.





Há duas vagas em disputa este ano. Mas no grupo de Ricardo a primeira vaga já é de Casagrande. A segunda, em tese, é de Rose.





"O PSD é bem-vindo", afirmou Rose, em entrevista após a convenção do PSB no sábado (25).





Mas logo deixou claro que as boas-vindas vêm com uma condição. O partido de Hartung tem que apoiar Ricardo, Casagrande e a própria Rose.





"O governador é Ricardo? Bem-vindo. O senador é Casagrande? Bem-vindo. A senadora é Rose? Bem-vindo".