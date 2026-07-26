Disputa pelo Senado no ES: Euclério não aceita pressão; Rose não abre mão

Ela apareceu na convenção do PSB, que confirmou Casagrande como o principal candidato ao Senado do grupo e, ao discursar, foi enfática ao declarar apoio a ele e a Ricardo.
"Sei que muitas vezes nem era esperada nessa convenção, mas eu vim aqui pra desejar a você... o meu sapato, o meu coração, a minha cabeça e o meu trabalho. Estou junto com você, governador Ricardo Ferraço."
"Eu já estou cansada de fazer campanha para o Renato, mas vou fazer de novo no Senado Federal, um lugar importante em Brasília, para carregar a pasta do Ricardo."
"A respeito de qualquer notícia que tenha no jornal, que nós estamos divididos, não estamos! Estamos unidos!"
Casagrande e Ricardo, em seus respectivos discursos, trataram Rose com simpatia e como pré-candidata ao Senado
"Nossa convenção é no próximo dia 5 e somente no dia 5 vamos ter esse tema consolidado, mas a tendência é essa", afirmou Ricardo, em entrevista.