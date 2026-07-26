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Letícia Gonçalves

Disputa pelo Senado no ES: Euclério não aceita pressão; Rose não abre mão

Ex-senadora está a um passo de ter a candidatura confirmada pelo MDB. Eventual chegada do PSD à aliança pode chacoalhar o tabuleiro

Publicado em 26 de Julho de 2026 às 11:09

Públicado em 

26 jul 2026 às 11:09
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
A ex-senadora Rose de Freitas discursa na convenção estadual do PSB
A ex-senadora Rose de Freitas discursa na convenção estadual do PSB Letícia Gonçalves
A ex-senadora Rose de Freitas (MDB) está a um passo de ter a candidatura ao Senado confirmada pelo próprio partido, cuja convenção está marcada para o próximo dia 5. Tudo indica, até agora, que ela vai conseguir concorrer. 


Rose já recebeu sinais de apoio de Ricardo e do ex-governador Renato Casagrande (PSB). E até o presidente estadual do MDB, Euclério Sampaio, já não é tão reticente à ideia de lançá-la na corrida.

Euclério, porém, avisou: 

Não vou aceitar pressão de ninguém. A Executiva estadual é que vai decidir quem vai ser candidato

Euclério Sampaio Prefeito de Cariacica e presidente estadual do MDB

Nos bastidores, o MDB nacional já está com Rose. E ela é quem mais trabalha por si mesma. É essa a "pressão" a que Euclério se referiu, sem citar nomes.

Outro percalço no caminho de Rose, entretanto, pode estar por vir.

Se o PSD conseguir selar uma aliança com o MDB, onde o partido do ex-governador Paulo Hartung vai se encaixar?

O PSD tem a pré-candidatura do deputado estadual Sérgio Meneguelli ao Senado.

Há duas vagas em disputa este ano. Mas no grupo de Ricardo a primeira vaga já é de Casagrande. A segunda, em tese, é de Rose.

"O PSD é bem-vindo", afirmou Rose, em entrevista após a convenção do PSB no sábado (25).

Mas logo deixou claro que as boas-vindas vêm com uma condição. O partido de Hartung tem que apoiar Ricardo, Casagrande e a própria Rose.

"O governador é Ricardo? Bem-vindo. O senador é Casagrande? Bem-vindo. A senadora é Rose? Bem-vindo".

Não estou abrindo mão da vaga de Senado

Rose de Freitas (MDB) Ex-senadora


"Quem está chegando é que tem que ver onde se encaixa. Nós estamos nessa caminhada há um tempo", destacou a ex-senadora.

Rose colocou o nome à disposição do partido ao menos desde outubro do ano passado. 

E foi ganhando força com o passar do tempo depois que outros casagrandistas/ricardistas desistiram de disputar o Senado.

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Ela apareceu na convenção do PSB, que confirmou Casagrande como o principal candidato ao Senado do grupo e, ao discursar, foi enfática ao declarar apoio a ele e a Ricardo.

"Sei que muitas vezes nem era esperada nessa convenção, mas eu vim aqui pra desejar a você... o meu sapato, o meu coração, a minha cabeça e o meu trabalho. Estou junto com você, governador Ricardo Ferraço."

"Eu já estou cansada de fazer campanha para o Renato, mas vou fazer de novo no Senado Federal, um lugar importante em Brasília, para carregar a pasta do Ricardo."

"A respeito de qualquer notícia que tenha no jornal, que nós estamos divididos, não estamos! Estamos unidos!"

Casagrande e Ricardo, em seus respectivos discursos, trataram Rose com simpatia e como pré-candidata ao Senado

"Nossa convenção é no próximo dia 5 e somente no dia 5 vamos ter esse tema consolidado, mas a tendência é essa", afirmou Ricardo, em entrevista.

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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